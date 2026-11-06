Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de... - Son Dakika
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Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...

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Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
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Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
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Afyonkarahisar'da 3'ü kadın 8 kişiyi hayattan koparan 28 yaşındaki Arif Sefa Özdemir'in kaçış sırasında silah zoruyla araç gasp ettiği dehşet anları ortaya çıktı; güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde caninin kendisini durdurmak isteyen vatandaşlara "Onca kişiyi öldürdüm, sizi de öldürürüm" diyerek tehditler savurduğu görüldü.

Afyonkarahisar'da yaşanan pompalı dehşeti Türkiye'nin gündemine ilk sıradan oturdu. İhsaniye ilçesine bağlı Bozüyük köyünde yaşayan 28 yaşındaki Arif Sefa Özdemir, köy köy gezerek 3'ü kadın toplam 8 kişiyi hayattan kopardı. Katliamın ardından güvenlik güçlerince yakalanan zanlıyla ilgili yeni ve vahim detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Caninin kaçış sürecinde silah zoruyla otomobil gasp ettiği anlar güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

"ONCA KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM, SİZİ DE ÖLDÜRÜRÜM"

Güvenlik kamerası kayıtlarında, Arif Sefa Özdemir'in elindeki silahı doğrultarak bir aracın önünü kestiği ve kendisine engel olmaya çalışan iki kişiye bağırarak dehşet saçtığı görüldü. Kamera görüntülerine yansıyan seslerde zanlının, "Yaklaşma vururum. Kenara geç. Arabanın sağına geç. Onca kişiyi öldürdüm, sizi de öldürürüm" diyerek tehditler savurduğu ve aracı zorla alarak direksiyon başına geçip hızla uzaklaştığı tespit edildi. Silah zoruyla araçları gasp edilen kişilerin ise askerlik şubesindeki işlemlerini tamamladıktan sonra evlerine dönmeye çalışan 19 yaşındaki Talha Gökgöz ile arkadaşı Kamil Çakmak olduğu öğrenildi.

Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...

KENDİSİNİ MİT GÖREVLİSİ OLARAK TANITMIŞ

Uğradıkları gasp dehşetini anlatan 19 yaşındaki Talha Gökgöz, arkadaşı Kamil Çakmak ile Eskişehir'deki askerlik şubesinden dönerken Çatören Barajı yakınlarında mola verdikleri sırada zanlının yanlarına geldiğini aktardı. Şüphelinin kendisini MİT görevlisi olarak tanıttığını belirten Gökgöz, şu ifadeleri kullandı: "Araçta uyuşturucu olup olmadığını sorarak arama yaptı. Kimlik ve telefonlarımızı alıp SIM kartlarımızı çıkarmamızı istedi. Ardından kendi aracından silah çıkarttı. Mermiyi sürünce bizi vuracağını düşündüm. Silahı arkadaşımın üstüne doğrultunca canlı çıkalım, olay uzamasın diye hemen anahtarları verip gitmesini söyledim. Dirensek arkadaşımı vuracaktı. Zanlının aracında alkol şişeleri de vardı."

Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...

"SİZ MİT'TEN GELİYORSANIZ BU ALKOL ŞİŞESİ NE?"

Dehşeti yaşayan diğer tanık Kamil Çakmak ise zanlının arama yaptığı sırada kendi aracındaki alkol şişelerini ve pompalı tüfeği gördüğünü belirterek, "Siz MİT'ten geliyorsanız nasıl alkol şişesi sizin arabanızda?" diye sorduğunu söyledi. Çakmak, zanlının bu soru üzerine "Sen fazla karışma, kurcalama istersen" diyerek tehdit savurduğunu ve silahı kendisine doğrultması üzerine arkadaşının anahtarları teslim ettiğini aktardı.

Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...

TELEFONLARI BULUP 112'Yİ ARADILAR

Zanlının gasp ettiği otomobille uzaklaşmasının ardından gençler, çevreye fırlatılan telefonlarını aramaya başladı. Telefonları kayalıkların arasında bulan Gökgöz, hattın çekmemesi üzerine yüksek bir noktaya tırmanarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...

GASP EDİLEN ARAÇ ÇAMURA SAPLANDI

Özdemir'in silah zoruyla gasp ettiği 26 APL 557 plakalı otomobil, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde arazide çamura saplanmış halde terk edilmiş olarak bulundu. Aracın çamura saplanması üzerine zanlının kaçışına yaya olarak devam ettiği öğrenildi.

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“milletin akıl sağlığı pek iyi değil. sağlıklı bir kişilik gelişimi ailede başlar. çocuklar sevgiyi saygıyı merhameti ailede öğrenir . aileyi bitirdiler tüm…”

Tüm yorumlar (5)
Sefa ÖzdemirGüncelAfyonSon Dakika

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    Yorumlar (5)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    milletin akıl sağlığı pek iyi değil. sağlıklı bir kişilik gelişimi ailede başlar. çocuklar sevgiyi saygıyı merhameti ailede öğrenir . aileyi bitirdiler tüm toplum bitti. sağlam bir iman, güzel ahlak, insan sevgisi, dürüstlük, saygı olmayınca insan canavarlaşıyor. bu duruma düşmek istemeyen ailesine sahip çıksın 8 0
  • yunus deniz yunus deniz:
    azıcık vicdanı varmış diyeceğim ama sanmıyorum,mermisi hemen bitmesin diye uyarmak işine gelmiş olmalı.. 3 0 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler Sinan Zeybekler:
    idam çare bu oh ne güzel öldür yat kalk yemek ye 1 0 Yanıtla
  • Mustafa Karaoglu Mustafa Karaoglu:
    HAYIR. 0 0 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    İdam şart 0 0 Yanıtla
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