Bunun adı dolandırıcılık! Midyeci Ahmet’in yarım ekmek oyununa bakınGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Midyeci Ahmet, yarım ekmeği küçülttü. Ünlü midyecinin yarım ekmeğin ortasından bir dilim alarak küçülttüğü görüldü.
Ünlü işletmeci Midyeci Ahmet'in yarım ekmek porsiyonlarını küçülttüğü görüldü.
YARIM EKMEĞİ KÜÇÜLTTÜ
Hazırlık sırasında yarım ekmeğin ortasından bir dilim çıkarılarak porsiyon boyutu düşürüldü.
Söz konusu değişiklik müşterilerin dikkatinden kaçmadı. Porsiyonun küçültülmesine ilişkin işletmeden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Okurların en beğendiği yorum
“Ne yanı ülkeyi soyup soğana çevirenlerimi akliyorsunuz peki zere kadar onurunuz varsa devleti soyanları da yazssaniza yemiyor demi”Tüm yorumlar (6)
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