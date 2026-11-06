Deplasman kabusu sürüyor! Beşiktaş öne geçtiği maçta Celtic\'e kaybetti

Deplasman kabusu sürüyor! Beşiktaş öne geçtiği maçta Celtic'e kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Celtic'e 3-2 kaybetti. Avrupa'daki ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş, 7 puanda kaldı. Celtic ise 3 puana ulaştı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celtic ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Celtic Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 3-2 kaybetti.
BEŞİKTAŞ OLAITAN İLE ÖNE GEÇTİ
İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta Beşiktaş, ikinci yarıya hızlı başladı ve 52. dakikada penaltı kazandı. Maçın 54. dakikasında kullanılan penaltıda topun başına geçen Olaitan'ın vuruşunda kaleci Johnstone, soluna uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı. Dönen topu savunmadan önce çizgi üstünde tamamlayan Beninli oyuncu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
SKORA DENGE GELDİ
62. dakikada Celtic beraberliği yakaladı. Agbadou'nun hatasında orta sahada topu kapan McGregor'un pasıyla ceza yayına doğru sokulan Osmand, sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu direk dibinden ağlarla buluşturdu.
CELTIC GERİDEN GELİP ÖNE GEÇTİ
78. dakikada Celtic öne geçti. Osmand'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Duran, kaleci Nübel'den sıyrıldıktan sonra yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
ORKUNDAN MUHTEŞEM BİR GOL
86. dakikada Beşiktaş, beraberlik golünü buldu. Sol kanatta Poku, pasını ceza sahasının gerisindeki Orkun Kökçü'ye çıkardı. Orkun'un uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta, top kalecinin sağından direk dibinden filelerle buluştu.
SANİYELER SONRA BİR GOL DAHA
87. dakikada Celtic, yeniden öne geçti. Tierney'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında önüne alan Duran, savunmadan da seken topu kaleci Nübel'in bacaklarının arasından ağlara gönderdi.
BEŞİKTAŞ İLK KEZ KAYBETTİ
Sahadan 3-2 mağlup ayrılan Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk yenilgisini alarak 7 puanda kaldı. İlk 3 puanını hanesine yazdıran Celtic ise Avrupa Ligi'ndeki iddiasını sürdürdü.
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