Aydın Efeler\'de 4. kattan saksıyla düşen kedi çarşafla kurtuldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde apartmanın 4'üncü katında mahsur kalan ve kurtarma çalışmaları sırasında korkarak atladığı evin balkonundan saksıyla düşen kedi vatandaşların gerdiği çarşafla kurtulurken bir genci de ölümle burun buruna getirdi.

Olay, Güzelhisar Mahallesi 37. Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın 4'üncü katında pencere korkuluğuna çıkan kedi, bulunduğu yerde mahsur kaldı. Kediyi fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire başkanlığı ekipleri kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin uzattığı fileye girmeye yanaşmayan kedi, bir süre sonra pencere denizliğinden evin balkonuna atladı. Panikleyen kedi balkonda bulunan saksıyı da devirirken, saksıyla birlikte metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Saksıyla birlikte süzülen kedi, çevredeki vatandaşların kedinin yere düşmesini engellemek için açtığı çarşafın üzerine düştü. Kedi büyük bir şans eseri yara almadan kurtulurken, devrilen saksı çarşafı tutan vatandaşlardan birinin hemen yanına düştü. Genç de şans eseri olayı yara almadan atlatırken, yaşanan olay sırasında yürekler ağızlara geldi. Korku dolu anların ardından kurtarılan kedinin sahibine teslim edilmesiyle çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı.