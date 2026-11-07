Annesini "İçine şeytan girdi" diyerek öldürdü! Cesediyle bir gün aynı evde kaldı

ABD’nin Oregon eyaletinde 38 yaşındaki Ronald Joseph Kirk, annesi Rosa Leyva’yı şeytan tarafından ele geçirildiğine inandığı gerekçesiyle öldürdü. Annesini başından vurarak öldüren Kirk, cesediyle yaklaşık bir gün aynı evde kaldı. Mahkeme, sanığı en az 25 yıl şartlı tahliye imkânı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

SUÇLU BULUNDU

ABD’nin Oregon eyaletinde yaşanan anne cinayetinin ayrıntıları mahkemede ortaya çıktı. 38 yaşındaki Ronald Joseph Kirk, 61 yaşındaki annesi Rosa Leyva’yı öldürmekten suçlu bulundu. Savcılık, uyuşturucu ve alkol kullandığı belirtilen Kirk’ün annesinin şeytan tarafından ele geçirildiğine inandığını ve cinayetten önce de onu öldürmekle tehdit ettiğini açıkladı.

ANNESİNİ ŞEYTAN TARAFINDAN ELE GEÇİRİLDİĞİNE İNANDI

Mahkemede sunulan delillere göre Kirk, uyuşturucu ve alkolün etkisi altındayken şeytan çıkarma ve ruhani varlıklarla ilgili takıntılı davranışlar sergiliyordu. Annesi Rosa Leyva’nın kendisine bir şeytan tarafından ele geçirildiğini düşündüğünü yakın çevresine anlatmıştı.

Savcılık, Kirk’ün cinayetten yaklaşık bir ay önce oğluna bıraktığı sesli mesajda da annesinin ele geçirildiğini söylediğini ve bir gün önce onu neredeyse başından vurduğunu itiraf ettiğini aktardı.

Leyva ise oğlunun giderek artan davranışlarından korkmaya başlamıştı. Evden ayrılmasını isteyen anne, polislerden de yardım talep etmişti.

“YARDIM AL, LÜTFEN” DİYEREK OĞLUNA SESLENDİ

Cinayetten yaklaşık iki hafta önce kaydedilen ev güvenlik kamerası görüntülerinde Leyva’nın oğluna yardım alması için yalvardığı duyuldu. Görüntülerde anne, “Kendinde değilsin. Yardım al, lütfen” diyerek Kirk’e seslendi.

Leyva, 8 Kasım 2024’te oğluna gönderdiği mesajda ise evden ayrılmasını istediğini belirterek, “Gitmeni istiyorum. Kendi evimde kimseyi istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Ancak anne ile oğul arasındaki gerilim cinayetle sonuçlandı.

CESEDİYLE BİR GÜN AYNI EVDE KALDI

Olay, 25 Kasım 2024’te meydana geldi. Savcılığın aktardığına göre Kirk, annesi yemek masasındaki bilgisayarının önünde otururken başına tek el ateş etti.

Leyva’nın ertesi gün işe gitmemesi ve telefonlara cevap vermemesi üzerine iş arkadaşları ve yakınları polise haber verdi. 26 Kasım’da eve gelen ekipler kapıyı Kirk’ün açmasıyla içeri girdi.

Kirk, annesinin içeride olduğunu ve yaklaşık bir gündür bilincinin kapalı bulunduğunu söyledi. Polisler, Leyva’yı yemek masasında oturur halde, başından vurulmuş ve üzeri yastık kılıflarıyla örtülmüş şekilde buldu. Masada bilgisayarı ve bir kadeh şarap da bulunuyordu.

Savcı Rusty Amos, Kirk’ün annesinin cansız bedeniyle yaklaşık bir gün boyunca aynı evde kaldığını mahkemede dile getirdi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Clackamas County mahkemesinde görülen davada jüri, Ronald Joseph Kirk’ü ikinci derece cinayet ve suçlu olmasına rağmen ateşli silah bulundurma suçlarından mahkûm etti.

Kirk, 4 Kasım 2026’da ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın en az 25 yıl boyunca şartlı tahliye imkânı bulunmayacak. Kirk’ün karara itiraz etmeyi planladığı bildirildi.

Mahkemedeki ceza duruşmasında Leyva’nın ailesi de söz aldı. Kızı ve torunlarının yanı sıra kardeşi, yaşadıkları kaybın aile üzerinde derin izler bıraktığını anlattı.