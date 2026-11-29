Aksaray'da kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Rabia Yeşildal'ı (31), otomobilinde tabancayla başından vurarak öldüren Necati Doğanay (39), genç kadının cansız bedeniyle polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Doğanay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Aksaray'ın Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Rabia Yeşildal ile sevgilisi Necati Doğanay arasında tartışma çıktı. Yeşildal'ın, Doğanay'ın evli ve 3 çocuk babası olduğunu öğrenmesi üzerine başlayan tartışmanın ardından ikili evden birlikte çıktı.

OTOMOBİLDE BAŞINDAN VURDU

Necati Doğanay, Rabia Yeşildal'a annesinin yaşadığı Pınar Mahallesi'ne kendisini götürebileceğini söyledi. Bunun üzerine otomobile binen Yeşildal, Doğanay'ın silahlı saldırısına uğradı. Belinden çıkardığı tabancayla ateş eden Doğanay'ın başından vurduğu Yeşildal, olay yerinde hayatını kaybetti.

CESEDİYLE POLİS MERKEZİNE GİTTİ

Cinayetin ardından Necati Doğanay, Rabia Yeşildal'ın cansız bedeninin bulunduğu otomobille polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Doğanay'ın emniyetteki işlemleri başlatılırken, genç kadının cenazesi incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Rabia Yeşildal, dün Karkın köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Necati Doğanay, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.