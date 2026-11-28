İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, temin etme, kullanma ve bulundurma suçlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 16'sının Adli Tıp Kurumundaki incelemeleri tamamlandı.

3 KİŞİNİN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Adli Tıp Kurumunca yapılan incelemelerde D.S., U.G. ve M.C.K'nin uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı belirlendi.

Özcan Deniz, Deniz Çakır, Burcu Özberk, M.K., P.B., İ.Y., C.G., İ.Ş., I.I.D., Ö.C., C.K. ve B.K'nin testleri ise negatif çıktı.

Öte yandan C.T'den alınan örneklerde kodein maddesi tespit edildi.

BURCU ÖZBERK'TEN İLK AÇIKLAMA

Uyuşturucu testinin negatif çıkmasının ardından sessizliğini bozan oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine destek veren takipçilerine teşekkür etti.

Özberk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kendimi bilmenin verdiği huzurla, sevdiklerime sarılıp hayatın güzelliklerine devam ediyorum. Güzel mesajlarınız ve her zaman yanımda olduğunuz için çok teşekkür ederim."