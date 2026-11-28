Uyuşturucu testi negatif çıkan Burcu Özberk'ten ilk açıklamaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Burcu Özberk, test sonucunun negatif çıkmasının ardından sessizliğini bozdu. Kendisine destek veren takipçilerine teşekkür eden Özberk, "Kendimi bilmenin verdiği huzurla, sevdiklerime sarılıp hayatın güzelliklerine devam ediyorum" ifadelerini kullandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, temin etme, kullanma ve bulundurma suçlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 16'sının Adli Tıp Kurumundaki incelemeleri tamamlandı.
3 KİŞİNİN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Adli Tıp Kurumunca yapılan incelemelerde D.S., U.G. ve M.C.K'nin uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı belirlendi.
Özcan Deniz, Deniz Çakır, Burcu Özberk, M.K., P.B., İ.Y., C.G., İ.Ş., I.I.D., Ö.C., C.K. ve B.K'nin testleri ise negatif çıktı.
Öte yandan C.T'den alınan örneklerde kodein maddesi tespit edildi.
BURCU ÖZBERK'TEN İLK AÇIKLAMA
Uyuşturucu testinin negatif çıkmasının ardından sessizliğini bozan oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine destek veren takipçilerine teşekkür etti.
Özberk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kendimi bilmenin verdiği huzurla, sevdiklerime sarılıp hayatın güzelliklerine devam ediyorum. Güzel mesajlarınız ve her zaman yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim."
Sizin düşünceleriniz neler ?