Son Dakika Efeler Haberleri

- 17:04 Efeler Belediyesi'ne Avrupa'dan özel ödül
Efeler Belediyesi, 'Çevreyi Koruma ve İklim Değişikliği ile Mücadele' çalışmalarıyla Avrupa Konseyi bünyesindeki Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından 'Yılın Partner Kuruluşu' seçilerek Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Özel Ödülü'ne layık görüldü.
- 14:13 Aydın'ın demir yumruklarına konvoylu karşılama
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleştirilen Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Aydınlı demir yumruklar ile Aydın'a döndü.
- 12:06 ADÜ'de '28 Şubat ve Medya' başlıklı panel düzenlendi
ADÜ'de '28 Şubat ve Medya' başlıklı panel düzenlendi Toplantıda 28 Şubat'ın ülkeye verdiği zarar 400 milyar dolar olarak belirtildi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde '28 Şubat ve Medya' başlıklı panel düzenlendi.
- 11:21 Aydın'daki meslek liselerinden ülke ekonomisine 8 milyonluk katkı
Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da eğitim veren meslek liseleri de adeta bir fabrika gibi üretmeye devam ediyor.
- 09:44 MHP Efeler İlçe Başkanı Baskın'dan Aydınlılara çağrı
MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, 25 Şubat'ta MHP Genel Merkez'in de katılımlarıyla Aydın'da gerçekleştirilecek olan 'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' ile ilgili açıklama yaparak tüm Aydınlıları toplantıya davet etti.
- Dün Dün 23:43 Motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, yola savrulan motosiklet sürücüsü ve eşi yaralanırken, polis kaçan otomobili bulmak için çalışma başlattı.
- Dün Dün 22:56 Son dakika haberi: Annesi tarafından ölü bulundu
Son dakika haberler... Aydın'ın Efeler ilçesinde 49 yaşındaki Ali Özkeskin birlikte yaşadığı annesi tarafından ölü bulundu.
- Dün Dün 16:52 Kablo hırsızları JASAT'ın çalışması ile yakalandı
Aydın'da 7 ilçede farlı zamanlarda gerçekleşen 13 enerji nakil kablo hırsızlığı olayı JASAT tarafından aydınlatıldı.
- Dün Dün 16:40 Efelerli çocukların üçüncü yuvası açıldı
Efelerli çocukların üçüncü yuvası açıldı Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçeye üçüncü gündüz bakımevini kazandırdı.
- Dün Dün 12:50 Lise öğrencileri kurdukları serada topraksız çilek yetiştiriyorlar
Ömer Faruk Karabucak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Bitkiler Koruma Altında Projesi" kapsamında, bütün otomasyon ve teknik sistemlerini kendi çabalarıyla üretip kurdukları serada topraksız çilek yetiştiriyorlar.
- Dün Dün 09:51 Efeler Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam ediyor
Efeler Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ilçe genelindeki şehit aileleri ve gazileri ziyaret ediyor.
- 21.02.2022 21 Şub 17:15 Efeler'in üçüncü Gündüz Bakımevi açılışa hazır
Efeler'de farklı alanlarda her ay iki merkez açılışı yaparak kente değer katan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler halkını Adnan Menderes Mahallesi Gündüz Bakımevi'nin açılışına davet etti.
- 21.02.2022 21 Şub 12:36 Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
- 21.02.2022 21 Şub 11:25 Efeler AK Gençlik sokak hayvanlarını unutmadı
AK Parti Efeler Gençlik Kolları Başkanlığı, sokak hayvanları için mama kapları hazırladı.
- 21.02.2022 21 Şub 09:25 Aydın'da 40 bin 363 engelli vatandaş yaşıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aydın'daki toplam engelli sayısına ilişkin verileri paylaştı.
- 20.02.2022 20 Şub 18:54 İnşaat halindeki binadan düşerek ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
İnşaat halindeki binadan düşerek ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti Aydın'ın Efeler ilçesinde 6 katlı binanın çatısından düşerek ağır yaralanan Ömer Çeçen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- 20.02.2022 20 Şub 18:26 Alaçatıspor, yenilenen sahasında 2-1 galip geldi
Alaçatıspor, tesisleri yenilenen sahasında oynadığı ilk maçında Yeşilovaspor'u 2-1 yenerek, lig sıralamasında ikinciliğe yükseldi.
- 20.02.2022 20 Şub 17:51 Aydın'da inşaat halindeki binadan yola düşen bir kişi ağır yaralandı
Aydın Efeler ilçe merkezi Soğukkuyu yakınlarında bulunan 6 katlı bir inşaattan yola düşen bir kişi ağır yaralandı.
- 19.02.2022 19 Şub 11:42 SMA hastası minik Alpaslan'ın bağış kumbarası çalındı (2)
DAHA ÖNCE DE BAĞIŞ KUMBARASI ÇALINMIŞTIAydın'da yaşayan SMA Tip-1 hastası minik Alpaslan Sarıboğa için başlatılan yardım kampanyası kapsamında Efeler ilçesindeki bir pastaneye konulan bağış kumbarasının da 17 Ocak'ta çalınmıştı.
- 19.02.2022 19 Şub 00:59 Onlar vatanı korumak için yandılar, biz soğuk diye anmayı erteledik
Aydın'ın Köşk İlçesi'ne bağlı Karatepe Köyü'nde tam 100 yıl önce 18 Şubat 1922 günü Yunanlılar tarafından caminin içerisine doldurularak yakılan yüzlerce insanın şehadet yıl dönümünü Köşk İmam Hatip Lisesi'nden bir grup öğrenciden başka kimse hatırlamadı.
- 18.02.2022 18 Şub 18:13 Efeler'de hizmete açılan 4'üncü Kitap Kafe gençlerin ilgi odağı oldu
Efeler'de hizmete açılan 4'üncü Kitap Kafe gençlerin ilgi odağı oldu Aydın'ın Efeler ilçesinde modern yaşam alanlarının oluşturulması için çalışmalarını sürdüren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatı ile hizmete sunulan 4'üncü Kitap Kafe, açıldığı ilk günden bu yana gençlerin...
- 18.02.2022 18 Şub 17:19 Aydın'da 375 parça tarihi eser ele geçirildi
Aydın'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 313 sikke ile 62 parça tarihi eser niteliğinde eşya ele geçirildi.
- 18.02.2022 18 Şub 17:05 Onlar vatanı korumak için yandılar, biz soğuk diye anmayı erteledik
- Onlar vatanı korumak için yandılar, biz soğuk diye anmayı erteledik Aydın'ın Köşk İlçesi'ne bağlı Karatepe Köyü'nde tam 100 yıl önce 18 Şubat 1922 günü Yunanlılar tarafından caminin içerisine doldurularak yakılan yüzlerce insanın şehadet yıl dönümünü Köşk İmam Hatip Lisesi'nden bir...
- 18.02.2022 18 Şub 16:38 Koleksiyonerin evinde 375 parça tarihi eser ele geçirildi
AYDIN'ın Didim ilçesinde, koleksiyoner belgesi olan S.A.'nın evine düzenlenen operasyonda, toplam 375 parça tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ele geçirildi.
- 18.02.2022 18 Şub 13:01 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'da başladı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' turnuvasının Aydın ayağının açılışı gerçekleştirildi.
- 18.02.2022 18 Şub 09:53 Laboratuvar personeline İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi
Aydın'da ilçe ve il sağlık müdürlükleri ile Halk Sağlığı Laboratuvarlarında görev yapan personelin yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimleri verilerek, eğitime katılım sağlayanlara eğitim belgesi düzenlendi.
- 18.02.2022 18 Şub 09:45 Acil Obstetrik Bakım Programı Sektörler Arası İşbirliği Toplantısı yapıldı
Acil Obstetrik Bakım Programı kapsamında 'Acil Obstetrik Bakım Programı Sektörler Arası İşbirliği Toplantısı' yapıldı.
- 17.02.2022 17 Şub 23:37 Aydın'da duvara çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde duvara çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
- 17.02.2022 17 Şub 16:00 Efeler'de 3. Gündüz Bakımevi için hazırlıklar sürüyor
Efeler Efeler Belediyesi'nin 3'üncüsünü Adnan Menderes Mahallesi'nde hizmete sunacağı gündüz bakımevi için hazırlıklar devam ediyor.
- 17.02.2022 17 Şub 15:28 Voleybolda 20. hafta heyecanı
AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde 20. hafta heyecanı yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.
- 17.02.2022 17 Şub 14:20 Aydın'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücü genç ağır yaralandı.
- 17.02.2022 17 Şub 10:53 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' Aydın'da başlıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğinde düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' organizasyonunun açılış maçı Aydın'da gerçekleştirilecek.
- 16.02.2022 16 Şub 16:24 Efeler'in 4'üncü Kitap Kafesi Ata Mahallesi'nde açıldı
Efeler'in 4'üncü Kitap Kafesi Ata Mahallesi'nde açıldı Efeler halkı için modern yaşam alanları oluşturmaya devam eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Ata Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 4'üncü Kitap Kafe'nin açılışını gerçekleştirdi.
- 16.02.2022 16 Şub 16:23 Vali Aksoy, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini öğrencilerle birlikte izledi
Aydın Valiliği, Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini öğrencilerle buluşturdu.
- 16.02.2022 16 Şub 14:16 Hostes Nilgün'ün ölümüne neden olan servis şoförüne 6 yıl hapis istemi
AYDIN'da, kapısı açık olan öğrenci servisinden düşen hostes Nilgün Ediz'in (37) ölümüne neden olan şoför Ümit Çeker (53) hakkında iddianame hazırlandı.
- 16.02.2022 16 Şub 09:14 Gazipaşa Ortaokulu Hentbol takımı yarı finallerde temsil edecek
2021-2022 Sezonunda Aydın Okullar Arası Yıldız Erkekler Hentbol kategorisini şampiyon olarak tamamlayarak çeyrek finallere katılan Efeler Gazipaşa Ortaokulu' rakiplerini geride bırakarak yarı finallerde mücadele etmeye hak kazandı.
- 15.02.2022 15 Şub 16:33 Başkan Atay Efeler'i kitaplarla dolduruyor
Eğitimden tarıma, kültürden spora, çevre projelerinden kadınların hayata aktif katılımını sağlamaya kadar geniş yelpazede birçok sosyal belediyecilik uygulamasını hayata geçiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kitap Kafe projesiyle ilçenin dört bir yanını bilgi yuvalarıyla dolduruyor.
- 15.02.2022 15 Şub 15:24 Kestane üretimi konulu çalıştay
Aydın Ticaret Borsasında kestane üretimi konulu çalıştay gerçekleştirildi.
- 15.02.2022 15 Şub 14:44 Son dakika: Kadın arkadaşını kaçırıp cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
Son dakika haber: AYDIN'ın Efeler ilçesinde, Z.Y. (19) adlı kadını kaçırıp, darbederek cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen kepçe operatörü Onur Meydan (32), tutuklandı.
- 14.02.2022 14 Şub 22:30 Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'da Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
- 14.02.2022 14 Şub 17:37 Ayının saldırdığı engelli vatandaş, arkadaşını arayıp yardım istedi!
Artvin'de işitme ve konuşma engelli bir vatandaş, uğradığı ayı saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Ayıyı elleri ve tekmeleriyle uzaklaştırmaya çalışan engelli şahıs, olay sonrası görüntülü aradığı arkadaşına yaralarını göstererek durumu anlatmaya çalıştı.
- 14.02.2022 14 Şub 16:57 Efeler Kent Konseyi gençlerinden yaşlı çınarlara ziyaret
Efeler Efeler Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, Sevgililer Günü kapsamında huzurevine anlamlı ziyaret gerçekleştirdi.
- 14.02.2022 14 Şub 16:08 Efeler 4'üncü Kitap Kafe'ye kavuşuyor
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın 'Marka Kent Efeler' vizyonu için hayata geçirdiği projelerden Kitap Kafe'nin 4'üncüsü Çarşamba günü kapılarını açıyor.
- 14.02.2022 14 Şub 15:33 AYININ SALDIRDIĞI ENGELLİ ERSİN, ARKADAŞINI GÖRÜNTÜLÜ ARAYIP YARDIM İSTEDİ
ARTVİN'in Borçka ilçesinde işitme ve konuşma engelli Ersin Karadeniz (35), ayı saldırısına uğradı.
- 14.02.2022 14 Şub 15:30 Aydın'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi
Aydın'ın Efeler ilçesindeki kıraathanede kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 7 bin 553 lira cezası uygulandı.
- 14.02.2022 14 Şub 14:20 Son dakika haberi: Aydın'da kumar operasyonu
Son dakika haberleri: Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kıraathaneye yapılan baskında kumar oynadığı tespit edilen 4m şahsa toplamda 7 bin 553 TL idari para cezası uygulandı.
- 14.02.2022 14 Şub 11:23 Nazilli'de okul sorunu kalmayacak
Nazilli'de okul sorunu kalmayacakAYDIN Aydın'ın en büyük ilçelerinden olan Nazilli'de okul sorunlarına neşter vurulmaya devam ediyor.
- 14.02.2022 14 Şub 09:29 Halkbank'ın başantrenörü Taner Atik, takımına güveniyor
Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Taner Atik, CEV Challenge Kupası'nda gelinen yerden mutlu olduğunu, takımına bu aşamada da çok güvendiğini belirtti.
- 14.02.2022 14 Şub 00:59 İşitme engelli şahıs ayı saldırısına uğradı
Artvin'de işitme engelli 36 yaşındaki Ersin Karadeniz köyünden, mezra evininin damını temizlemek için ormanlık alandan geçtiği sırada ayı saldırısına uğradı.
- 13.02.2022 13 Şub 17:08 Efeler 09 SFK: 2 Aydın Yıldızspor: 0
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9.Bölge 3.Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, 11.Hafta maçında Aydın Yıldızspor ile karşılaştı.
- 13.02.2022 13 Şub 13:42 Ayı saldırısına uğrayan işitme engelli yaralı kurtuldu
Artvin'in Borçka ilçesinde ayı saldırısını uğrayan işitme engelli yaralandı.
- 13.02.2022 13 Şub 13:24 İşitme engelli şahıs ayı saldırısına uğradı
İşitme engelli şahıs ayı saldırısına uğradı Arkadaşını görüntülü arayarak yardım isteyerek kurtuldu Artvin'de işitme engelli 36 yaşındaki Ersin Karadeniz köyünden, mezra evininin damını temizlemek için ormanlık alandan geçtiği sırada ayı saldırısına uğradı.
- 13.02.2022 13 Şub 11:49 Aydın'da 'Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması' tamamlandı
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu İl Temsilciliğinin iş birliğiyle yapılan Okullar arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması düzenlendi.
- 13.02.2022 13 Şub 02:12 Haber alınamayan genç ekipleri seferber etti
Aydın'ın Efeler ilçesinde kız arkadaşı tarafından telefonla ulaşılamayan ve hayatından endişe edilen şahıs ekipleri harekete geçirirdi.
- 12.02.2022 12 Şub 15:06 ASKİ çalışıyor, Aydın'ın altyapısı yenileniyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde sürdürdüğü altyapı çalışmaları ile yenilemiş ve güçlü hatlar inşa ediyor.
- 12.02.2022 12 Şub 13:10 Üniversiteli öğrencilerden örnek davranış
Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Güzelhisar Öğrenci Yurdu'nda kalan gönüllü gençler topladıkları kıyafet, oyuncak ve kırtasiye malzemelerini ihtiyaç sahibi aileler için paketliyor.
- 12.02.2022 12 Şub 11:43 Aydın emniyeti uyuşturucuya geçit vermiyor
Aydın'ın Efeler ilçesinde gece kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçilerinin durumundan şüphelenerek 'dur' ikazına uymayarak kaçan polis ekipleri tarafından durdurulan otomobil içerisindeki iki kişi üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.
- 11.02.2022 11 Şub 19:54 Efeler'de deprem simülasyon salonu açıldı
Efeler'de deprem simülasyon salonu açıldı Efeler Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi ortaklığında hayata geçirilen "Deprem Farkındalığı İçin Simülatör Projesi Salonu"nun açılışı, düzenlenen törenle yapıldı.
- 11.02.2022 11 Şub 09:08 Didim'de uyuşturucu operasyonu
Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu madde ile bir adet tabanca ile bir miktar para ele geçirilirken, olayla ilgili göz altına alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.
- 11.02.2022 11 Şub 00:59 İzole altına alınmak üzere yurda götürülen Kovidli iki şahıs firar etti
Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri tarafından, yapılan kovid sorgulamasında riskli olarak tespiti yapılan ve sağlık ekibine teslim edilen iki şahıs izole altına alınmak üzere götürüldükleri araçtan firar etti.
- 10.02.2022 10 Şub 17:59 İzole altına alınmak üzere yurda götürülen Kovidli iki şahıs firar etti
Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri tarafından, yapılan kovid sorgulamasında riskli olarak tespiti yapılan ve sağlık ekibine teslim edilen iki şahıs izole altına alınmak üzere götürüldükleri araçtan firar etti.
- 10.02.2022 10 Şub 17:55 Vali Aksoy, muhtarlar ile bir araya geldi
Aydın genelindeki 8 mahalle muhtarı ile bir araya gelen Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, sorunların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.
- 10.02.2022 10 Şub 17:05 Efeler, öğrenciler için yolu yeniledi
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Umur Bey İlkokulu öğrencilerinin ve öğretmenlerinin yol yenileme talebini yerine getirdi.
- 10.02.2022 10 Şub 09:34 Aydın'da 15 firmaya 23 bin TL para cezası uygulandı
Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Ocak ayı içerisinde kurallara uymadığı tespit edilen 3 firmaya toplam 17 bin 211 TL para cezası uygulandı.
- 10.02.2022 10 Şub 09:28 Filmleri aratmayan operasyondaki şüpheliler tutuklandı
Aydın'ın Didim ilçesinde Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda filmleri aratmayan görüntüler yaşanmış 3 şüpheli göz altına alınmıştı.
- 09.02.2022 09 Şub 21:34 Kadın dostu Başkan Atay'dan anlamlı tören
Kadın dostu Başkan Atay'dan anlamlı tören Efeler Belediyesi, kadınlar için sosyal, ekonomik ve siyasal alanda yaptıkları çalışmalarla öne çıkan iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları için ödül töreni düzenledi.
- 09.02.2022 09 Şub 21:09 Aydın'da facia teğet geçti: Dev çam ağacı, öğrenciler dersteyken devrildi
Aydın'da facia teğet geçti: Dev çam ağacı, öğrenciler dersteyken devrildi Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir lisenin bahçesindeki yarım asırlık çam ağacı büyük bir gürültü ile devrilirken, öğrencilerin olay sırasında derste olması facianın önüne geçti.
- 09.02.2022 09 Şub 20:33 Çatıdan kaçma girişiminde bulunan 3 zanlı yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ve silah ticareti suçundan aranan 3 zanlı, jandarma ekiplerince yakalanarak, tutuklandı.
- 09.02.2022 09 Şub 20:30 Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kaçmaya çalışırken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
- 09.02.2022 09 Şub 19:14 Son dakika haberi: UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ÇATIDAN KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR
Son dakika gündem haberi: AYDIN'ın Didim ilçesinde, jandarmanın uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlediği evdeki kapıyı açmayıp, çatıdan kaçmaya çalışan 3 şüpheli, koçbaşıyla kapı kırılarak yakalandı.
- 09.02.2022 09 Şub 14:54 Efeler'in enginarlarına özenli bakım
Efeler Belediyesi, kendisine ait tarım arazisinde yetiştirdiği enginarları dondurucu soğuktan korumak için çalışmalar gerçekleştirdi.
- 09.02.2022 09 Şub 14:23 Son dakika! Didim'de filmleri aratmayan operasyon... Jandarmadan kaçan şüphelilerin çatıya çıktığı anlar kamerada
Son dakika 3. sayfa haberi... Didim'de filmleri aratmayan operasyon... Jandarmadan kaçan şüphelilerin çatıya çıktığı anlar kamerada Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda filmleri aratmayan görüntüler yaşandı.
- 09.02.2022 09 Şub 13:01 Aydın'da facia teğet geçti
Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir lisenin bahçesindeki yarım asırlık çam ağacı büyük bir gürültü ile devrilirken, öğrencilerin olay sırasında derste olması facianın önüne geçti.
- 09.02.2022 09 Şub 10:21 Aydın'da kıraathanede kumar oynayan 5 kişiye ceza yazıldı
Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir kıraathanede kumar oynadıkları belirlenen 5 kişiye ceza yazıldı.
- 09.02.2022 09 Şub 08:30 MHP'li Baskın: "Üç hilal, milli dirilişin sembolüdür"
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sembolü olan üç hilalin önemine dikkat çeken MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın; "Asırlarca kıtaları aydınlatan üç hilal milli diriliş ve milliyetçi uyanışın sembolüdür" dedi.
- 08.02.2022 08 Şub 15:22 Efeler'de budama çalışmaları devam ediyor
Efeler Belediyesi tarafından budama mevsimine girilmesiyle birlikte başlatılan ağaç budama çalışmaları hızla devam ediyor.
- 08.02.2022 08 Şub 10:04 Efeler'deki araç yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı.
- 08.02.2022 08 Şub 09:47 Didim'de iki hırsızlık olayının failleri tutuklandı
Aydın'ın Didim ilçesinde iki ayrı hırsızlık olayının failleri emniyet güçlerince yakalandı.
- 07.02.2022 07 Şub 14:36 Buca Belediyesi'nden dayanışma örneği
Buca Belediyesinin "Paylaştıkça Güzel" projesi kapsamında, kentin farklı noktalarında bulunan kumbaralarda toplanan eşyalar, ayıklama-temizleme-sınıflandırma ve paketleme işleminden geçtikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
- 07.02.2022 07 Şub 12:19 Efeler Belediye Başkanı Atay'dan zeytinyağı atağı
Belediyenin tarım arazilerini üretime kazandırmasıyla dikkati çeken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, bu kez de yaptığı zeytinyağı atağı ile takdir topladı.
- 07.02.2022 07 Şub 09:20 Öğrenciler ders başı yaptı
Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu -Öğrencilere dezenfektan verilmesi -Okul Müdürü Özcan Kardeş'in konuşması -İstiklal Marşı'nın okunması -Öğrencilerin sınıflara alınması -Sınıf öğretmeninin konuşması AYDIN - Aydın'da yarıyıl tatilinin sona ermesiyle 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başladı.
- 06.02.2022 06 Şub 20:56 Alaçatıspor, son dakika golü ile 3 puanı kaybetti
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 0. Bölge 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Alaçatıspor, Çeşme'de konuk ettiği lig lideri Efeler 09 SFK karşısında uzatma dakikalarının son saniyelerinde yediği golle maçı 2-1 kaybederek, lig lideriyle puan farkını 6'ya çıkardı.
- 06.02.2022 06 Şub 18:01 Efeler 09 SFK, galibiyet serisini sürdürüyor
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, 10. hafta karşılaşmasında deplasmanda ikinci sıradaki İzmir ekibi Alaçatıspor'un konuğu oldu.
- 06.02.2022 06 Şub 09:57 Silahla vurulan kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
- 05.02.2022 05 Şub 18:49 Aydın'da silahlı yaralama
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
- 05.02.2022 05 Şub 17:40 Midyat'ta terörün 35 yıl önce katlettiği vatandaşlar törenle anıldı
Midyat'ta terörün 35 yıl önce katlettiği vatandaşlar törenle anıldı Mardin'in Midyat'a bağlı Başyurt köyünde 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 6'sı çocuk 10 kişi mezarları başında dualarla anıldı.
- 05.02.2022 05 Şub 12:13 ASKİ sondaj ve içme suyu hat çalışmalarını sürdürüyor
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin her köşesinde yatırımlarına devam ediyor.
- 05.02.2022 05 Şub 00:53 Didim'de yol kenarında erkek cesedi bulundu
Didim'de yol kenarında erkek cesedi bulunduAYDIN'ın Didim ilçesinde, yol kenarında erkek cesedi bulundu.
- 04.02.2022 04 Şub 20:56 Didim'de yol kenarında ceset bulundu
Aydının Didim ilçesinde yol kenarında bir erkek cesedi bulundu.
- 04.02.2022 04 Şub 16:45 Efeler Belediyesi tıp öğrencilerini ağırlamaya devam ediyor
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf (intern) öğrencilerinin, halk sağlığı stajları kapsamında Efeler Belediyesi'ne ziyaretleri sürüyor.
- 04.02.2022 04 Şub 13:42 Aydın'ın nüfusu 1 milyon 134 bin 31 kişi oldu
Özellikle yaz aylarında nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Aydın'da toplam nüfus sayısı geçen yıla oranla 14 bin 947 kişi artışla, 1 milyon 134 bin 31 kişi olurken, en hızlı nüfus artışı yaşayan ilçe ise Didim oldu.
- 03.02.2022 03 Şub 20:06 Yavuzlar İnşaat'tan da umudunu kesen AYKONUT mağdurları dava açmaya hazırlanıyor
Yavuzlar İnşaat'tan da umudunu kesen AYKONUT mağdurları dava açmaya hazırlanıyorAYDIN Aydın'ın Efeler ilçesinin adeta kanayan bir yarası haline gelen AYKONUT sorunu, 25. yılına girerken, bir araya gelen kooperatif mağdurları Yavuzlar İnşaat ve AYKONUT Yapı Kooperatifi'ne dava açmaya hazırlanıyor.
- 03.02.2022 03 Şub 17:21 Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 91. yıl dönümü törenle kutlandı
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 91. yıl dönümü törenle kutlandı.
- 03.02.2022 03 Şub 15:54 Yavuzlar İnşaat ve AYKONUT mağdurları dava açmaya hazırlanıyor!
Aydın'ın Efeler ilçesinde adeta kanayan bir yara haline gelen AYKONUT sorunu, 25. yılına girerken, bir araya gelen kooperatif mağdurları Yavuzlar İnşaat ve AYKONUT Yapı Kooperatifi'ne dava açmaya hazırlanıyor.
- 03.02.2022 03 Şub 15:20 Efeler'de pazar yeri yapımı için ağaçların taşınmasına tepki
Aydın'da pazar yeri yapımı için bir arazideki ağaçların sökülmesini protesto eden grup, basın açıklaması yaptı.
- 03.02.2022 03 Şub 15:05 Efe Halk Masa, başvuruların yüzde 99'unu çözüme kavuşturdu
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın göreve gelmesiyle belediyede gerçekleştirdiği yeni yapılanmanın kilit taşlarından biri olan Efe Halk Masa, 2021 yılında vatandaştan gelen başvuruların yüzde 99'unu çözüme kavuşturdu.
- 03.02.2022 03 Şub 13:05 Başkan Sözen: "Şiddetin her türlüsüne karşıyız"
Bingöl Solhan Spor Kulübü Başkanı Ziya Sözen, "Hiçbir kulüp, şahıs veya makamla hiçbir kişisel veya spordan kaynaklanan bir düşmanlığımız yoktur ve olamaz. Bingöl Solhan Spor olarak voleybol sporuna şiddetin bulaşmaması adına bütün kulüplerimizden aynı tavrı ve anlayışı rica ediyoruz" dedi.