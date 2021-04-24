Son Dakika Fatih Haberleri

01:02 Kripto para şirketine operasyon; Fatih Faruk Özer'in ağabeyi gözaltına alındı KRİPTO para dolandırıcılığı ile ilgili 'Thodex' isimli şirkete yapılan operasyon kapsamında firari Fatih Faruk Özer'in ağabeyi Güven Özer gözaltına alındı.

00:58 Ankara şehidini toprağa verdi Görev sırasında rahatsızlanarak Şehit olan Mamak'ın Kutludüğün Mahallesi ikametine kayıtlı Uzman Çavuş Nazmi Çelik toprağa verildi.

00:11 Terim: "Galatasaray finallerin takımıdır" - Terim: "Galatasaray finallerin takımıdır" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim "Galatasaray finallerin takımıdır, son 5 finalinde de inşallah en iyi şekilde bitireceğiz" "50 yıldır ailem, ailem kadar sevdiğim dostlarım ve Galatasarayım'la yaşıyorum" "Ailem, dostlarım ve Galatasaray'ım...

23:55 "Miras Türküler" programında irfan türküleri seslendirildi Fatih Belediyesinin "Miras Türküler" programına konuk olan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi Deniz Şahin, Anadolu irfanının geleneksel müzik kültürüne yansımış türküleri seslendirdi.

23:12 Fatih Terim: Yine bir final ve Galatasaray finalleri, sonları başarılı geçmeyi hep bilmiştir Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan haftalar için şampiyonluk umudunun sürdüğünü ve final haftalarını her zaman iyi geçtiklerini belirtti. Terim, "Galatasaray finalleri her zaman becermiştir, son düzlüğü aşmayı hep bilmiştir. Takımımdan memnunum, sonuna kadar gideceğiz. Biz yarışın içindeyiz ve mesele de bu" dedi.

23:04 Sivasspor ligdeki 16. beraberliğini aldı Denizlispor ile Süper Lig'de 35. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 16. beraberliğini elde etti.

22:37 Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 4. sezon 34. bölüm fragmanı izle! Show TV Çukur son bölüm full tek parça izle! Dizi çekimleri İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Balat semtinde gerçekleşen ve 4 sezondur devam eden Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 4. sezon 34. bölüm fragmanı izle! Show TV Çukur son bölüm full tek parça izle!

22:25 Joe Biden'ın 'soykırım' kararı sonrası Kazım Karabekir'in kızının yürekleri acıtan sözleri akıllara geldi ABD Başkanı Joe Biden, "Ermeni soykırımını" resmi olarak tanıyan bir bildiri yayınladı. Kararın ardından siyasilerden peş peşe tepki dolu açıklamalar gelirken Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir Yıldıran'ın yıllar önceki sözleri hatırlandı. Babasının Ermeni zulmüne ilişkin anılarını anlatan Yıldıran, "Her biri canlı canlı kazığa oturtulmuştu. Zulmü dile getirmeye insanın yüreği gerçekten acıyor. Size layık olamadık diye ecdadımızdan özür dilememiz gerekiyor, Ermenilerden değil" demişti.

20:57 Antalyaspor-Galatasaray maçından notlar Süper Lig'in 37. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.

19:52 Zorlu Antalya deplasmanında Galatasaray'ı Mostafa Mohamed ipten aldı ve şampiyonluk iddiası sürdü Sarı-Kırmızılılar, zorlu Antalyaspor deplasmanında Mostafa Mohamed ile güldü. Maçta birçok pozisyonu harcayan Galatasaray, 76'da Mısırlı ile kilidi açmayı başardı. Şampiyonluk yarışında bu sonuçla iddiasını sürdüren Aslan, Beşiktaş'ı takip etmeye devam etti ve son haftalarda rakiplerinin puan kaybetmesine odaklandı.

19:07 Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçının ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli'nin açıklaması Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın açıklaması TRABZON - Süper Lig'in 37.

19:05 Francesco Farioli: "Sonuçtan bağımsız olarak oyunumuzdan memnunum" - Francesco Farioli: "Sonuçtan bağımsız olarak oyunumuzdan memnunum" Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, çok yorgun olduklarını belirterek, "Son dakikaya kadar oyunu beraberliğe getirmek için her şeyi yaptık. Çok yorgunduk. Sonuçtan bağımsız olarak oyunumuzdan memnunum" dedi.

19:03 Kripto para şirketi Thodex'e yapılan operasyonda şirketin müdürleri de gözaltına alındı Kripto para dolandırıcılığı ile ilgili Thodex'e yapılan operasyonda, şirket bünyesinde çalıştığı belirlenen 80 kişiden 65'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şirketin bilgi teknolojilerinden sorumlu müdürü ile müşteri hizmetleri müdürünün de olduğu öğrenildi.

19:00 Son dakika haberi | SPOR Ağaoğlu Transfer çalışmalarımızı tamamladıktan sonra gelen teklifleri değerlendireceğiz Son dakika haberine göre SPOR Ağaoğlu Transfer çalışmalarımızı tamamladıktan sonra gelen teklifleri değerlendireceğizFatih TURAN TRABZON, (DHA) - Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önce dış transferi kamp öncesi tamamlayıp sonra ise daha geniş bir hareket alanına sahip olarak kadrodaki oyunculara gelen...

18:50 Francesco Farioli: "Sonuçtan bağımsız olarak oyunumuzdan memnunum" Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, çok yorgun olduklarını belirterek, "Son dakikaya kadar oyunu beraberliğe getirmek için her şeyi yaptık. Çok yorgunduk. Sonuçtan bağımsız olarak oyunumuzdan memnunum" dedi.

18:49 Son Dakika | Ahmet Ağaoğlu: "Transfer çalışmalarımızı tamamladıktan sonra gelen tekliflere bakacağız" Bir son dakika haberine göre - Ahmet Ağaoğlu: "Transfer çalışmalarımızı tamamladıktan sonra gelen tekliflere bakacağız" Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önce dış transferi kamp öncesi tamamlayıp, daha sonra kadrodaki oyunculara gelen teklifleri değerlendireceklerini söyledi.

18:35 ING Basketbol Süper Ligi Salon: TOFAŞHakemler: Fatih Arslanoğlu, Serdar Ünal, Sinem TetikFrutti Extra Bursaspor: Birkan Batuk 17, Peters 10, Shayok 9, Oğuz Savaş 24, Bircevic 4, Munford 14, Ender Arslan 13, Metin Türen 8, Tevfik Akdamar 4, Mithat Can Özalp 1, Can Maxim MutafOGM Ormanspor: Holloway 8, Kikanovic 20,...

18:27 Trabzonspor, Karagümrük'ü 2-0 yenerek 5 maçlık kazanamama serisine son verdi Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık net bir skorla geçerek zirve takibini sürdürdü. Maça Djaniny attığı 2 golle damgasını vururken, Uğurcan Çakır'ın kritik kurtarışları da 3 puanı getirdi. Bordo mavililer, 5 maç aradan sonra Süper Lig'de galibiyet aldı.

18:13 Fatih Karagümrük: 2-0 STAT: Medical ParkHAKEMLER: Ali Şansalan, Serkan Ok, Mehmet Cem HanoğluTRABZONSPOR: Uğurcan - Serkan, Edgar (Dk.46 Hosseini), Hugo, Marlon, Berat, Baker- Yusuf (Dk.61 Flavio), Ekuban, Nwakaeme (Dk.90+2 Safa), Djaniny (Dk.89 Abdülkadir Ömür)FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano - Hedenstad, Fatih, Zukanovic(Dk.

18:05 Futbol: Süper Lig Stat: Medical ParkHakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Mehmet Cem HanoğluTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar (Dk. 46 Hosseini), Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Baker, Yusuf Sarı (Dk. 61 Flavio), Ekuban, Nwakaeme (Dk. 90+2 Safa Kınalı), Djaniny (Dk.

17:03 Futbol: Süper Lig Stat: Medical ParkHakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Mehmet Cem HanoğluTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Baker, Yusuf Sarı, Ekuban, Nwakaeme, DjaninyFatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Zukanovic, Jimmy Durmaz (Dk.

16:36 Nevşehir Belediyesi yeni park ve çocuklar için suni çim saha yapıyor Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, sokağa çıkma kısıtlamasında Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

16:21 Sivas Belediyesi, kısıtlamada cadde ve sokaklarda temizlik yaptı SİVAS'ta baharın gelmesi ve kısıtlamada yoğunluğun azalmasıyla cadde ve sokaklarda bahar temizliği başlatıldı.

16:15 Kovid-19 sürecini avantaja çeviren Sivas Belediyesi 300 personelle bahar temizliği başlattı Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını avantaja çeviren belediye, 300 personel ve 55 araçla bahar temizliği başlattı.

15:59 Son dakika haber... Çukurca'da özel eğitimli çocuklara anlamlı ziyaret Son dakika haberleri... HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, özel eğitimli çocukları ziyaret ederek onlara hediyeler verdi.

15:49 Mesut Özil, Amasya'da yaşayan 10 yaşındaki down sendromlu minik Efe'ye imzalı forma ve hediyeler gönderdi Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan down sendromlu 10 yaşındaki Efe Şahin'e imzalı formasını gönderdi. Efe'nin Fenerbahçe ve Mesut Özil sevgisinden haberdar olan İyilik Hareketi Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir, Özil'e ulaşaracak forma talep etti. Mesut da kayıtsız kalamadı.

15:45 Kılıçdaroğlu, Thodex vurgunu üzerinden hükümete yüklendi: Bu adamın ayağına neden kelepçe takmadınız? Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar vurgun yapıp yurt dışına kaçmasını değerlendiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Emekli amirallerin ayağına kelepçe takıyorlar. 2 milyar doları tokatlayan adama neden takmadın? Niye sormadın, ya arkadaş sen kimsin? Bu ülkenin maliyesi nerede?" sözleriyle tepki gösterdi.

15:33 'Thodex' soruşturmasına ilişkin Başsavcılıktan açıklama Kripto para borsası Thodex'in çok sayıda yatırımcısını dolandırdığı iddiasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yazılı basın açıklaması yapıldı.

15:13 Thodex vurguncusu Fatih Faruk Özer Interpol'ün aradığı 30'uncu Türk oldu Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı olan Interpol'ün kırmızı bültenle arananlar listesine Thodex vurguncusu Fatih Faruk Özer'in eklenmesiyle aranan Türklerin sayısı 30'a yükseldi. Listede Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'u Mehmet Aydın da bulunuyor.

15:10 Ankara şehidini toprağa verdi Ankara şehidini toprağa verdi Görev sırasında rahatsızlanarak Şehit olan Mamak'ın Kutludüğün Mahallesi ikametine kayıtlı Uzman Çavuş Nazmi Çelik toprağa verildi Suriye'nin İdlib bölgesinde görevde olduğu sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Nazmi Çelik yapılan tüm...

15:04 Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçından notlar Trabzonspor, Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

14:58 SPOR Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Alanya'da düzenlendi Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Alanya'da düzenlendiTürkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar: Avrupa'nın en iyi milli takımlarından birine sahibizBurcu MUTLU / ALANYA,(DHA)- Antalya'nın Alanya ilçesinde Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası...

14:57 Trabzonspor: "Abdülkadir Parmak'ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç... Trabzonspor: "Abdülkadir Parmak'ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

14:53 Sivas sokaklarında bahar temizliği Sivas sokaklarında bahar temizliği Sivas Belediyesi ekipleri tarafından kentin tüm sokak ve caddelerinde bahar temizliği çalışması başlatıldı Sivas Belediyesi ekipleri tarafından kentin tüm sokak ve caddelerinde bahar temizliği çalışması başlatıldı.

14:38 Yeniden Refah Partisi heyeti Sudan'da Yeniden Refah Partisi heyeti, Afrika'nın en stratejik ülkesi Sudan'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

14:36 Kaymakam Bayram çocukların çevrimiçi bayram etkinliğine katıldı Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen çevrimiçi etkinliğe katıldı.

14:33 Son Dakika | Bitcoine yatırım yapanlara bir koyun çağrısı Bir son dakika haberine göre Bitcoine yatırım yapanlara bir koyun çağrısı Koyun Yetiştiricileri Birliği Başkanı Türkmen: "Bitcoine değil bir koyuna yatırım yapın" Thodex firması üzerinden bitcoine yatırım yapan yüz binlerce insanın dolandırılmasının yankısı sürerken Gaziantep Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri...

14:09 Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Alanya'da yapıldı - Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Alanya'da yapıldı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde yapıldı.

13:27 Bitcoine yatırım yapanlara bir koyun çağrısı Thodex firması üzerinden bitcoine yatırım yapan yüz binlerce insanın dolandırılmasının yankısı sürerken Gaziantep Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkmen, vatandaşların bitcoine değil bir koyuna yatırım yapmalarını tavsiye ederek vatandaşların Thodexteki tosuna...