Kağıthane'de hücre evinde AK-47 ele geçirildi, 4 suikast şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Kağıthane'de hücre evinde AK-47 ele geçirildi, 4 suikast şüphelisi yakalandı

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Kağıthane\'de hücre evinde AK-47 ele geçirildi, 4 suikast şüphelisi yakalandı
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Kağıthane'de tespit edilen hücre evine yapılan operasyonda, tanınmış bir iş insanına suikast hazırlığında oldukları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreste AK-47 tüfek, ruhsatsız tabanca ve mühimmat bulundu; şüphelilerin il dışından İstanbul'a geldiği iddia edildi.

Kağıthane ve Eyüpsultan'da meydana gelen olaylara ilişkin saha çalışmaları, Kağıthane'deki bir hücre evini ortaya çıkardı. Adrese düzenlenen operasyonda tanınmış bir iş insanına suikast hazırlığında oldukları öne sürülen 4 şüpheli yakalanırken, AK-47 uzun namlulu tüfek, ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen olaylarla ilgili yürüttükleri saha çalışmalarında şüphelilerin kullandığı bir hücre evini tespit etti. Kağıthane'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, B.A., S.D., T.İ. ve A.E. yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bir AK-47 uzun namlulu tüfek, bu tüfeğe ait 3 şarjör ve 50 adet 7,62 milimetre fişek ile bir ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 2 şarjör ve 71 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi.

Tanınmış bir iş insanını hedef aldıkları iddiası

Şüphelilerin il dışından İstanbul'a suikast amacıyla geldikleri ve kiraladıkları evde eylem hazırlığı yaptıkları iddia edildi. Şüphelilerin hedefinde ise iş dünyasının yanı sıra spor, sanat ve cemiyet çevrelerinde de tanınan bir iş insanının bulunduğu öne sürüldü. Yapılan incelemelerde B.A.'nın aranma kaydı, S.D.'nin 4 aranma kaydı ve 12 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası, T.İ.'nin 2 aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, A.E.'nin ise 4 aranma kaydı, 10 yıl 32 ay 99 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 31 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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