Deplasman kabusu sürüyor! Beşiktaş öne geçtiği maçta Celtic'e kaybetti - Son Dakika
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Deplasman kabusu sürüyor! Beşiktaş öne geçtiği maçta Celtic'e kaybetti

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Deplasman kabusu sürüyor! Beşiktaş öne geçtiği maçta Celtic\'e kaybetti
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2 yorum

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Celtic'e 3-2 kaybetti. Avrupa'daki ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş, 7 puanda kaldı. Celtic ise 3 puana ulaştı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celtic ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Celtic Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 3-2 kaybetti. 

BEŞİKTAŞ OLAITAN İLE ÖNE GEÇTİ

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta Beşiktaş, ikinci yarıya hızlı başladı ve 52. dakikada penaltı kazandı. Maçın 54. dakikasında kullanılan penaltıda topun başına geçen Olaitan'ın vuruşunda kaleci Johnstone, soluna uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı. Dönen topu savunmadan önce çizgi üstünde tamamlayan Beninli oyuncu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 

Deplasman kabusu sürüyor! Beşiktaş öne geçtiği maçta Celtic'e kaybetti

SKORA DENGE GELDİ

62. dakikada Celtic beraberliği yakaladı. Agbadou'nun hatasında orta sahada topu kapan McGregor'un pasıyla ceza yayına doğru sokulan Osmand, sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu direk dibinden ağlarla buluşturdu. 

CELTIC GERİDEN GELİP ÖNE GEÇTİ

78. dakikada Celtic öne geçti. Osmand'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Duran, kaleci Nübel'den sıyrıldıktan sonra yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 

Deplasman kabusu sürüyor! Beşiktaş öne geçtiği maçta Celtic'e kaybetti

ORKUNDAN MUHTEŞEM BİR GOL

86. dakikada Beşiktaş, beraberlik golünü buldu. Sol kanatta Poku, pasını ceza sahasının gerisindeki Orkun Kökçü'ye çıkardı. Orkun'un uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta, top kalecinin sağından direk dibinden filelerle buluştu. 

SANİYELER SONRA BİR GOL DAHA

87. dakikada Celtic, yeniden öne geçti. Tierney'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında önüne alan Duran, savunmadan da seken topu kaleci Nübel'in bacaklarının arasından ağlara gönderdi. 

Deplasman kabusu sürüyor! Beşiktaş öne geçtiği maçta Celtic'e kaybetti

BEŞİKTAŞ İLK KEZ KAYBETTİ

Sahadan 3-2 mağlup ayrılan Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk yenilgisini alarak 7 puanda kaldı. İlk 3 puanını hanesine yazdıran Celtic ise Avrupa Ligi'ndeki iddiasını sürdürdü.

BeşiktaşCelticFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ömer Cengiz Ömer Cengiz:
    admin yanlış isin jhon duran benficada bu camilo duran 0 0 Yanıtla
  • Hakan Alkılıc Hakan Alkılıc:
    Jhon duran mı ? 0 0 Yanıtla
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