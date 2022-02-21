Son Dakika Efeler Haberleri

17:04 Efeler Belediyesi'ne Avrupa'dan özel ödül Efeler Belediyesi, 'Çevreyi Koruma ve İklim Değişikliği ile Mücadele' çalışmalarıyla Avrupa Konseyi bünyesindeki Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından 'Yılın Partner Kuruluşu' seçilerek Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Özel Ödülü'ne layık görüldü.

14:13 Aydın'ın demir yumruklarına konvoylu karşılama Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleştirilen Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Aydınlı demir yumruklar ile Aydın'a döndü.

12:06 ADÜ'de '28 Şubat ve Medya' başlıklı panel düzenlendi ADÜ'de '28 Şubat ve Medya' başlıklı panel düzenlendi Toplantıda 28 Şubat'ın ülkeye verdiği zarar 400 milyar dolar olarak belirtildi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde '28 Şubat ve Medya' başlıklı panel düzenlendi.

11:21 Aydın'daki meslek liselerinden ülke ekonomisine 8 milyonluk katkı Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da eğitim veren meslek liseleri de adeta bir fabrika gibi üretmeye devam ediyor.

09:44 MHP Efeler İlçe Başkanı Baskın'dan Aydınlılara çağrı MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, 25 Şubat'ta MHP Genel Merkez'in de katılımlarıyla Aydın'da gerçekleştirilecek olan 'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' ile ilgili açıklama yaparak tüm Aydınlıları toplantıya davet etti.

23:43 Motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, yola savrulan motosiklet sürücüsü ve eşi yaralanırken, polis kaçan otomobili bulmak için çalışma başlattı.

22:56 Son dakika haberi: Annesi tarafından ölü bulundu Son dakika haberler... Aydın'ın Efeler ilçesinde 49 yaşındaki Ali Özkeskin birlikte yaşadığı annesi tarafından ölü bulundu.

16:52 Kablo hırsızları JASAT'ın çalışması ile yakalandı Aydın'da 7 ilçede farlı zamanlarda gerçekleşen 13 enerji nakil kablo hırsızlığı olayı JASAT tarafından aydınlatıldı.

16:40 Efelerli çocukların üçüncü yuvası açıldı Efelerli çocukların üçüncü yuvası açıldı Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçeye üçüncü gündüz bakımevini kazandırdı.

12:50 Lise öğrencileri kurdukları serada topraksız çilek yetiştiriyorlar Ömer Faruk Karabucak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Bitkiler Koruma Altında Projesi" kapsamında, bütün otomasyon ve teknik sistemlerini kendi çabalarıyla üretip kurdukları serada topraksız çilek yetiştiriyorlar.

17:15 Efeler'in üçüncü Gündüz Bakımevi açılışa hazır Efeler'de farklı alanlarda her ay iki merkez açılışı yaparak kente değer katan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler halkını Adnan Menderes Mahallesi Gündüz Bakımevi'nin açılışına davet etti.

12:36 Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

11:25 Efeler AK Gençlik sokak hayvanlarını unutmadı AK Parti Efeler Gençlik Kolları Başkanlığı, sokak hayvanları için mama kapları hazırladı.

09:25 Aydın'da 40 bin 363 engelli vatandaş yaşıyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aydın'daki toplam engelli sayısına ilişkin verileri paylaştı.

18:54 İnşaat halindeki binadan düşerek ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti İnşaat halindeki binadan düşerek ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti Aydın'ın Efeler ilçesinde 6 katlı binanın çatısından düşerek ağır yaralanan Ömer Çeçen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

18:26 Alaçatıspor, yenilenen sahasında 2-1 galip geldi Alaçatıspor, tesisleri yenilenen sahasında oynadığı ilk maçında Yeşilovaspor'u 2-1 yenerek, lig sıralamasında ikinciliğe yükseldi.

17:51 Aydın'da inşaat halindeki binadan yola düşen bir kişi ağır yaralandı Aydın Efeler ilçe merkezi Soğukkuyu yakınlarında bulunan 6 katlı bir inşaattan yola düşen bir kişi ağır yaralandı.

11:42 SMA hastası minik Alpaslan'ın bağış kumbarası çalındı (2) DAHA ÖNCE DE BAĞIŞ KUMBARASI ÇALINMIŞTIAydın'da yaşayan SMA Tip-1 hastası minik Alpaslan Sarıboğa için başlatılan yardım kampanyası kapsamında Efeler ilçesindeki bir pastaneye konulan bağış kumbarasının da 17 Ocak'ta çalınmıştı.

00:59 Onlar vatanı korumak için yandılar, biz soğuk diye anmayı erteledik Aydın'ın Köşk İlçesi'ne bağlı Karatepe Köyü'nde tam 100 yıl önce 18 Şubat 1922 günü Yunanlılar tarafından caminin içerisine doldurularak yakılan yüzlerce insanın şehadet yıl dönümünü Köşk İmam Hatip Lisesi'nden bir grup öğrenciden başka kimse hatırlamadı.

18:13 Efeler'de hizmete açılan 4'üncü Kitap Kafe gençlerin ilgi odağı oldu Efeler'de hizmete açılan 4'üncü Kitap Kafe gençlerin ilgi odağı oldu Aydın'ın Efeler ilçesinde modern yaşam alanlarının oluşturulması için çalışmalarını sürdüren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatı ile hizmete sunulan 4'üncü Kitap Kafe, açıldığı ilk günden bu yana gençlerin...

17:19 Aydın'da 375 parça tarihi eser ele geçirildi Aydın'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 313 sikke ile 62 parça tarihi eser niteliğinde eşya ele geçirildi.

17:05 Onlar vatanı korumak için yandılar, biz soğuk diye anmayı erteledik - Onlar vatanı korumak için yandılar, biz soğuk diye anmayı erteledik Aydın'ın Köşk İlçesi'ne bağlı Karatepe Köyü'nde tam 100 yıl önce 18 Şubat 1922 günü Yunanlılar tarafından caminin içerisine doldurularak yakılan yüzlerce insanın şehadet yıl dönümünü Köşk İmam Hatip Lisesi'nden bir...

16:38 Koleksiyonerin evinde 375 parça tarihi eser ele geçirildi AYDIN'ın Didim ilçesinde, koleksiyoner belgesi olan S.A.'nın evine düzenlenen operasyonda, toplam 375 parça tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirildi.

13:01 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'da başladı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' turnuvasının Aydın ayağının açılışı gerçekleştirildi.

09:53 Laboratuvar personeline İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi Aydın'da ilçe ve il sağlık müdürlükleri ile Halk Sağlığı Laboratuvarlarında görev yapan personelin yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimleri verilerek, eğitime katılım sağlayanlara eğitim belgesi düzenlendi.

09:45 Acil Obstetrik Bakım Programı Sektörler Arası İşbirliği Toplantısı yapıldı Acil Obstetrik Bakım Programı kapsamında 'Acil Obstetrik Bakım Programı Sektörler Arası İşbirliği Toplantısı' yapıldı.

16:00 Efeler'de 3. Gündüz Bakımevi için hazırlıklar sürüyor Efeler Efeler Belediyesi'nin 3'üncüsünü Adnan Menderes Mahallesi'nde hizmete sunacağı gündüz bakımevi için hazırlıklar devam ediyor.

15:28 Voleybolda 20. hafta heyecanı AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde 20. hafta heyecanı yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.

14:20 Aydın'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücü genç ağır yaralandı.

10:53 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'da başlıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' organizasyonunun açılış maçı Aydın'da gerçekleştirilecek.

16:24 Efeler'in 4'üncü Kitap Kafesi Ata Mahallesi'nde açıldı Efeler'in 4'üncü Kitap Kafesi Ata Mahallesi'nde açıldı Efeler halkı için modern yaşam alanları oluşturmaya devam eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Ata Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 4'üncü Kitap Kafe'nin açılışını gerçekleştirdi.

14:16 Hostes Nilgün'ün ölümüne neden olan servis şoförüne 6 yıl hapis istemi AYDIN'da, kapısı açık olan öğrenci servisinden düşen hostes Nilgün Ediz'in (37) ölümüne neden olan şoför Ümit Çeker (53) hakkında iddianame hazırlandı.

09:14 Gazipaşa Ortaokulu Hentbol takımı yarı finallerde temsil edecek 2021-2022 Sezonunda Aydın Okullar Arası Yıldız Erkekler Hentbol kategorisini şampiyon olarak tamamlayarak çeyrek finallere katılan Efeler Gazipaşa Ortaokulu' rakiplerini geride bırakarak yarı finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

16:33 Başkan Atay Efeler'i kitaplarla dolduruyor Eğitimden tarıma, kültürden spora, çevre projelerinden kadınların hayata aktif katılımını sağlamaya kadar geniş yelpazede birçok sosyal belediyecilik uygulamasını hayata geçiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kitap Kafe projesiyle ilçenin dört bir yanını bilgi yuvalarıyla dolduruyor.

15:24 Kestane üretimi konulu çalıştay Aydın Ticaret Borsasında kestane üretimi konulu çalıştay gerçekleştirildi.

14:44 Son dakika: Kadın arkadaşını kaçırıp cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı Son dakika haber: AYDIN'ın Efeler ilçesinde, Z.Y. (19) adlı kadını kaçırıp, darbederek cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen kepçe operatörü Onur Meydan (32), tutuklandı.

22:30 Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı Aydın'da Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

17:37 Ayının saldırdığı engelli vatandaş, arkadaşını arayıp yardım istedi! Artvin'de işitme ve konuşma engelli bir vatandaş, uğradığı ayı saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Ayıyı elleri ve tekmeleriyle uzaklaştırmaya çalışan engelli şahıs, olay sonrası görüntülü aradığı arkadaşına yaralarını göstererek durumu anlatmaya çalıştı.

16:57 Efeler Kent Konseyi gençlerinden yaşlı çınarlara ziyaret Efeler Efeler Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, Sevgililer Günü kapsamında huzurevine anlamlı ziyaret gerçekleştirdi.

16:08 Efeler 4'üncü Kitap Kafe'ye kavuşuyor Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın 'Marka Kent Efeler' vizyonu için hayata geçirdiği projelerden Kitap Kafe'nin 4'üncüsü Çarşamba günü kapılarını açıyor.

15:30 Aydın'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi Aydın'ın Efeler ilçesindeki kıraathanede kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 7 bin 553 lira cezası uygulandı.

14:20 Son dakika haberi: Aydın'da kumar operasyonu Son dakika haberleri: Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kıraathaneye yapılan baskında kumar oynadığı tespit edilen 4m şahsa toplamda 7 bin 553 TL idari para cezası uygulandı.

11:23 Nazilli'de okul sorunu kalmayacak Nazilli'de okul sorunu kalmayacakAYDIN Aydın'ın en büyük ilçelerinden olan Nazilli'de okul sorunlarına neşter vurulmaya devam ediyor.

09:29 Halkbank'ın başantrenörü Taner Atik, takımına güveniyor Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Taner Atik, CEV Challenge Kupası'nda gelinen yerden mutlu olduğunu, takımına bu aşamada da çok güvendiğini belirtti.

00:59 İşitme engelli şahıs ayı saldırısına uğradı Artvin'de işitme engelli 36 yaşındaki Ersin Karadeniz köyünden, mezra evininin damını temizlemek için ormanlık alandan geçtiği sırada ayı saldırısına uğradı.

17:08 Efeler 09 SFK: 2 Aydın Yıldızspor: 0 Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9.Bölge 3.Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, 11.Hafta maçında Aydın Yıldızspor ile karşılaştı.

13:24 İşitme engelli şahıs ayı saldırısına uğradı İşitme engelli şahıs ayı saldırısına uğradı Arkadaşını görüntülü arayarak yardım isteyerek kurtuldu Artvin'de işitme engelli 36 yaşındaki Ersin Karadeniz köyünden, mezra evininin damını temizlemek için ormanlık alandan geçtiği sırada ayı saldırısına uğradı.

11:49 Aydın'da 'Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması' tamamlandı Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu İl Temsilciliğinin iş birliğiyle yapılan Okullar arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması düzenlendi.

02:12 Haber alınamayan genç ekipleri seferber etti Aydın'ın Efeler ilçesinde kız arkadaşı tarafından telefonla ulaşılamayan ve hayatından endişe edilen şahıs ekipleri harekete geçirirdi.

15:06 ASKİ çalışıyor, Aydın'ın altyapısı yenileniyor Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde sürdürdüğü altyapı çalışmaları ile yenilemiş ve güçlü hatlar inşa ediyor.

13:10 Üniversiteli öğrencilerden örnek davranış Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Güzelhisar Öğrenci Yurdu'nda kalan gönüllü gençler topladıkları kıyafet, oyuncak ve kırtasiye malzemelerini ihtiyaç sahibi aileler için paketliyor.

11:43 Aydın emniyeti uyuşturucuya geçit vermiyor Aydın'ın Efeler ilçesinde gece kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçilerinin durumundan şüphelenerek 'dur' ikazına uymayarak kaçan polis ekipleri tarafından durdurulan otomobil içerisindeki iki kişi üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

19:54 Efeler'de deprem simülasyon salonu açıldı Efeler'de deprem simülasyon salonu açıldı Efeler Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi ortaklığında hayata geçirilen "Deprem Farkındalığı İçin Simülatör Projesi Salonu"nun açılışı, düzenlenen törenle yapıldı.

09:08 Didim'de uyuşturucu operasyonu Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu madde ile bir adet tabanca ile bir miktar para ele geçirilirken, olayla ilgili göz altına alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.

00:59 İzole altına alınmak üzere yurda götürülen Kovidli iki şahıs firar etti Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri tarafından, yapılan kovid sorgulamasında riskli olarak tespiti yapılan ve sağlık ekibine teslim edilen iki şahıs izole altına alınmak üzere götürüldükleri araçtan firar etti.

17:59 İzole altına alınmak üzere yurda götürülen Kovidli iki şahıs firar etti Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri tarafından, yapılan kovid sorgulamasında riskli olarak tespiti yapılan ve sağlık ekibine teslim edilen iki şahıs izole altına alınmak üzere götürüldükleri araçtan firar etti.

17:55 Vali Aksoy, muhtarlar ile bir araya geldi Aydın genelindeki 8 mahalle muhtarı ile bir araya gelen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, sorunların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

17:05 Efeler, öğrenciler için yolu yeniledi Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Umur Bey İlkokulu öğrencilerinin ve öğretmenlerinin yol yenileme talebini yerine getirdi.

09:34 Aydın'da 15 firmaya 23 bin TL para cezası uygulandı Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Ocak ayı içerisinde kurallara uymadığı tespit edilen 3 firmaya toplam 17 bin 211 TL para cezası uygulandı.

09:28 Filmleri aratmayan operasyondaki şüpheliler tutuklandı Aydın'ın Didim ilçesinde Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda filmleri aratmayan görüntüler yaşanmış 3 şüpheli göz altına alınmıştı.

21:34 Kadın dostu Başkan Atay'dan anlamlı tören Kadın dostu Başkan Atay'dan anlamlı tören Efeler Belediyesi, kadınlar için sosyal, ekonomik ve siyasal alanda yaptıkları çalışmalarla öne çıkan iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları için ödül töreni düzenledi.

21:09 Aydın'da facia teğet geçti: Dev çam ağacı, öğrenciler dersteyken devrildi Aydın'da facia teğet geçti: Dev çam ağacı, öğrenciler dersteyken devrildi Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir lisenin bahçesindeki yarım asırlık çam ağacı büyük bir gürültü ile devrilirken, öğrencilerin olay sırasında derste olması facianın önüne geçti.

20:33 Çatıdan kaçma girişiminde bulunan 3 zanlı yakalandı Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ve silah ticareti suçundan aranan 3 zanlı, jandarma ekiplerince yakalanarak, tutuklandı.

20:30 Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kaçmaya çalışırken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

19:14 Son dakika haberi: UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇATIDAN KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR Son dakika gündem haberi: AYDIN'ın Didim ilçesinde, jandarmanın uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlediği evdeki kapıyı açmayıp, çatıdan kaçmaya çalışan 3 şüpheli, koçbaşıyla kapı kırılarak yakalandı.

14:54 Efeler'in enginarlarına özenli bakım Efeler Belediyesi, kendisine ait tarım arazisinde yetiştirdiği enginarları dondurucu soğuktan korumak için çalışmalar gerçekleştirdi.

14:23 Son dakika! Didim'de filmleri aratmayan operasyon... Jandarmadan kaçan şüphelilerin çatıya çıktığı anlar kamerada Son dakika 3. sayfa haberi... Didim'de filmleri aratmayan operasyon... Jandarmadan kaçan şüphelilerin çatıya çıktığı anlar kamerada Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda filmleri aratmayan görüntüler yaşandı.

13:01 Aydın'da facia teğet geçti Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir lisenin bahçesindeki yarım asırlık çam ağacı büyük bir gürültü ile devrilirken, öğrencilerin olay sırasında derste olması facianın önüne geçti.

10:21 Aydın'da kıraathanede kumar oynayan 5 kişiye ceza yazıldı Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir kıraathanede kumar oynadıkları belirlenen 5 kişiye ceza yazıldı.

08:30 MHP'li Baskın: "Üç hilal, milli dirilişin sembolüdür" Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sembolü olan üç hilalin önemine dikkat çeken MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın; "Asırlarca kıtaları aydınlatan üç hilal milli diriliş ve milliyetçi uyanışın sembolüdür" dedi.

15:22 Efeler'de budama çalışmaları devam ediyor Efeler Belediyesi tarafından budama mevsimine girilmesiyle birlikte başlatılan ağaç budama çalışmaları hızla devam ediyor.

09:47 Didim'de iki hırsızlık olayının failleri tutuklandı Aydın'ın Didim ilçesinde iki ayrı hırsızlık olayının failleri emniyet güçlerince yakalandı.

14:36 Buca Belediyesi'nden dayanışma örneği Buca Belediyesinin "Paylaştıkça Güzel" projesi kapsamında, kentin farklı noktalarında bulunan kumbaralarda toplanan eşyalar, ayıklama-temizleme-sınıflandırma ve paketleme işleminden geçtikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

12:19 Efeler Belediye Başkanı Atay'dan zeytinyağı atağı Belediyenin tarım arazilerini üretime kazandırmasıyla dikkati çeken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, bu kez de yaptığı zeytinyağı atağı ile takdir topladı.

09:20 Öğrenciler ders başı yaptı Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu -Öğrencilere dezenfektan verilmesi -Okul Müdürü Özcan Kardeş'in konuşması -İstiklal Marşı'nın okunması -Öğrencilerin sınıflara alınması -Sınıf öğretmeninin konuşması AYDIN - Aydın'da yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

20:56 Alaçatıspor, son dakika golü ile 3 puanı kaybetti Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 0. Bölge 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Alaçatıspor, Çeşme'de konuk ettiği lig lideri Efeler 09 SFK karşısında uzatma dakikalarının son saniyelerinde yediği golle maçı 2-1 kaybederek, lig lideriyle puan farkını 6'ya çıkardı.

18:01 Efeler 09 SFK, galibiyet serisini sürdürüyor Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, 10. hafta karşılaşmasında deplasmanda ikinci sıradaki İzmir ekibi Alaçatıspor'un konuğu oldu.

09:57 Silahla vurulan kişi yaralandı Aydın'ın Efeler ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

18:49 Aydın'da silahlı yaralama Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

17:40 Midyat'ta terörün 35 yıl önce katlettiği vatandaşlar törenle anıldı Midyat'ta terörün 35 yıl önce katlettiği vatandaşlar törenle anıldı Mardin'in Midyat'a bağlı Başyurt köyünde 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 6'sı çocuk 10 kişi mezarları başında dualarla anıldı.

12:13 ASKİ sondaj ve içme suyu hat çalışmalarını sürdürüyor Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin her köşesinde yatırımlarına devam ediyor.

00:53 Didim'de yol kenarında erkek cesedi bulundu Didim'de yol kenarında erkek cesedi bulunduAYDIN'ın Didim ilçesinde, yol kenarında erkek cesedi bulundu.

20:56 Didim'de yol kenarında ceset bulundu Aydının Didim ilçesinde yol kenarında bir erkek cesedi bulundu.

16:45 Efeler Belediyesi tıp öğrencilerini ağırlamaya devam ediyor Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf (intern) öğrencilerinin, halk sağlığı stajları kapsamında Efeler Belediyesi'ne ziyaretleri sürüyor.

13:42 Aydın'ın nüfusu 1 milyon 134 bin 31 kişi oldu Özellikle yaz aylarında nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Aydın'da toplam nüfus sayısı geçen yıla oranla 14 bin 947 kişi artışla, 1 milyon 134 bin 31 kişi olurken, en hızlı nüfus artışı yaşayan ilçe ise Didim oldu.

20:06 Yavuzlar İnşaat'tan da umudunu kesen AYKONUT mağdurları dava açmaya hazırlanıyor Yavuzlar İnşaat'tan da umudunu kesen AYKONUT mağdurları dava açmaya hazırlanıyorAYDIN Aydın'ın Efeler ilçesinin adeta kanayan bir yarası haline gelen AYKONUT sorunu, 25. yılına girerken, bir araya gelen kooperatif mağdurları Yavuzlar İnşaat ve AYKONUT Yapı Kooperatifi'ne dava açmaya hazırlanıyor.

15:54 Yavuzlar İnşaat ve AYKONUT mağdurları dava açmaya hazırlanıyor! Aydın'ın Efeler ilçesinde adeta kanayan bir yara haline gelen AYKONUT sorunu, 25. yılına girerken, bir araya gelen kooperatif mağdurları Yavuzlar İnşaat ve AYKONUT Yapı Kooperatifi'ne dava açmaya hazırlanıyor.

15:20 Efeler'de pazar yeri yapımı için ağaçların taşınmasına tepki Aydın'da pazar yeri yapımı için bir arazideki ağaçların sökülmesini protesto eden grup, basın açıklaması yaptı.

15:05 Efe Halk Masa, başvuruların yüzde 99'unu çözüme kavuşturdu Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın göreve gelmesiyle belediyede gerçekleştirdiği yeni yapılanmanın kilit taşlarından biri olan Efe Halk Masa, 2021 yılında vatandaştan gelen başvuruların yüzde 99'unu çözüme kavuşturdu.