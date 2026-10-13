Fatih'te iş yeri tahliyesine direnen kiracı icra memurlarına direnip havaya ateş açtı - Son Dakika
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Fatih'te iş yeri tahliyesine direnen kiracı icra memurlarına direnip havaya ateş açtı

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Fatih\'te iş yeri tahliyesine direnen kiracı icra memurlarına direnip havaya ateş açtı
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İstanbul Fatih'te iş yeri tahliye kararına tepki gösteren 43 yaşındaki kiracı, icra memurlarıyla tartışıp havaya ateş açtı. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin ikna çalışmasıyla gözaltına alınan şüphelinin silahının ruhsatsız olduğu ve 2 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde iş yerinden tahliye kararıyla çıkarılacağına tepki gösteren kiracı Fatih Yılmaz, icra memurlarına direnip havaya ateş açtı. Kendini daha sonra eve kapatan şüpheli, polis ekiplerinin ikna çalışmasıyla gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olay, saat 12.00'de Fatih ilçesi Topkapı Mahallesi Pazar Tekkesi Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre kiracı olduğu işyerinden tahliye kararı ile çıkarılan 43 yaşındaki şüpheli şahıs Fatih Yılmaz, icra memurları ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli şahıs, havaya silahla ateş açtı. Bunun üzerine vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi.

Polis ekiplerinin ikna çalışması sonrasında şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli Fatih Yılmaz'ın silahının ruhsatsız olduğu ve 2 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Olayı gören Fatma Özipek, "Silah sesi duyduk, pazara alışverişe gidiyorduk. Oradan bir ses geldi döndüm baktım, tak tak silahla geliyor. Biz kaçıp, uzaklaştık" dedi.

"Şahıs mahkeme kararıyla tahliye edilecekti"

Süleyman Çevirgen de, "Şahıs mahkeme kararıyla tahliye edilecekti. Polislerle münakaşa oldu. Bir elde silah sesi geldi. Sonra eve çıktı, binayı benzin döküp yakacağım dedi. Olay bu kadar. Bir el etrafa ateş açtı. Arbede de yaşandı. Ondan sonra polisler olay yerine geldi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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