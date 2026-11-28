Aydın Efeler'de 13 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasında 4 çocuk tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Efeler'de 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiaları soruşturuluyor; adli süreçteki 6 çocuktan 4'ü tutuklandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen çocuklardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla adli süreçteki 6 çocuktan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ovaeymir Mahallesi'nde 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar iddiaları üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda S.A. (15), K.V. (15), M.K. (15), E.Ş. (16), M.T. (16) ve H.Y. (18) polislerce gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen adli süreçteki H.Y, K.V, S.A. ve M.K. tutuklandı, diğer 2 adli süreçteki çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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