Polonya\'da 6 kişinin öldüğü katliamın başladığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Polonya'nın Krakov kentinin merkezinde düzenlenen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının başladığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.

ARACIN İÇİNDEN İNSANLARA ATEŞ AÇTI: 6 ÖLÜ, 15 YARALI

Polonya basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 15.00 sıralarında Krakov'un merkezindeki Ana Meydan'a aracıyla giren saldırgan, araçtan çevredekilere ateş açtı. Askeri kıyafet giyen saldırgan, 2'si polis memuru olmak üzere 15 kişiyi yaraladı, saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca saldırganın kullandığı araçta çok sayıda mühimmat bulundu.

MEYDANA AMBULANS HELİKOPTERİ İNDİ

Saldırının ardından tarihi meydan güvenlik çemberine alınırken, bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralılara müdahale edilmesi amacıyla meydana ambulans helikopteri de indirildi.

SALDIRGAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Malopolska Polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saldırganın polis ekiplerince vurulduğu ve hastaneye nakledildiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerin 4'ünün kadın, 2'sinin erkek olduğu aktarılan açıklamada, saldırganın Polonya vatandaşı olduğu bildirildi.

Öte yandan, saldırıda yaralanan 2 polis memurundan birinin durumunun çok ağır olduğu ve ameliyata alındığı bilgisi paylaşıldı. Yetkililer, bölge sakinleri ve turistlere Ana Meydan'a gelmemeleri, çevrede bulunanlara güvenli bir yere geçmeleri çağrısında bulundu.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, meydan çevresinde bulunan insanların silah seslerinin ardından panikle kaçıştığı, bazı kişilerin ise yere düştüğü görülüyor. Saldırının ardından çevredeki sokakların kısa sürede boşaldığı, saldırganın ise aracıyla hareket ederek bölgeden uzaklaştığı anlar kameraya yansıyor.

CUMHURBAŞKANI NAWROCKİ VE BAŞBAKAN TUSK'TAN AÇIKLAMA

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, X hesabından yaptığı paylaşımda, Krakov şehir merkezinde yaşanan olaylara ilişkin haberleri büyük endişeyle karşıladığını belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Nawrocki, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını beklediğini vurguladı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk da X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, hayatlarını tehlikeye atarak görev yapan polis memurlarına takdirlerini sundu. Başbakan Tusk, tüm siyasi görüşlerden siyasetçilere trajediyi siyasi malzeme haline getirmemeleri çağrısında bulunarak, suçun tüm koşullarının aydınlatılacağının altını çizdi.

Hükümet Sözcüsü, Tusk'ın Krakov'a doğru yola çıktığını ve saat 21.45'te kentte bakanlar ve güvenlik birimlerinin temsilcileriyle toplantı yapacağını duyurdu.

KENNTE YAS İLAN EDİLDİ

Krakow Valisi Lukasz Gibala ise, saldırıda hayatını kaybedenler anısına 11 Kasım'a kadar kentte yas ilan edildiğini açıkladı.