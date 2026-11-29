Sidney'deki Bondi Plajı'nda geçen aralıkta 15 kişinin öldüğü saldırıda saldırganlardan birinin üzerine atılıp tüfeğini elinden alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya'nın sivillere verilen en yüksek cesaret nişanı Cross of Valour'a (Cesaret Haçı) layık görüldü. BBC'nin haberine göre Ahmed, bu nişanı alan tarihteki altıncı kişi oldu.

Avustralya Genel Valisi Samantha Mostyn, Suriye asıllı Avustralyalı dükkân sahibinin "son derece tehlikeli koşullarda gösterdiği olağanüstü cesareti" övdü. Nişan, saldırının yıl dönümü olan 14 Aralık'tan kısa süre önce açıklandı.

KAHVE İÇERKEN SALDIRININ ORTASINDA KALDI

Ahmed, Yahudi topluluğunun Hanuka etkinliğini hedef alan saldırı başladığında yakınlarda kahve içiyordu. Bir arabanın arkasından fırlayıp saldırgana atıldığı ve tüfeğini aldığı anlar kameraya yansımış, görüntüler kısa sürede dünyaya yayılmıştı. Cesaretini övenler arasında ABD Başkanı Donald Trump da vardı.

Saldırganla boğuşurken birden fazla kurşun yarası alan Ahmed, acil ameliyata alınmıştı. Avustralya polisi, onun müdahalesinin büyük olasılıkla birçok kişinin hayatını kurtardığını açıklamıştı. Polis saldırıyı Yahudi topluluğunu hedef alan bir terör olayı olarak nitelendirmişti.

SİLAHI ELE GEÇİREN ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Avustralya Cesaret Nişanları Konseyi, saldırganlardan birinin silahını ele geçirdikten sonra öldürülen Boris ve Sofia Gurman çiftine de Cesaret Yıldızı verdi. Saldırganı durdurmak için ona eşyalar fırlatan Ruvien Morrison ise Cesaret Madalyası ile onurlandırıldı. Gurman çifti de Morrison da başkalarını korumaya çalışırken hayatını kaybetmişti.

Mostyn yaptığı açıklamada, "Bay Ahmed, kendi güvenliğini hiç düşünmeden başkalarının ağır zarar görmesini ve can kaybını önlemek için harekete geçti" dedi. Saldırıda yaralanan onlarca kişiden biri olan Eva Geller'in de bu ay hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: BBC