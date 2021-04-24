Son Dakika Fatih Haberleri

- 01:02 Kripto para şirketine operasyon; Fatih Faruk Özer'in ağabeyi gözaltına alındı
KRİPTO para dolandırıcılığı ile ilgili 'Thodex' isimli şirkete yapılan operasyon kapsamında firari Fatih Faruk Özer'in ağabeyi Güven Özer gözaltına alındı.
- 00:58 Ankara şehidini toprağa verdi
Görev sırasında rahatsızlanarak Şehit olan Mamak'ın Kutludüğün Mahallesi ikametine kayıtlı Uzman Çavuş Nazmi Çelik toprağa verildi.
- 00:11 Terim: "Galatasaray finallerin takımıdır"
- Terim: "Galatasaray finallerin takımıdır" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "Galatasaray finallerin takımıdır, son 5 finalinde de inşallah en iyi şekilde bitireceğiz" "50 yıldır ailem, ailem kadar sevdiğim dostlarım ve Galatasarayım'la yaşıyorum" "Ailem, dostlarım ve Galatasaray'ım...
- 00:07 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray maçının ardından
Süper Lig'in 37'nci haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.
- Dün 23:55 "Miras Türküler" programında irfan türküleri seslendirildi
Fatih Belediyesinin "Miras Türküler" programına konuk olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi Deniz Şahin, Anadolu irfanının geleneksel müzik kültürüne yansımış türküleri seslendirdi.
- Dün 23:12 Fatih Terim: Yine bir final ve Galatasaray finalleri, sonları başarılı geçmeyi hep bilmiştir
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan haftalar için şampiyonluk umudunun sürdüğünü ve final haftalarını her zaman iyi geçtiklerini belirtti. Terim, "Galatasaray finalleri her zaman becermiştir, son düzlüğü aşmayı hep bilmiştir. Takımımdan memnunum, sonuna kadar gideceğiz. Biz yarışın içindeyiz ve mesele de bu" dedi.
- Dün 23:04 Sivasspor ligdeki 16. beraberliğini aldı
Denizlispor ile Süper Lig'de 35. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 16. beraberliğini elde etti.
- Dün 22:40 Süper Lig: Antalyaspor: 0 Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor.
- Dün 22:37 Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 4. sezon 34. bölüm fragmanı izle! Show TV Çukur son bölüm full tek parça izle!
Dizi çekimleri İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Balat semtinde gerçekleşen ve 4 sezondur devam eden Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 4. sezon 34. bölüm fragmanı izle! Show TV Çukur son bölüm full tek parça izle!
- Dün 22:25 Joe Biden'ın 'soykırım' kararı sonrası Kazım Karabekir'in kızının yürekleri acıtan sözleri akıllara geldi
ABD Başkanı Joe Biden, "Ermeni soykırımını" resmi olarak tanıyan bir bildiri yayınladı. Kararın ardından siyasilerden peş peşe tepki dolu açıklamalar gelirken Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir Yıldıran'ın yıllar önceki sözleri hatırlandı. Babasının Ermeni zulmüne ilişkin anılarını anlatan Yıldıran, "Her biri canlı canlı kazığa oturtulmuştu. Zulmü dile getirmeye insanın yüreği gerçekten acıyor. Size layık olamadık diye ecdadımızdan özür dilememiz gerekiyor, Ermenilerden değil" demişti.
- Dün 21:25 Adana'da hırsızlık suçundan aranan kişi yakalandı
Adana'da hırsızlık suçundan aranan kişi yakalandı.
- Dün 20:57 Antalyaspor-Galatasaray maçından notlar
Süper Lig'in 37. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.
- Dün 20:48 Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 37. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor.
- Dün 19:52 Zorlu Antalya deplasmanında Galatasaray'ı Mostafa Mohamed ipten aldı ve şampiyonluk iddiası sürdü
Sarı-Kırmızılılar, zorlu Antalyaspor deplasmanında Mostafa Mohamed ile güldü. Maçta birçok pozisyonu harcayan Galatasaray, 76'da Mısırlı ile kilidi açmayı başardı. Şampiyonluk yarışında bu sonuçla iddiasını sürdüren Aslan, Beşiktaş'ı takip etmeye devam etti ve son haftalarda rakiplerinin puan kaybetmesine odaklandı.
- Dün 19:07 Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli'nin açıklaması Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın açıklaması TRABZON - Süper Lig'in 37.
- Dün 19:05 Francesco Farioli: "Sonuçtan bağımsız olarak oyunumuzdan memnunum"
- Francesco Farioli: "Sonuçtan bağımsız olarak oyunumuzdan memnunum" Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, çok yorgun olduklarını belirterek, "Son dakikaya kadar oyunu beraberliğe getirmek için her şeyi yaptık. Çok yorgunduk. Sonuçtan bağımsız olarak oyunumuzdan memnunum" dedi.
- Dün 19:03 Kripto para şirketi Thodex'e yapılan operasyonda şirketin müdürleri de gözaltına alındı
Kripto para dolandırıcılığı ile ilgili Thodex'e yapılan operasyonda, şirket bünyesinde çalıştığı belirlenen 80 kişiden 65'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şirketin bilgi teknolojilerinden sorumlu müdürü ile müşteri hizmetleri müdürünün de olduğu öğrenildi.
- Dün 19:00 Son dakika haberi | SPOR Ağaoğlu Transfer çalışmalarımızı tamamladıktan sonra gelen teklifleri değerlendireceğiz
Son dakika haberine göre SPOR Ağaoğlu Transfer çalışmalarımızı tamamladıktan sonra gelen teklifleri değerlendireceğizFatih TURAN TRABZON, (DHA) - Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önce dış transferi kamp öncesi tamamlayıp sonra ise daha geniş bir hareket alanına sahip olarak kadrodaki oyunculara gelen...
- Dün 18:50 Francesco Farioli: "Sonuçtan bağımsız olarak oyunumuzdan memnunum"
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, çok yorgun olduklarını belirterek, "Son dakikaya kadar oyunu beraberliğe getirmek için her şeyi yaptık. Çok yorgunduk. Sonuçtan bağımsız olarak oyunumuzdan memnunum" dedi.
- Dün 18:49 Son Dakika | Ahmet Ağaoğlu: "Transfer çalışmalarımızı tamamladıktan sonra gelen tekliflere bakacağız"
Bir son dakika haberine göre - Ahmet Ağaoğlu: "Transfer çalışmalarımızı tamamladıktan sonra gelen tekliflere bakacağız" Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önce dış transferi kamp öncesi tamamlayıp, daha sonra kadrodaki oyunculara gelen teklifleri değerlendireceklerini söyledi.
- Dün 18:35 ING Basketbol Süper Ligi
Salon: TOFAŞHakemler: Fatih Arslanoğlu, Serdar Ünal, Sinem TetikFrutti Extra Bursaspor: Birkan Batuk 17, Peters 10, Shayok 9, Oğuz Savaş 24, Bircevic 4, Munford 14, Ender Arslan 13, Metin Türen 8, Tevfik Akdamar 4, Mithat Can Özalp 1, Can Maxim MutafOGM Ormanspor: Holloway 8, Kikanovic 20,...
- Dün 18:27 Trabzonspor, Karagümrük'ü 2-0 yenerek 5 maçlık kazanamama serisine son verdi
Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık net bir skorla geçerek zirve takibini sürdürdü. Maça Djaniny attığı 2 golle damgasını vururken, Uğurcan Çakır'ın kritik kurtarışları da 3 puanı getirdi. Bordo mavililer, 5 maç aradan sonra Süper Lig'de galibiyet aldı.
- Dün 18:13 Fatih Karagümrük: 2-0
STAT: Medical ParkHAKEMLER: Ali Şansalan, Serkan Ok, Mehmet Cem HanoğluTRABZONSPOR: Uğurcan - Serkan, Edgar (Dk.46 Hosseini), Hugo, Marlon, Berat, Baker- Yusuf (Dk.61 Flavio), Ekuban, Nwakaeme (Dk.90+2 Safa), Djaniny (Dk.89 Abdülkadir Ömür)FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano - Hedenstad, Fatih, Zukanovic(Dk.
- Dün 18:05 Futbol: Süper Lig
Stat: Medical ParkHakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Mehmet Cem HanoğluTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar (Dk. 46 Hosseini), Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Baker, Yusuf Sarı (Dk. 61 Flavio), Ekuban, Nwakaeme (Dk. 90+2 Safa Kınalı), Djaniny (Dk.
- Dün 17:03 Futbol: Süper Lig
Stat: Medical ParkHakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Mehmet Cem HanoğluTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Baker, Yusuf Sarı, Ekuban, Nwakaeme, DjaninyFatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Zukanovic, Jimmy Durmaz (Dk.
- Dün 17:01 Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Fatih Karagümrük: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
- Dün 16:36 Nevşehir Belediyesi yeni park ve çocuklar için suni çim saha yapıyor
Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, sokağa çıkma kısıtlamasında Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.
- Dün 16:21 Sivas Belediyesi, kısıtlamada cadde ve sokaklarda temizlik yaptı
SİVAS'ta baharın gelmesi ve kısıtlamada yoğunluğun azalmasıyla cadde ve sokaklarda bahar temizliği başlatıldı.
- Dün 16:15 Kovid-19 sürecini avantaja çeviren Sivas Belediyesi 300 personelle bahar temizliği başlattı
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını avantaja çeviren belediye, 300 personel ve 55 araçla bahar temizliği başlattı.
- Dün 16:11 Trabzonspor - Karagümrük maçından kareler -1-
- Trabzonspor - Karagümrük maçından kareler TRABZON (İHA)- Trabzonspor - Karagümrük maçından kareler.
- Dün 15:59 Son dakika haber... Çukurca'da özel eğitimli çocuklara anlamlı ziyaret
Son dakika haberleri... HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, özel eğitimli çocukları ziyaret ederek onlara hediyeler verdi.
- Dün 15:49 Mesut Özil, Amasya'da yaşayan 10 yaşındaki down sendromlu minik Efe'ye imzalı forma ve hediyeler gönderdi
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan down sendromlu 10 yaşındaki Efe Şahin'e imzalı formasını gönderdi. Efe'nin Fenerbahçe ve Mesut Özil sevgisinden haberdar olan İyilik Hareketi Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir, Özil'e ulaşaracak forma talep etti. Mesut da kayıtsız kalamadı.
- Dün 15:45 Kılıçdaroğlu, Thodex vurgunu üzerinden hükümete yüklendi: Bu adamın ayağına neden kelepçe takmadınız?
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar vurgun yapıp yurt dışına kaçmasını değerlendiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Emekli amirallerin ayağına kelepçe takıyorlar. 2 milyar doları tokatlayan adama neden takmadın? Niye sormadın, ya arkadaş sen kimsin? Bu ülkenin maliyesi nerede?" sözleriyle tepki gösterdi.
- Dün 15:43 Yeniden Refah Partisi'nden Sudan'a ziyaret
YENİDEN Refah Partisi heyeti, Afrika'nın stratejik ülkesi Sudan'a ziyaret gerçekleştirdi.
- Dün 15:33 'Thodex' soruşturmasına ilişkin Başsavcılıktan açıklama
Kripto para borsası Thodex'in çok sayıda yatırımcısını dolandırdığı iddiasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yazılı basın açıklaması yapıldı.
- Dün 15:13 Thodex vurguncusu Fatih Faruk Özer Interpol'ün aradığı 30'uncu Türk oldu
Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı olan Interpol'ün kırmızı bültenle arananlar listesine Thodex vurguncusu Fatih Faruk Özer'in eklenmesiyle aranan Türklerin sayısı 30'a yükseldi. Listede Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'u Mehmet Aydın da bulunuyor.
- Dün 15:10 Ankara şehidini toprağa verdi
Ankara şehidini toprağa verdi Görev sırasında rahatsızlanarak Şehit olan Mamak'ın Kutludüğün Mahallesi ikametine kayıtlı Uzman Çavuş Nazmi Çelik toprağa verildi Suriye'nin İdlib bölgesinde görevde olduğu sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Nazmi Çelik yapılan tüm...
- Dün 15:04 Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçından notlar
Trabzonspor, Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.
- Dün 14:58 SPOR Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Alanya'da düzenlendi
Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Alanya'da düzenlendiTürkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar: Avrupa'nın en iyi milli takımlarından birine sahibizBurcu MUTLU / ALANYA,(DHA)- Antalya'nın Alanya ilçesinde Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası...
- Dün 14:57 Trabzonspor: "Abdülkadir Parmak'ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç...
Trabzonspor: "Abdülkadir Parmak'ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
- Dün 14:53 Sivas sokaklarında bahar temizliği
Sivas sokaklarında bahar temizliği Sivas Belediyesi ekipleri tarafından kentin tüm sokak ve caddelerinde bahar temizliği çalışması başlatıldı Sivas Belediyesi ekipleri tarafından kentin tüm sokak ve caddelerinde bahar temizliği çalışması başlatıldı.
- Dün 14:38 Yeniden Refah Partisi heyeti Sudan'da
Yeniden Refah Partisi heyeti, Afrika'nın en stratejik ülkesi Sudan'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.
- Dün 14:36 Kaymakam Bayram çocukların çevrimiçi bayram etkinliğine katıldı
Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen çevrimiçi etkinliğe katıldı.
- Dün 14:33 Son Dakika | Bitcoine yatırım yapanlara bir koyun çağrısı
Bir son dakika haberine göre Bitcoine yatırım yapanlara bir koyun çağrısı Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı Türkmen: "Bitcoine değil bir koyuna yatırım yapın" Thodex firması üzerinden bitcoine yatırım yapan yüz binlerce insanın dolandırılmasının yankısı sürerken Gaziantep Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri...
- Dün 14:31 Son dakika haberleri... Thodex'teki şüpheli hareketleri yabancı yatırımcı farketmiş
Son dakika haberlerine göre Thodex dolandırıcılığı Türkiye gündemini sarstı.
- Dün 14:09 Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Alanya'da yapıldı
- Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Alanya'da yapıldı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde yapıldı.
- Dün 13:57 KAEÜ'de "Bilim, Sanat, Ahlak Işığında Ahi Evran, Ahilik ve Tıp" konferansı düzenlendi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) Ahi Evran-ı Veli'nin doğumunun 850. yılı etkinlikleri kapsamında "Bilim, Sanat, Ahlak Işığında Ahi Evran, Ahilik ve Tıp" konferansı düzenlendi.
- Dün 13:41 Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir'den puan almak istiyor
Aytemiz Alanyaspor, yarın deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak.
- Dün 13:27 Bitcoine yatırım yapanlara bir koyun çağrısı
Thodex firması üzerinden bitcoine yatırım yapan yüz binlerce insanın dolandırılmasının yankısı sürerken Gaziantep Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkmen, vatandaşların bitcoine değil bir koyuna yatırım yapmalarını tavsiye ederek vatandaşların Thodexteki tosuna...
- Dün 13:22 'Thodex' soruşturmasına ilişkin Başsavcılık'tan açıklama: 120 ülkede faaliyet gösteriyordu
Kripto para borsası Thodex'in çok sayıda yatırımcısını dolandırdığı iddiasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, söz konusu şirketin 120'den fazla ülkede faaliyet gösterdiğinin belirlendiği, Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı, Arnavutluk'a gittiği belirlenen şahsın Arnavutluk'tan iadesi istendiği ve şüpheli şahsa ait banka hesaplarına tedbir konulduğu belirtildi.