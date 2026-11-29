İran'ın, ABD güçlerine yönelik askeri operasyonlarında Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink'i kullandığı öne sürüldü. ABD basınında yer alan iddiaya göre Tahran yönetimi, ABD'nin geleneksel iletişim sistemlerini etkisiz hale getirmeye yönelik hamlelerine karşı Starlink'i alternatif haberleşme ağı olarak devreye soktu. İran'ın sistemi askeri birliklerin koordinasyonunda ve saldırı insansız hava araçlarının yönetiminde kullandığı belirtilirken, durumu öğrenen Elon Musk'ın şirket içinde büyük tepki gösterdiği aktarıldı.

İRAN, ABD'YE KARŞI STARLINK'İ Mİ KULLANDI?

Washington Post'un şirket içi görüşmelere vakıf kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasının ardından mart ayının ilk haftasında Elon Musk, Starlink sisteminin hem İran hem de ABD ordusu tarafından izinsiz kullanıldığını öğrendi. Operasyonlar hakkında bilgi sahibi dört kaynak, İran'ın Starlink'i askeri amaçlarla kullandığını doğruladı.

Kaynaklar, İran'ın sistemi askeri birlikler arasındaki komuta ve kontrolü sağlamak, tek yönlü saldırı insansız hava araçlarını yönetmek amacıyla kullandığına ilişkin bilgilerin yaz aylarında ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e sunulan gizli bir raporda yer aldığını belirtti.

İRAN, GELENEKSEL İLETİŞİM SİSTEMLERİNE ALTERNATİF OLARAK KULLANDI

Kaynakların aktardığı bilgilere göre İran, ABD güçlerinin ülkenin geleneksel iletişim sistemlerini etkisiz hale getirmeye odaklanmasının ardından Starlink'i alternatif bir haberleşme aracı olarak kullanmaya başladı. İran'ın uydu internet sistemi üzerinden askeri birliklerin koordinasyonunu sağladığı ve tek yönlü saldırı İHA'larını yönettiği ileri sürüldü. İddialara göre Starlink'in askeri amaçlarla kullanılması, SpaceX'in ticari hizmet koşullarının da ihlal edilmesi anlamına geliyor.

ABD ORDUSU DA MUSK'IN SİSTEMİNİ İZİNSİZ Mİ KULLANDI?

Haberdeki bir diğer dikkat çekici iddia ise ABD ordusunun kullanımına ilişkin oldu. Kaynaklar, ABD ordusunun SpaceX'in askeri amaçlara yönelik geliştirdiği Starshield sistemini tek yönlü saldırı İHA'larında kullandığını öne sürdü. Ancak ABD ordusunun hava araçları için gerekli olan abonelik yerine daha ucuz kara kullanım planı üzerinden ödeme yaptığı iddia edildi. Böylece hem İran'ın hem de ABD ordusunun SpaceX'in hizmet koşullarını ihlal ederek sistemlerden yararlandığı ileri sürüldü.

PENTAGON İDDİALARA NET YANIT VERMEDİ

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kingsley Wilson, Washington Post'a yaptığı açıklamada, bakanlığın bu konuda ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından hazırlanmış bir raporun varlığından haberdar olmadığını savundu. Wilson, İran'ın Starlink'i askeri operasyonlarında kullanıp kullanmadığına ilişkin soruları ise yanıtsız bıraktı.

MUSK DAHA ÖNCE DE STARLINK UYARISI YAPMIŞTI

Elon Musk, 1 Mart'ta ABD merkezli X platformunda yapılan bir paylaşıma yanıt vererek Starlink terminallerinin silah sistemlerinde kullanılmasına karşı çıkmıştı.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda kullandığı LUCAS tipi insansız hava araçlarında Starlink terminallerinin bulunduğuna ilişkin paylaşımı değerlendiren Musk, ticari Starlink terminallerinin silah sistemlerinde kullanılmasının hizmet koşullarını ihlal ettiğini belirtmişti. Musk, bu tür kullanımların tespit edilmesi halinde ilgili hizmetin durdurulduğunu ifade etmişti. Son iddialar, SpaceX'in uydu internet sisteminin askeri operasyonlardaki kullanımına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.