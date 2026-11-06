Bulun bu sapığı! Türkiye'nin başkentinde yaptığına bakın - Son Dakika
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Bulun bu sapığı! Türkiye'nin başkentinde yaptığına bakın

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Bulun bu sapığı! Türkiye\'nin başkentinde yaptığına bakın
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6 yorum
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Bulun bu sapığı! Türkiye\'nin başkentinde yaptığına bakın
Haber Videosu

Ankara GMK Bulvarı'nda sabah saatlerinde bir kadın, cinsel organını gösteren sarhoş bir şahsın tacizine uğradı. Görüntülerin yayılmasının ardından güvenlik güçlerine çağrıda bulunan vatandaşlar, "Bulun bu sapığı" çağrısında bulundu.

Ankara’da sabah saatlerinde işe gitmek ve kahvaltılık almak üzere Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı’nda bulunan kadınlar, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın sözlü ve fiili tacizine uğradı. Çevredeki kadınlara cinsel organını göstererek teşhircilik yapan sarhoş saldırgan, bölgede büyük paniğe neden oldu.

"112'Yİ ARADIK FAKAT..."

Yaşanan dehşet anlarını kayda alan mağdur kadınlar, "GMK Bulvarı’nda sabah poğaça, börek alırken sarhoş insanlar bizi taciz etti. 112’yi aradık fakat hiçbir şey yapmadılar. Şu hale bakar mısınız?” diyerek duruma tepki gösterdi.

EMNİYET BİRİMLERİNE ÇAĞRI 

Görüntülerin yayılmasının ardından güvenlik güçlerine çağrıda bulunan vatandaşlar, emniyet birimlerinin şüpheliyi bir an önce tespit ederek yakalamasını talep etti.

Okurların en beğendiği yorum

“çıktıkkkk açık alınlaaaa 100 yılda her savaştan. 100 yıldaa, milyonla sapık yetiştirdik her yaştan...hiçççç kimse inkar etmesin. bunlar kamalist sistemin eseri.…”

Tüm yorumlar (6)
TürkiyeAnkaraGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (6)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    çıktıkkkk açık alınlaaaa 100 yılda her savaştan. 100 yıldaa, milyonla sapık yetiştirdik her yaştan...hiçççç kimse inkar etmesin. bunlar kamalist sistemin eseri. son 20 yılda akparti iktidarda olsa da sistem onların sistemi çoğunlukla. 4 7
    Bhadır Uzun Bhadır Uzun:
    bu işler ak kara parti filan falan işi olmaz olmaz bu işler beyin zihin kirliliği ile olur.. het parti bu tür işkerde muaz olamaz tabi ama yoplum zihinlerinin temizliği için eğitim eğitim eğitim şarttır . kemalist sistemi beğenmeyen cumhuyeti tanınayan varsa sınırdan dışarı arabic topraklara doğru yol alabilir 0 0
    Bhadır Uzun Bhadır Uzun:
    bu tarz düşüncelerle bu hareketi yapanlardan fatk kalmaz herkes saygılı ve teryeli olursa düzen olur 0 0
  • Naberx Hugss Naberx Hugss:
    trol 128 bu her yerde yapiyor bunu top 1 0 Yanıtla
    Hsyn Dalcı Hsyn Dalcı:
    Bence de bu sapıklar ,100 yılda değil, din tüccarları nın 23 yıllık ıktidarlarında yetişti. 0 0
  • r5myqjnym4 r5myqjnym4:
    Ülkemizde artık bunlar normalleşti . Hem başa getiriyorsunuz sonra memleket neden böyle diyorsunuz. 0 0
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