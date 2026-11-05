Allan Saint-Maximin'den 26 milyon Euro'luk çılgın teklife ret - Son Dakika
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Allan Saint-Maximin'den 26 milyon Euro'luk çılgın teklife ret

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Allan Saint-Maximin\'den 26 milyon Euro\'luk çılgın teklife ret
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Allan Saint-Maximin'in kendisinin ürettiği kart oyunu Helios için gelen 26 milyon Euro'luk bir teklifi kabul etmediği ortaya çıktı.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin, saha dışındaki sıra dışı yatırımı ve aldığı dudak uçuklatan teklifle gündeme damga vurdu. 

KART OYUNU DİKKAT ÇEKTİ

Şu anda MLS ekiplerinden Charlotte formasını giyen 29 yaşındaki futbolcunun, Yunan mitolojisinden esinlenerek geliştirdiği "Helios" adındaki kart oyunu büyük bir şirketin dikkatini çekti.

26 MİLYON EURO'LUK DEV TEKLİF

The Athletic’te yer alan habere göre; Ücretsiz olarak sunulan oyunu satın almak isteyen bir firma, Saint-Maximin’e tam 26 milyon Euro teklif etti. Ancak yetenekli futbolcu, projesini kendisi geliştirmeye devam etmek istediğini belirterek bu devasa teklifi geri çevirdi.

Allan Saint-Maximin'den 26 milyon Euro'luk çılgın teklife ret

''KESİNLİKLE BİR PARA MESELESİ DEĞİL''

Gelen astronomik teklifi reddetme sebebi hakkında konuşan Saint-Maximin, "Bu proje kesinlikle bir para meselesi değil. Mesele sıfırdan bir şeyler yaratmak ve insanlara yeni fırsatlar sunabilmek" ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Temmuz ayında Amerika’nın Charlotte takımına imza atan Saint-Maximin, bu sezon MLS’te çıktığı 15 karşılaşmada 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

FenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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