Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 3-0 kazanılan Erzurumspor FK maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

''KEREM BU DESTEĞİ HAK EDİYOR''

Maç içerisinde ve oyundan çıktığı esnada ıslıklanan Kerem Aktürkoğlu'nu motive etmeye çalıştığını belirten Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe oynaması en keyifli ama en zor camia. Aynı yollardan geçen birisiyim. Elimden geldiğince onu motive etmeye çalışıyorum. Bitirici bir oyuncu. Geçen sene bunu başardı. Camiadan ricam, bazen beklentiler gerçekleşmeyince yaşanan kırgınlıkları, oyuncunun da taraftarın da anlaması gerekiyor. Kerem bu desteği hak ediyor." ifadelerini kullandı.

"KEREM'İN DURUMUNUN PROBLEM GİBİ ALGILANMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

Oyuncu değerlendirmesinde özverinin kendisi için ilk sırada geldiğini vurgulayan 46 yaşındaki teknik adam, "Benim için oyuncu değerlendirmede ilk sırada özveri yatıyor ve Kerem'de bu özveri var. Kerem'in durumunun problemmiş gibi algılanmasını doğru bulmuyorum. Fenerbahçe'ye bazen şampiyonluklar yetmez. Taraftarın ne istediğini iyi bilmek gerekiyor. Mücadeleden vazgeçmeyen yapıyı görünce sonuna kadar oyuncusunun yanında durduğunu gördüm." sözlerini sarf etti.

''F.BAHÇE'NİN İÇİNDE OLMAK BASKI GEREKTİRİR''

Sözlerine devam eden Belözoğlu, "Ben de burada her sene şampiyonluk yaşamadım ama taraftar beni çok sevdi. Fenerbahçe'nin içinde olmak baskı gerektirir." açıklamasını yaptı.