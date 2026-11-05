Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı - Son Dakika
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Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı

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Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray\'ın yıldızına kaptırdı
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Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva'nın Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin Galatasaray'ın Stuttgart karşısında aldığı galibiyetin ardından Etiler'de bir gece kulübünde beraber kutlama yaptığı, mekandan farklı kapılardan çıkış yaparak basın mensuplarını atlattığı aktarıldı.

Spor ve magazin dünyası, sarı-lacivert ve sarı-kırmızı renklerin buluştuğu bomba bir aşk iddiasıyla çalkalanıyor. Fenerbahçe Medicana'nın Rus yıldız voleybolcusu Arina Fedorovtseva ile Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs'un birlikte olduğu öne sürüldü.

ZAFER KUTLAMASINDA GİZLİ BULUŞMA

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibi Stuttgart karşısında aldığı kritik galibiyetin ardından Lucas Torreira ile birlikte soluğu eğlence mekanında alan Ismail Jakobs, Etiler'deki lüks bir gece kulübünde Arina Fedorovtseva ile bir araya geldi. İkilinin gece boyunca birlikte vakit geçirdiği belirtildi. 

Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı

AYRI AYRI KAPILARDAN ÇIKTILAR

Mekan çıkışında basın mensuplarının olduğunu öğrenen sporcu çiftin görüntü vermemek için hedef şaşırttığı aktarıldı. Jakobs ile Torreira'nın gece kulübünün normal kapısından çıktığı, Rus voleybolcunun ise farklı kapıdan çıkış yaptığı vurgulandı. 

GalatasarayFenerbahçeStuttgartVoleybolMagazinFutbolSporSon Dakika

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