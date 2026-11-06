Van\'da hafızlığını tamamlayan iki kardeş için düğün salonunda program düzenlendi

Van'ın İpekyolu ilçesinde hafızlık eğitimlerini tamamlayan kardeşler Rümeysa ve Mehmet Enes Kılıç için hafızlık bitirme programı düzenlendi.

Aişe-i Sıddıka Kız Kur'an Kursu'nda eğitim gören Rümeysa Kılıç ile Hacı Murat Değer Erkek Kur'an Kursu'nda eğitim gören kardeşi Mehmet Enes Kılıç, hafızlık eğitimlerini tamamladı.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan İpekyolu İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, hafızlığın önemine değindi.

Tavlaşoğlu, hafızlık sürecinde gösterdikleri gayret ve desteklerinden dolayı öğrencilerin ailelerine, Kur'an kursu yöneticilerine ve öğreticilerine teşekkür ederek hafızlıklarını tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Programa öğrenciler, aileleri, Kur'an kursu öğreticileri ve davetliler katıldı.