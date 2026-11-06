Hakan Bahçetepe hakkında tahliye kararı

Hakan Bahçetepe hakkında tahliye kararıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yaklaşık 17 aydır tutuklu olan, görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, bir kez daha hakim karşısına çıktı. Bahçetepe, haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından ayrı ayrı beraat ederken, rüşvetten 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bahçetepe, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri ile tahliye edildi.
Yaklaşık 17 aydır tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, yargılandığı davada yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Bahçetepe hakkında yürütülen davada kararını açıkladı.
TAHLİYE EDİLDİ
Bahçetepe, "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarından beraat etti. Ancak "rüşvet" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararla birlikte Bahçetepe'nin ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
Ayrıntılar geliyor...
Okurların en beğendiği yorum
“Eeee ne olacak şimdi??? Haa birde cehaletimi mazur görün rüşvet almak haksız mal edinmek değil midir:)”Tüm yorumlar (1)
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Yorumlar (1)