3 bin TL'lik dönerin faturası ağır oldu! Bakanlık cezayı kesti - Son Dakika
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3 bin TL'lik dönerin faturası ağır oldu! Bakanlık cezayı kesti

14.07.2026 08:08
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Kapalıçarşı'da ekmek arası döneri 3 bin TL'ye sattığı görüntülerle tepki çeken işletmeye Ticaret Bakanlığı ceza uyguladı. Denetimlerde 100 gram dönerin 600 TL'den satıldığı belirlenirken, haksız fiyat artışı nedeniyle işlem başlatıldı. Ayrıca etiket yönetmeliğine aykırılık tespit edilen işletmeye idari para cezası kesildi.

İstanbul Fatih'teki tarihi Kapalıçarşı'da ekmek arası döneri 3 bin TL'ye sattığı görüntülerle gündem olan işletme, Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından harekete geçen ekipler, işletmede denetim gerçekleştirdi.

TİCARET BAKANLIĞI CEZAYI KESTİ

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ile Fatih Belediyesi zabıta ekiplerinin ortaklaşa yaptığı denetimlerde işletmede 100 gram dönerin 600 TL'den satıldığı tespit edildi.

Haksız fiyat artışı kapsamında 4 ürün için tutanak düzenlenirken, hazırlanan dosya değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

Denetimlerde ayrıca 12 üründe Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılık belirlendi. Ürünlerin etiketlerinde cl/ml bilgilerinin yer almadığı tespit edilen işletmeye idari para cezası uygulandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Sosyal medyada yer alan, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir işletmede 3.000 TL'ye döner satıldığına ilişkin paylaşımlar üzerine Ticaret Bakanlığı ekiplerimiz harekete geçmiştir. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüz ile Fatih Belediyesi Zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde;

- İşletmede 100 gram dönerin 600 TL'den satışa sunulduğu tespit edilmiş, haksız fiyat artışı kapsamında 4 ürün için tutanak düzenlenmiştir.

- Hazırlanan tutanak ve tüm bilgi-belgeler, değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu'na gönderilmiştir.

- Ayrıca yapılan incelemelerde 12 üründe, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırı şekilde ürünlerin cl/ml bilgilerinin yer almadığı belirlenmiş ve işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. 

Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin haklarını korumak, haksız fiyat uygulamalarıyla mücadele etmek ve adil ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

3 bin TL'lik dönerin faturası ağır oldu! Bakanlık cezayı kesti

DENETİMLER SÜRECEK

Bakanlık, özellikle turistik bölgelerde tüketicileri mağdur eden fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Açıklamada, tüketici haklarının korunması, haksız fiyat uygulamalarıyla mücadele edilmesi ve adil ticaret düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Ekmek, Fatih, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 3 bin TL'lik dönerin faturası ağır oldu! Bakanlık cezayı kesti - Son Dakika

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