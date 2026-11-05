"Kocan bana yazıyor" diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu - Son Dakika
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"Kocan bana yazıyor" diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu

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"Kocan bana yazıyor" diye uyardığı kadından aldığı cevapla şoke oldu
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Arkadaşlık uygulamasında kendisini bekar olarak tanıtan evli adamı fark edip durumu eşine ileten kadın, sunduğu kanıtlara rağmen sert bir tepkiyle karşılaştı. "Benim kocam yapmaz, senin o uygulamada ne işin var?" diyerek hedef alınan kadın, iyilik yapmaya çalışırken suçlu duruma düşürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan bir yazışma, "iyilik yap denize at" sözünü bir kez daha tartışmaya açtı. Bir kadın, arkadaşlık uygulamasında tanıştığı ve kendisini bekar olarak tanıtan evli bir erkeğin eşine ulaşarak durumu haber verdi. Ancak uyarıyı yapan kadın, beklemediği sert bir tepki ve suçlamalarla karşılaştı.

EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE EŞİNE ULAŞTI

Olay, bir kadının arkadaşlık uygulamasında kendisini "bekar" ve "ailesiyle yaşayan biri" olarak tanıtan Alican adındaki şahısla tanışmasıyla başladı. Şahsın sosyal medya kullanmadığını söylemesinden şüphelenip araştırması sonucu düğün fotoğraflarına ulaşan kadın, adamın evli olduğunu fark etti. Hem hemcinsinin kandırılmasına sessiz kalmamak hem de gerçeği ortaya çıkarmak isteyen kadın, adamın eşi Şengül Hanım'a mesaj atarak durumu anlattı ve kanıt olarak mesajlaşma görselleri ile telefon numarasını paylaştı.

"BENİM KOCAM ASLA BÖYLE ŞEY YAPMAZ"

Gelen uyarı mesajı ve iletilen 11 fotoğraflı kanıta rağmen evli kadının savunmaya geçmesi ve uyarıyı yapan kadını suçlaması dikkat çekti. Eşinin böyle bir şey yapmayacağını savunan kadın: "Her kimsen bilmiyorum ama suç sende, benim kocam asla böyle şeyler yapmaz... İkincisi ben salak değilim, yemem bu ayakları... Huzurumuzu da bozma" yanıtını vererek durumu kabul etmek istemedi. Üstelik eşinin suçsuz olduğunu savunan kadın, durumun farkına varıp kendisini uyaran kişiyi "Az değilsin sende o uygulamada senin ne işin var mesela?" sözleriyle hedef aldı.

"KOMİK DURUMA DÜŞMEYİN"

Gelen mantıksız tepki karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen kadın ise son söz olarak kendi duruşunu şu ifadelerle savundu: "Asıl az olmayan kocan! Evli barklı adamın arkadaşlık uygulamasında ne işi var? Ben bekar bir kadın olarak uygulamadayım ama sizin kocanız orada partner arıyor. Huzur bozmak istemiyorsanız kocanıza sahip çıkın; benim gibi dürüstçe gelip sizi uyaranlara değil.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu diyalog, "Bazen gerçeği söylemeye çalışmak bile insanı suçlu çıkarıyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

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