Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray\'ın yıldızına kaptırdı

Spor ve magazin dünyası, sarı-lacivert ve sarı-kırmızı renklerin buluştuğu bomba bir aşk iddiasıyla çalkalanıyor. Fenerbahçe Medicana'nın Rus yıldız voleybolcusu Arina Fedorovtseva ile Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs'un birlikte olduğu öne sürüldü.

ZAFER KUTLAMASINDA GİZLİ BULUŞMA

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibi Stuttgart karşısında aldığı kritik galibiyetin ardından Lucas Torreira ile birlikte soluğu eğlence mekanında alan Ismail Jakobs, Etiler'deki lüks bir gece kulübünde Arina Fedorovtseva ile bir araya geldi. İkilinin gece boyunca birlikte vakit geçirdiği belirtildi.

AYRI AYRI KAPILARDAN ÇIKTILAR

Mekan çıkışında basın mensuplarının olduğunu öğrenen sporcu çiftin görüntü vermemek için hedef şaşırttığı aktarıldı. Jakobs ile Torreira'nın gece kulübünün normal kapısından çıktığı, Rus voleybolcunun ise farklı kapıdan çıkış yaptığı vurgulandı.