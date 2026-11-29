Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmanırken Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a son 48 saatte 5 saldırı düzenlediklerini açıkladı. Başkent Riyad'daki uluslararası havalimanı, radar sistemleri, petrol rafinerisi, gaz tesisi ve elektrik santrallerini hedef aldıklarını duyuran Husiler, bazı tesislerde yangın çıktığını ve büyük hasar oluştuğunu öne sürdü. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Riyad ve ülkenin doğusuna fırlatılan 3 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Saldırı tehdidi nedeniyle Riyad, Ahsa ve Bukayk'ta erken uyarı sistemleri devreye alındı.

48 SAATTE 5 SALDIRI DÜZENLEDİKLERİNİ AÇIKLADILAR

Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürerken Suudi Arabistan'daki kritik tesisler de hedef alındı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, son 48 saat içinde Suudi Arabistan'a yönelik 5 saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Seri, saldırılarda başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın yanı sıra Abha ve Hamis Muşayt bölgelerinde bulunan iki radar sisteminin hedef alındığını ileri sürdü.

PETROL RAFİNERİSİNDE YANGIN ÇIKTIĞINI İDDİA ETTİLER

Husilerin açıklamasına göre saldırıların hedefleri arasında Suudi Arabistan'ın enerji altyapısı da yer aldı.

Askeri sözcü Yahya Seri, ülkenin güneybatısında bulunan Cizan Rafinerisi'ne yönelik saldırının ardından tesiste yangın çıktığını iddia etti.

Husiler ayrıca El-Ahsa bölgesinin güneyindeki El-Haviye Gaz Tesisi ile Cizan kentindeki Şukayk ve Cizan elektrik santrallerini hedef aldıklarını açıkladı.

Seri, söz konusu tesislerde büyük hasar oluştuğunu öne sürdü. Ancak saldırıların yol açtığı hasarın boyutuna ilişkin açıklanan bilgilerin tamamı bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

RİYAD'A FIRLATILAN BALİSTİK FÜZELER İMHA EDİLDİ

Husilerin saldırı açıklamalarının ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonundan da açıklama geldi.

Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin başkent Riyad ve ülkenin doğu bölgesine doğru 3 balistik füze fırlattığını bildirdi.

El-Maliki, füzelerin hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek engellendiğini ve imha edildiğini açıkladı.

Doğu bölgesini hedef alan iki balistik füzenin imhası sırasında ortaya çıkan parçaların yere düştüğünü belirten sözcü, olayda siviller arasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığını ifade etti.

Koalisyon Sözcüsü, sivillere ve sivil hedeflere yönelik saldırı girişimlerine karşılık verileceğini de vurguladı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA ALARM VERİLDİ

Art arda gelen saldırı tehditleri nedeniyle Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, başkent Riyad ile ülkenin doğusundaki Ahsa ve Bukayk kentlerinde erken uyarı sistemlerinin devreye alındığını duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ahsa ve Bukayk kentlerindeki vatandaşlar olası tehlikelere karşı uyarıldı.

Ancak yetkililer, erken uyarı sistemlerinin devreye alınmasına neden olan tehdidin niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

VATANDAŞLARA "KALABALIKLARDAN UZAK DURUN" UYARISI

Sivil Savunma Müdürlüğü, alarm verilen bölgelerde yaşayan vatandaşlardan resmi makamların talimatlarına uymalarını istedi.

Bölge halkına kalabalık ortamlardan uzak durmaları ve görüntü kaydı yapmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Erken uyarı sistemlerinin devreye alınmasından kısa süre sonra Sivil Savunma Müdürlüğünden ikinci bir açıklama geldi.

Yetkililer, Riyad, Ahsa ve Bukayk'taki tehlikenin sona erdiğini duyurdu.

YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALAR YENİDEN TIRMANDI

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar son dönemde yeniden şiddetlendi.

Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef almayı sürdürüyor.

Hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını da artıran Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu arasındaki gerilim, ülkedeki çatışmaların bölgesel etkilerini yeniden gündeme taşıdı.

YEMEN'DE KRİZ 2014 YILINDA BAŞLADI

Yemen'deki siyasi ve askeri kriz, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından derinleşti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başladı.

Ülkede Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından görece sakin bir dönem yaşansa da temmuz ayından itibaren çatışmalar yeniden tırmandı.

Son dönemde Husilerin hem Yemen'deki hükümet güçlerine hem de Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırması, bölgedeki güvenlik endişelerini büyüttü.

Özellikle havalimanı, petrol rafinerisi, gaz tesisi ve elektrik santralleri gibi kritik altyapıların hedef alınması, çatışmaların enerji tesisleri ve sivil ulaşım üzerindeki olası etkilerini de gündeme getirdi.