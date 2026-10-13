Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor - Son Dakika
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Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor

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Arda Güler\'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho\'yu konuşuyor
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Real Madrid'in Villarreal'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler'e yapılan sert müdahale dikkat çekti. Milli futbolcunun acı içinde yerde kalmasının ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun hakeme gösterdiği tepki kameralara yansıdı. Portekizli çalıştırıcının iki takıma eşit davranılması yönündeki itirazı maçın konuşulan anlarından biri oldu.

İspanya LaLiga'nın 8. haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada milli futbolcu Arda Güler'in yerde kaldığı bir pozisyonun ardından yaşananlar dikkat çekti.

ARDA GÜLER YERDE KALDI, MOURINHO ÇILGINA DÖNDÜ

Mücadele sırasında rakibinin sert müdahalesine maruz kalan Arda Güler, acı içinde yerde kaldı. Milli futbolcunun durumunu gören Jose Mourinho'nun hakeme sert tepki gösterdiği belirtildi. Portekizli teknik adamın saha kenarındaki itirazları kameralara yansıdı.

HAKEME EŞİT YÖNETİM TEPKİSİ

Mourinho'nun pozisyonun ardından hakeme dönerek iki takıma da eşit davranılması gerektiğini söylediği aktarıldı. Deneyimli çalıştırıcının Arda Güler'e yapılan müdahaleye gösterdiği tepki, karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Arda Güler'in yerde kaldığı pozisyon ve Mourinho'nun saha kenarındaki tepkisi sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine bazı Real Madrid taraftarları hakem yönetimini eleştirirken Portekizli teknik adamın Arda Güler için gösterdiği tepki de gündeme geldi.

REAL MADRID MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Real Madrid, karşılaşmayı Yan Diomande'nin 62. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Vinicius Junior ise VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Arda Güler, ilk 11'de başladığı mücadelede 77 dakika sahada kaldı.

Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor
Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor
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SON DAKİKA: Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor - Son Dakika
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