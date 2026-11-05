Tarihi sigara yasakları yolda! Türkiye, Japonya ve Avustralya modelini uygulayacak - Son Dakika
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Tarihi sigara yasakları yolda! Türkiye, Japonya ve Avustralya modelini uygulayacak

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Tarihi sigara yasakları yolda! Türkiye, Japonya ve Avustralya modelini uygulayacak
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35 yorum

Türkiye'de sigara kullanımına yönelik yeni kısıtlamalar gündemde. AK Parti'nin hazırladığı ve bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'e sunulması beklenen düzenlemede, Japonya ve Avustralya modelleri inceleniyor. Park, plaj, durak ve sokak gibi açık alanlarda sigara kullanımına sınırlama getirilmesi, belirlenen özel alanlar dışında sigara içilmesinin yasaklanması değerlendiriliyor.

Türkiye'de sigara yasaklarının kapsamını genişletecek yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. AK Parti'nin sigara kullanımına yönelik kısıtlamalar ile takviye edici gıdaların denetimini içeren kanun teklifinin yeni yıla kaldığı öğrenildi. Ocak-şubat döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması beklenen teklifin, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından gündeme gelmesi öngörülüyor.

AÇIK HAVADA SİGARA İÇMEYE BÜYÜK SINIRLAMA

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici başlıklarından birini açık alanlarda sigara kullanımına yönelik kısıtlamalar oluşturuyor. Türkiye gazetesindeki habere göre; Japonya ve Avustralya'da uygulanan modeller incelemeye alındı.

Japonya'daki uygulamalar doğrultusunda sokaklarda sigara içilmesine sınırlama getirilmesi ve yalnızca belirlenen özel alanlarda sigara kullanımına izin verilmesi seçenekleri değerlendiriliyor.

PARK, PLAJ VE DURAKLAR DA KAPSAMA GİREBİLİR

Avustralya'daki sigara kısıtlamaları da hazırlık çalışmalarında örnek alınan uygulamalar arasında yer alıyor. Park, plaj ve toplu taşıma durakları gibi açık alanlarda sigara kullanımına yönelik geniş kapsamlı sınırlamalar getirilmesi gündemde bulunuyor.

İncelenen Avustralya modelinde açık hava mekanlarında sigara içilebilen alanların toplam alanın yüzde 50'sini aşmaması yönündeki uygulama da değerlendirilen başlıklar arasında gösteriliyor.

SİGARA SATIŞINDA KİMLİK DOĞRULAMA GÜNDEMDE

Düzenleme kapsamında sigara satışlarında kimlik doğrulama sisteminin kullanılması da ele alınıyor. Japonya modelinden hareketle sigara satışlarının daha sıkı denetlenmesi, özel sigara içme alanlarının oluşturulması ve sokaklardaki kullanımın sınırlandırılması hedefleniyor.

DÖRT KURUMLU ORTAK DENETİM MEKANİZMASI KURULACAK

Teklif yalnızca sigara yasaklarıyla sınırlı kalmayacak. Takviye edici gıdaların üretimi ve satışına yönelik denetimlerin artırılması da düzenlemede yer alacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) katılımıyla ortak bir denetim mekanizması kurulması planlanıyor. Böylece kaçak, sağlığa zararlı ve kayıt dışı üretilen takviye edici gıdaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

GÖZLER MECLİS'E ÇEVRİLDİ

Sigara kullanımına yönelik yeni yasakların kapsamı ve uygulanacağı alanlar, teklifin Meclis'e sunulmasıyla netleşecek. Bütçe görüşmelerinin ardından gündeme gelmesi beklenen düzenlemenin ocak-şubat döneminde milletvekillerinin değerlendirmesine sunulması öngörülüyor.

Henüz yasalaşmayan düzenlemede hangi açık alanların kesin olarak yasak kapsamına alınacağına ilişkin nihai karar verilmiş değil.

Okurların en beğendiği yorum

“İzmaritleri yere atanlara da 3-5 bin ceza kesilmeli. Müslümanız diyoruz çevreye zarar üzerine zarar veriyoruz.”

Tüm yorumlar (35)
AvustralyaAK PartiJaponyaTürkiyeGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (35)

  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    İzmaritleri yere atanlara da 3-5 bin ceza kesilmeli. Müslümanız diyoruz çevreye zarar üzerine zarar veriyoruz. 14 4 Yanıtla
    Uygar Demirbas Uygar Demirbas:
    Müslümanım diyenler Allah diye diye daha neler neler yapıyorlar 4 4
    Serhat Güngörür Serhat Güngörür:
    bunun Müslüman ile alakası yok insanlıkla alakalı bir şey çamur atma 6 1
    Nuri yıldız Nuri yıldız:
    Avrupa çoğu Müslüman değil ama yere izmarit atmıyorlar.. Demek ki İslamiyet ile alakası yok.. Avrupa müslüman ise biz müslüman değiliz.. 2 0
    dilaver ovalı dilaver ovalı:
    NELERLE UĞRAŞIYORUZ ARKADAŞ.HER ŞEY SÜPER Bİ SİGARA SORUN 1 0
  • yerlikayab371 yerlikayab371:
    Plaj ne alaka milletin deniz keyfi kahve sigarasına karışmayın cok düşünüyorsanız komple sigarayı Ülkeden men edin istemesede icenler kurtulur size dua eder. 7 8 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    senin sigara keyfine yuzunden benim plan keyfim neden bozuluyor ? 10 8
    ph67bshgj2 ph67bshgj2:
    yerlukayao senin sigara keyfinin dumanini başkaları solumak zorunda değil.gidersin belirlenen bölgede içersin.geri gelirsin ne keyfi yaparsan yaparsın 7 3
    mayat hayat mayat hayat:
    plajlar izmaritten geçilmiyor..çok yerinde bir karar olur 7 1
    Yüksel Ata Yüksel Ata:
    Bu Ülkede 1 hafta Millet Sigarayı bıraksın Bakanlar Milletvekilleri ağzında Sigara demeç verir Sigaranın aslında Millet için zararı var ama Hükümet için bulunmaz nimet Ülke Vergi Ceza ve Sigara sayesinde ayakta diye.. 2 0
  • Hasan Yilmaz Hasan Yilmaz: haberler.com okurlarından
    Kamuya açık alanda yasaklanmalı. Kimsenin ağız kokusunu diğer vatandaş çekmemeli.. 9 5
  • Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Mühendisliği Bölümü: haberler.com okurlarından
    Hastane bahçeleri de yasaklansın. Geçen gün gittim sanki açık havada değil gibiydim sigara dumanından. 6 2
    ph67bshgj2 ph67bshgj2:
    Norveç’te yasak umarım Türkiye’de olur 1 1
  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan: haberler.com okurlarından
    Sigarayla ilgili alınan kararlardan, yapılan zamlardan 10 milyon kadar bırakanlar oldu diye açıklamalarda bulunuyorlar. 10 milyon bırakan olmadı. sigara pahalı diye açık tütün alımına geçtiler. Geçmişte ülkemizde bir tane açık tütün satan dükkan yoktu şimdi her semtte her mahalle de var. Vergi de alıyorlar. 3 0
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