Denizli'de elleri ve ayakları bağlandıktan sonra darbedilerek boğulan 49 yaşındaki Fedai Karagöz'ün öldürülmesine ilişkin soruşturmada kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı. Cinayetle ilgili tutuklanan eşi Asiye Karagöz ile iki arkadaşının, maktulü öldürdükten sonra mal varlığını paylaşmak üzere anlaştıkları belirlendi. Şüphelilerin ifadelerinde cinayeti önceden planladıklarını, banka hesaplarına ve parasına ulaşmayı amaçladıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

GÜRÜLTÜ İHBARIYLA EVE GİDEN POLİS CANSIZ BEDENİ BULDU

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Alparslan Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde gelen gürültü ve boğuşma sesleri ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, inşaat ustası Fedai Karagöz'ü evde elleri bağlı ve darbedilmiş halde hareketsiz buldu.

Yapılan incelemede 49 yaşındaki Karagöz'ün boğularak öldürüldüğü belirlendi. Cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada maktulün eşi Asiye Karagöz (40), Muhammet Balcı (35) ve Balcı'nın sevgilisi Bilge Küçükaycan (31) gözaltına alındı.

"BANKA ŞİFRELERİNİ SÖYLETMEK İÇİN DÖVDÜK"

Gözaltına alınan Asiye Karagöz, ifadesinde eşinin olay günü kendisine şiddet uyguladığını, ardından iş gezisine çıkacağını söyleyerek evden ayrıldığını anlattı. Eşinin evden gitmesinin ardından arkadaşlarını eve çağırdığını belirten Karagöz, cinayete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Öldürmeyi planladık ama o gün yapmayacaktık. Sabaha karşı aniden eve gelince tartışma çıktı. Bana saldırdı. Bu nedenle ellerini ve ayaklarını bağladık."

Muhammet Balcı ise ifadesinde, Asiye Karagöz'ün kendilerine eşini öldürmeleri karşılığında yüklü miktarda para vereceğini ve miras kalacak mal varlığını paylaşacaklarını söylediğini öne sürdü.

Cinayeti itiraf eden Balcı, olay gecesi yaşananları şöyle anlattı: "Evde oturuyorduk, sabaha karşı Fedai Karagöz geldi. Bizi görünce küfür etti ve üzerimize yürüdü. Aramızda boğuşma yaşandı. Sonra kendisini etkisiz hale getirip ellerini ve ayaklarını bağladık. Paraların yerini, kredi kartları ve online banka şifrelerini söyletmek için bir süre dövdük. Kendinden geçmişti. Sonra boğarak öldürdük."

Bilge Küçükaycan da ifadesinde, Asiye Karagöz'ün eşi tarafından sürekli şiddete maruz kaldığını ve onu öldürerek bu durumdan kurtulabileceğini konuştuklarını anlattı.

POLİSİ ALDATMAK İÇİN BAYGINLIK NUMARASI YAPMIŞ

Soruşturmada ortaya çıkan bir diğer ayrıntı ise şüphelilerin polis ekiplerine karşı sergiledikleri davranışlar oldu.

İhbar üzerine eve giren polis ekipleri karşısında Asiye Karagöz'ün baygınlık numarası yaptığı, Muhammet Balcı ve Bilge Küçükaycan'ın ise uyuyor gibi davrandığı öğrenildi.

Şüphelilerin, olayın ardından yaşananlardan haberleri yokmuş izlenimi vermeye çalıştıkları belirtildi.

MİRASI PAYLAŞMAK İÇİN ANLAŞMIŞLAR

Soruşturma kapsamında şüphelilerin savcılık ifadelerinde de cinayeti önceden planladıklarını kabul ettikleri bildirildi.

İfadelerde, Fedai Karagöz'ün mal varlığını paylaşmak üzere anlaştıkları, ancak cinayeti planladıkları tarihten önce eve gelmesi üzerine olayın o gece gerçekleştiği anlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Asiye Karagöz, Muhammet Balcı ve Bilge Küçükaycan, çıkarıldıkları mahkemece "tasarlayarak öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.