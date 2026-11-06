Bulun bu sapığı! Türkiye\'nin başkentinde yaptığına bakın

Ankara’da sabah saatlerinde işe gitmek ve kahvaltılık almak üzere Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı’nda bulunan kadınlar, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın sözlü ve fiili tacizine uğradı. Çevredeki kadınlara cinsel organını göstererek teşhircilik yapan sarhoş saldırgan, bölgede büyük paniğe neden oldu.

"112'Yİ ARADIK FAKAT..."

Yaşanan dehşet anlarını kayda alan mağdur kadınlar, "GMK Bulvarı’nda sabah poğaça, börek alırken sarhoş insanlar bizi taciz etti. 112’yi aradık fakat hiçbir şey yapmadılar. Şu hale bakar mısınız?” diyerek duruma tepki gösterdi.

EMNİYET BİRİMLERİNE ÇAĞRI

Görüntülerin yayılmasının ardından güvenlik güçlerine çağrıda bulunan vatandaşlar, emniyet birimlerinin şüpheliyi bir an önce tespit ederek yakalamasını talep etti.