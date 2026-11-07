Muhteşem Yüzyıl\'ın Hatice Sultan\'ı ve Pargalı İbrahim\'i yıllar sonra bir arada

Muhteşem Yüzyıl'ın Hatice Sultan'ı ve Pargalı İbrahim'i yıllar sonra bir aradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
xBir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hatice Sultan ve Pargalı İbrahim karakterlerini canlandıran Selma Ergeç ile Okan Yalabık, yıllar sonra yeniden bir araya geldi. İki oyuncunun birlikte verdiği fotoğraf, dizideki unutulmaz aşk hikâyesini yeniden gündeme taşıdı.**
Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından Muhteşem Yüzyıl'ın iki oyuncusu, yıllar sonra aynı fotoğraf karesinde buluştu.
HATİCE SULTAN VE PARGALI İBRAHİM YENİDEN BİR ARADA
2011 yılında izleyicilerle buluşan Muhteşem Yüzyıl'da Selma Ergeç, Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşi Hatice Sultan'ı, Okan Yalabık ise Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa'yı canlandırmıştı.
Dizide evlilikleri, saray entrikaları ve iktidar mücadeleleri nedeniyle çıkmaza giren iki karakterin hikayesi, yapımın en dikkat çeken olay örgülerinden biri olmuştu.
Özellikle İbrahim Paşa'nın ölümünün ardından Hatice Sultan'ın yaşadığı acıyı konu alan sahneler, dizinin hafızalarda yer eden bölümleri arasında bulunuyordu.
YILLAR SONRA GELEN FOTOĞRAF
Aradan geçen yılların ardından Selma Ergeç ve Okan Yalabık yeniden bir araya gelerek birlikte fotoğraf verdi.
İkilinin yıllar sonra aynı karede görülmesi, Muhteşem Yüzyıl'ın izleyicilerine dizideki unutulmaz aşk hikayesini yeniden hatırlattı.
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