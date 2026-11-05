Bakan Şimşek'ten emekliye seyyanen zam müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Şimşek'ten emekliye seyyanen zam müjdesi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Şimşek\'ten emekliye seyyanen zam müjdesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu emekli maaşı düzenlemesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yeni açıklama geldi. Düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını belirten Bakan Şimşek, artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşabileceğini söyledi. Çalışmaların henüz tamamlanmadığını ifade eden Bakan Şimşek, aralık ayını işaret etti. Bakan Şimşek, fon vurgununa ilişkin listelerin açıklanmasını da tercih ettiğini belirtti.

Emekliye zam konusunda milyonlarca kişinin beklediği açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu düzenlemeye ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, hem çalışmanın kapsamına hem de tamamlanması beklenen tarihe açıklık getirdi. Bakan, fon krizinde merak edilen listeler hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN EMEKLİLERE ZAM AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin alım gücünü desteklemek amacıyla yürütülen teknik çalışmanın devam ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu düzenlemenin henüz son şeklini almadığını belirten Bakan Şimşek, çalışmanın bütün emeklileri kapsayacağını ifade etti. Bakan Şimşek, emekli aylıklarına yönelik düzenlemeyle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Emeklilerimizin alım güçlerini desteklemesi amacıyla yürüttüğümüz teknik çalışma henüz tamamlanmadı. Düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır. Yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Nihai çalışma büyük ihtimalle Aralık içerisinde yapılır ve bütçeden hemen sonra takdirinize getirilir diye düşünüyorum."

FON VURGUNUNDAKİ LİSTELER İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli düzenlemesinin yanı sıra kamuoyunun yakından takip ettiği fon krizine ilişkin de konuştu. Fon vurgununa adı karışan kişilerin yer aldığı belirtilen listelerin açıklanıp açıklanmayacağına yönelik değerlendirmede bulunan Bakan Şimşek, listelerin kamuoyuna duyurulmasını tercih ettiğini ifade etti. Bakan Şimşek, konuyla ilgili şu sözleri kullandı: “Bu listelerin açıklanıp açıklanmaması hususunda benim bir engelim yok. Ben şahsen mümkünse açıklanmasını tercih ederim.”

"EMEKLİLERİMİZİN DURUMUNU BİRAZ DAHA İYİLEŞTİRECEK İMKANLARI OLUŞTURUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrası emekli maaşlarına yapılacak düzenleme için 2027 yılını işaret etmişti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, "2027 bütçesinde başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde TBMM'nin takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı. 

"EMEKLİLERİMİZİN YAŞADIĞI EKONOMİK ŞARTLARIN FARKINDAYIZ"

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifine ilişkin yaptığı sunumda emekli maaşı düzenlemesi için mesaj vermişti. Bakan Işıkhan, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın, son kabine toplantısı sonrasında da ifade ettiği gibi emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik şartların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakamBakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi! İşte beklenen tabloProf. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi! İşte beklenen tablo Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurduEmeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecekEmekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
Recep Tayyip ErdoğanMehmet ŞimşekMehmet ŞimşekSeyyanen zamGüncelAralıkZamSon Dakika

Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Bakan Şimşek sinyali verdi İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Afyonkarahisar’da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı Afyonkarahisar'da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı
Danilo Şef haklıymış Ananaslı pizza krizi İtalyan şefi işinden etti Danilo Şef haklıymış! Ananaslı pizza krizi İtalyan şefi işinden etti
’’Oraya dönmek özel olurdu’’ demişti Dünya devi, kapıları Icardi’nin yüzüne kapattı ''Oraya dönmek özel olurdu'' demişti! Dünya devi, kapıları Icardi'nin yüzüne kapattı
Amedspor, Galatasaray maçı öncesi ateşi yaktı Amedspor, Galatasaray maçı öncesi ateşi yaktı
Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli’yi MHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti
Yapay zeka, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel 2 rakibini tahmin etti Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel 2 rakibini tahmin etti
21:27
Batrakov’a inanılmaz bir zam Yeni maaşı çok konuşulur
Batrakov'a inanılmaz bir zam! Yeni maaşı çok konuşulur
21:23
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi katleden saldırgan böyle yakalandı
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katleden saldırgan böyle yakalandı
21:06
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin 9 saat süren ifade işlemleri sona erdi
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin 9 saat süren ifade işlemleri sona erdi
20:54
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı
20:44
Canlı anlatım: Maçta tek gol var
Canlı anlatım: Maçta tek gol var
20:06
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu
Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldüren şüphelinin kimliği belli oldu
19:56
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölüm nedeni belli oldu
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu
19:44
Afyonkarahisar’daki katliamda hayatını kaybedenlerden 2’sinin köy öğretmeni olduğu belirlendi
Afyonkarahisar'daki katliamda hayatını kaybedenlerden 2'sinin köy öğretmeni olduğu belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 22:25:15. #.0.2#
SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten emekliye seyyanen zam müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android