Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
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Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı

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Düğün videosunu izleyen bir kadın, takı töreninde yaşananları anlatarak şaşkınlığını paylaştı. Yurt dışından gelen akrabalarının düğünde euro ve dolar taktığını belirten kadın, ertesi gün kayınvalidesinin bilezik ve kolyeyi kiralık oldukları gerekçesiyle geri istediğini söyledi. Takı kutusundaki bütün dövizleri kayınpederinin aldığını öne süren kadın, yaşananların ardından eşinin ailesini karşısına aldığını anlattı.

Düğün videosunu izledikten sonra yaşadıklarını anlatan kadın, takı töreninde kendisine takılan ziynet eşyaları ve paralarla ilgili şaşırtıcı iddialarda bulundu.

"BİLEZİKLE KOLYEYİ VER, ONLAR KİRALIKTI"

Yurt dışından gelen akrabalarının düğünde çok sayıda döviz taktığını söyleyen kadın, "Yurt dışından akrabalarımız geldi, euro ve dolarlar havada uçuştu" ifadelerini kullandı. Kadın, düğünün ertesi günü kayınvalidesinin kendisine, "Bilezikle kolyeyi ver, onlar kiralıktı" dediğini anlattı.

"BÜTÜN DÖVİZLERİ KAYINBABAM CEBİNE İNDİRMİŞ"

Takı töreninde toplanan paraların da kendilerine verilmediğini ileri süren kadın, "Takı kutusuna atılan bütün dövizleri kayınbabam cebine indirmiş" sözleriyle yaşadıklarını aktardı.

"EŞİM HEPSİNİ KARŞISINA ALDI"

Yaşananların ardından eşinin duruma müdahale ettiğini belirten kadın, "Eşim hepsini karşısına aldı" dedi. Kadının anlattıkları, düğünde takılan ziynet eşyaları ve paraların kimde kaldığına ilişkin aile içinde yaşanan anlaşmazlığı ortaya koydu.

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Kaplan Serkan Kaplan:
    İDAM ŞART MEMLEKETTE. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
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