Dünyanın gözü burada! İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika
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Dünyanın gözü burada! İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11'leri

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Dünyanın gözü burada! İşte Galatasaray-Barcelona maçının muhtemel 11\'leri
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona'yı RAMS Park'ta konuk edecek. Saat 22.00'de başlayacak dev karşılaşma öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen'in ilk 11'de başlaması beklenirken sakatlığı bulunan Wilfried Singo forma giyemeyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, İspanyol devi Barcelona ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde futbolseverlerin merakla beklediği muhtemel 11'ler ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'daki ilk maçında Sporting'e 3-1 mağlup olurken Barcelona, Feyenoord'u 5-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başlamıştı.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması bu akşam saat 22.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Dev karşılaşma TRT 1 ve tabii platformundan canlı yayımlanacak.

GALATASARAY-BARCELONA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray muhtemel 11

Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Rafael Leao, Victor Osimhen.

Barcelona muhtemel 11

Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus.

OKAN BURUK'TAN OSIMHEN KARARI

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un hücum hattındaki en önemli kozlarından biri Victor Osimhen olacak. Sakatlığının ardından takıma dönen Nijeryalı yıldızın Barcelona karşısında ilk 11'de görev alması bekleniyor. Orta sahada ise Lucas Torreira ve Mario Lemina'nın birlikte sahaya çıkması öngörülüyor.

GALATASARAY'DA SİNGO FORMA GİYEMEYECEK

Sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo, sakatlığı nedeniyle Barcelona karşısında görev alamayacak. Ayrıca Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda bulunmadıkları için karşılaşmada forma giyemeyecek.

BARCELONA'DA 4 ÖNEMLİ EKSİK

İspanyol ekibinde Raphinha, Andreas Christensen, Frenkie de Jong ve Roony Bardghji'nin sakatlıkları nedeniyle İstanbul kafilesinde yer almadığı bildirildi. Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in, Galatasaray karşısında hücum hattında Lamine Yamal, Karim Adeyemi ve Gabriel Jesus gibi isimlerden yararlanması bekleniyor.

OKAN BURUK'UN HEDEFİ 150. GALİBİYET

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. galibiyetini Barcelona karşısında elde etmeyi hedefliyor. Gönderilen istatistiklere göre Galatasaray'ın başında 211 resmi karşılaşmaya çıkan Buruk, 149 galibiyet, 29 beraberlik ve 33 mağlubiyet yaşadı.

GALATASARAY'IN İÇ SAHA PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında sahasında oynadığı son 11 karşılaşmanın yalnızca birinden mağlubiyetle ayrıldı. Bu süreçte 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Galatasaray, taraftarının desteğiyle Barcelona karşısında da avantaj yakalamayı hedefliyor.

BARCELONA SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Barcelona, gönderilen verilere göre bu sezon çıktığı 9 resmi karşılaşmanın tamamını kazandı. İspanyol temsilcisi, söz konusu maçlarda 39 gol atarken kalesinde 8 gol gördü. LaLiga'da 8'de 8 yapan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında da Feyenoord'u 5-1 mağlup etti.

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    Yorumlar (1)

  • Savaş Yıldız Savaş Yıldız:
    18 yaş altı izlememeli bence 0 0 Yanıtla
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