Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice Sultan'ı ve Pargalı İbrahim'i yıllar sonra bir arada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice Sultan'ı ve Pargalı İbrahim'i yıllar sonra bir arada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muhteşem Yüzyıl\'ın Hatice Sultan\'ı ve Pargalı İbrahim\'i yıllar sonra bir arada
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

xBir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hatice Sultan ve Pargalı İbrahim karakterlerini canlandıran Selma Ergeç ile Okan Yalabık, yıllar sonra yeniden bir araya geldi. İki oyuncunun birlikte verdiği fotoğraf, dizideki unutulmaz aşk hikâyesini yeniden gündeme taşıdı.**

Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından Muhteşem Yüzyıl'ın iki oyuncusu, yıllar sonra aynı fotoğraf karesinde buluştu.

HATİCE SULTAN VE PARGALI İBRAHİM YENİDEN BİR ARADA

2011 yılında izleyicilerle buluşan Muhteşem Yüzyıl'da Selma Ergeç, Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşi Hatice Sultan'ı, Okan Yalabık ise Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa'yı canlandırmıştı.

Dizide evlilikleri, saray entrikaları ve iktidar mücadeleleri nedeniyle çıkmaza giren iki karakterin hikayesi, yapımın en dikkat çeken olay örgülerinden biri olmuştu.

Özellikle İbrahim Paşa'nın ölümünün ardından Hatice Sultan'ın yaşadığı acıyı konu alan sahneler, dizinin hafızalarda yer eden bölümleri arasında bulunuyordu.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice Sultan'ı ve Pargalı İbrahim'i yıllar sonra bir arada

YILLAR SONRA GELEN FOTOĞRAF

Aradan geçen yılların ardından Selma Ergeç ve Okan Yalabık yeniden bir araya gelerek birlikte fotoğraf verdi.

İkilinin yıllar sonra aynı karede görülmesi, Muhteşem Yüzyıl'ın izleyicilerine dizideki unutulmaz aşk hikayesini yeniden hatırlattı. 

Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice Sultan'ı ve Pargalı İbrahim'i yıllar sonra bir arada
Muhteşem YüzyılMagazinGüncelDiziTVSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Bakan Çiftçi’den polislere peş peşe müjdeler Mesai, maaş ve konut Bakan Çiftçi'den polislere peş peşe müjdeler! Mesai, maaş ve konut
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Arda Güler’e çılgın teklif Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak Arda Güler'e çılgın teklif! Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Vatandaşa yedireceklerdi Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara Vatandaşa yedireceklerdi! Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara
18:06
Galatasaray-Amedspor maçında ilk 11’ler belli oldu
Galatasaray-Amedspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:55
Gazze’de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede
Gazze'de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede?
17:54
Samsunspor tam 8 maç sonra ligde galibiyeti hatırladı
Samsunspor tam 8 maç sonra ligde galibiyeti hatırladı
17:27
Batrakov’un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu
Batrakov'un menajeri, Fenerbahçe transfer sürprizini duyurdu
16:55
Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
16:39
Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı
Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı
16:20
Komşusunun şakalaşma sırasında vurduğu öne sürülen esnaf hayatını kaybetti
Komşusunun şakalaşma sırasında vurduğu öne sürülen esnaf hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 18:46:11. #7.13#
SON DAKİKA: Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice Sultan'ı ve Pargalı İbrahim'i yıllar sonra bir arada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android