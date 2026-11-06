Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Bahçetepe'den tahliye sonrası ilk açıklama - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Bahçetepe'den tahliye sonrası ilk açıklama

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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Bahçetepe\'den tahliye sonrası ilk açıklama
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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Bahçetepe\'den tahliye sonrası ilk açıklama
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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe, 17 aydır tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Bahçetepe, cezaevi çıkışında yaptığı ilk açıklamada mahkemenin kararına tepki gösterdi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Bahçetepe, "Bir kişi duydum dedi. 10 kişi böyle bir şey yok dedi ama mahkememiz böyle bir uygun gördü kararı." ifadelerini kullandı.

17 ay sonra cezaevinden çıkan Hakan Bahçetepe, kendisini karşılayan yakınlarıyla kucaklaştı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçetepe, hem yargılama sürecine hem de tutuklu bulunan diğer belediye başkanlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALDI, EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe'nin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, iki suçlamadan beraat kararı verdi. Yaklaşık 17 aydır Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Bahçetepe'nin, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine hükmedildi. Cezaevindeki işlemleri tamamlanan Bahçetepe, dışarıda kendisini bekleyen yakınları tarafından alkışlarla karşılandı.  

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Bahçetepe'den tahliye sonrası ilk açıklama

"BİR KİŞİ DUYDUM DEDİ, 10 KİŞİ BÖYLE BİR ŞEY YOK DEDİ"

Tahliyesinin ardından kameraların karşısına geçen Bahçetepe, hakkındaki suçlamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aziz İhsan Aktaş'ı tanımadığını belirten Bahçetepe, mahkemenin verdiği kararı eleştirdi. Bahçetepe, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "17 aydır tutukluyum. Ben Aziz İhsan Aktaş'ı tanımıyorum. Zaten kendisi de beni tanımadığını mahkemede ifade etti. Benimle ilgili herhangi bir ifadesi de yok. Ben sadece duyduğumu söyledim dedi. Bir kişi duydum dedi. 10 kişi böyle bir şey yok dedi ama mahkememiz böyle bir uygun gördü kararı. Ev hapsiyle tahliye verdi. Avukat arkadaşları süreci tabii yakından takip edecekler."

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Bahçetepe'den tahliye sonrası ilk açıklama

EKREM İMAMOĞLU VE DİĞER BELEDİYE BAŞKANLARI İÇİN ÇAĞRI

Bahçetepe, cezaevinde geçirdiği 17 aylık süreçte en fazla ailelerin etkilendiğini belirterek tutuklu bulunan diğer belediye başkanlarının da serbest bırakılmasını istedi. Bahçetepe, "Tabii bu süre zarfında en çok etkilenenler aileler. Benim çocuğum yok ama çocuğu olan, içeride olan arkadaşlarımız var. İnşallah en kısa zamanda Ekrem Başkanımız, diğer belediye başkanlarımız en kısa zamanda tutuksuz yargılanıp ailelerine, çocuklarına kavuşurlar." dedi.

"BÜTÜN BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞSUN"

Tutuklu belediye başkanlarının yanı sıra diğer kamu görevlilerine de değinen Bahçetepe, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "İnşallah bütün belediye başkanlarımız, genel sekreter yardımcılarımız, milletvekilimiz, diğer ilçe belediye başkanlarımız, belediye başkan yardımcılarımız, bürokratlarımız inşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşurlar. Onlar da aramıza katılırlar, görevlerine iade olurlar. Ülkesine, devletine, milletine, bayrağına hizmet yolunda inşallah yakın zamanda adım atarlar. Bütün belediye başkanlarımızın özgürlüğüne kavuşması dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum."

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Bahçetepe'den tahliye sonrası ilk açıklama

MAHKEME KARARINA İTİRAZ SÜRECİ BAŞLADI

Bahçetepe, aldığı hapis cezasına ilişkin hukuki sürecin devam edeceğini de açıkladı. Avukatlarının üst mahkeme aşamasını takip edeceğini belirten Bahçetepe, şu değerlendirmeyi yaptı: "(Savcı) Birinci eylemden cezalandırma istedi. İkinci eylemden beraat. Tutuklu olduğum suçlamadan dolayı ceza aldım. Tutuksuz olduğum konudan beraat kararı aldım. Birinci eylem yönünden de süreci avukat arkadaşlarım takip ediyorlar. Oradaki süreci avukat arkadaşlarım üst mahkeme sürecimi takip edecekler, itirazları oldu."

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Bahçetepe'den tahliye sonrası ilk açıklama
Hakan Bahçetepe hakkında tahliye kararıHakan Bahçetepe hakkında tahliye kararı
Kaynak: ANKA
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