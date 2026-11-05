Bakan Şimşek\'ten emekliye seyyanen zam müjdesi

Emekliye zam konusunda milyonlarca kişinin beklediği açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu düzenlemeye ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, hem çalışmanın kapsamına hem de tamamlanması beklenen tarihe açıklık getirdi. Bakan, fon krizinde merak edilen listeler hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN EMEKLİLERE ZAM AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin alım gücünü desteklemek amacıyla yürütülen teknik çalışmanın devam ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu düzenlemenin henüz son şeklini almadığını belirten Bakan Şimşek, çalışmanın bütün emeklileri kapsayacağını ifade etti. Bakan Şimşek, emekli aylıklarına yönelik düzenlemeyle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Emeklilerimizin alım güçlerini desteklemesi amacıyla yürüttüğümüz teknik çalışma henüz tamamlanmadı. Düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır. Yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Nihai çalışma büyük ihtimalle Aralık içerisinde yapılır ve bütçeden hemen sonra takdirinize getirilir diye düşünüyorum."

FON VURGUNUNDAKİ LİSTELER İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli düzenlemesinin yanı sıra kamuoyunun yakından takip ettiği fon krizine ilişkin de konuştu. Fon vurgununa adı karışan kişilerin yer aldığı belirtilen listelerin açıklanıp açıklanmayacağına yönelik değerlendirmede bulunan Bakan Şimşek, listelerin kamuoyuna duyurulmasını tercih ettiğini ifade etti. Bakan Şimşek, konuyla ilgili şu sözleri kullandı: “Bu listelerin açıklanıp açıklanmaması hususunda benim bir engelim yok. Ben şahsen mümkünse açıklanmasını tercih ederim.”

"EMEKLİLERİMİZİN DURUMUNU BİRAZ DAHA İYİLEŞTİRECEK İMKANLARI OLUŞTURUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrası emekli maaşlarına yapılacak düzenleme için 2027 yılını işaret etmişti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, "2027 bütçesinde başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde TBMM'nin takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLERİMİZİN YAŞADIĞI EKONOMİK ŞARTLARIN FARKINDAYIZ"

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifine ilişkin yaptığı sunumda emekli maaşı düzenlemesi için mesaj vermişti. Bakan Işıkhan, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın, son kabine toplantısı sonrasında da ifade ettiği gibi emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik şartların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.