60 gün uyudu, 512 bin TL kazandı! Bir de tatile gönderilecek - Son Dakika
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60 gün uyudu, 512 bin TL kazandı! Bir de tatile gönderilecek

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60 gün uyudu, 512 bin TL kazandı! Bir de tatile gönderilecek
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1 yorum

Hindistan'da düzenlenen sıra dışı yarışmada uyumak, kazanç kapısına dönüştü. 200 binden fazla kişinin başvurduğu programa seçilen 10 yarışmacı, 60 gün boyunca uyku performanslarıyla mücadele etti. Yarışmanın birincisi olan Jiniya Chatterjee, 960 bin Hindistan rupisi, yaklaşık 512 bin TL ve sponsorlu tatil ödülünün sahibi oldu.

Hindistan'da bir şirketin düzenlediği yarışma, alışılmış ödül programlarından oldukça farklı bir formatla gerçekleştirildi. İki ay boyunca uyku düzenini koruyan ve verilen görevlerde başarılı olan Jiniya Chatterjee, 512 bin TL değerindeki büyük ödülü kazandı.

200 BİN KİŞİ BAŞVURDU, SADECE 10'U SEÇİLDİ

Hindistan merkezli Wakefit şirketi, sağlıklı uyku alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla sıra dışı bir yarışma düzenledi. Uyumanın ödüllendirildiği programa 200 binden fazla kişi başvurdu. Ancak çok aşamalı değerlendirmeler ve birebir görüşmelerin ardından yalnızca 10 kişi yarışmaya katılma hakkı kazandı. Seçilen yarışmacılardan yaklaşık 60 gün boyunca düzenli uyumaları, belirli bir gece rutini oluşturmaları ve uyku kalitelerini korumaları istendi. Katılımcıların uyku süreleri ve performansları özel takip cihazlarıyla ölçüldü. Elde edilen günlük uyku puanları sıralama tablosuna işlendi. Ancak yarışmanın kuralları yalnızca yatağa girip uyumaktan ibaret değildi. Katılımcılar, uyku alışkanlıklarının yanı sıra yaratıcılıklarını ve dikkatlerini ölçen farklı görevlerde de yarıştı.

UYURKEN PARA KAZANMAK İÇİN İLGİNÇ GÖREVLER YAPTILAR

Yarışmanın iki aylık bölümünde katılımcılara her hafta farklı görevler verildi. Bunlardan biri "Uyku Sineması" adı verilen etkinlikti. Yarışmacılar, popüler filmlerin bazı sahnelerini uyku temasıyla yeniden canlandırdı. Bir diğer görev olan "Uyku Bingosu" kapsamında ise katılımcılardan bir hafta boyunca kendi gece alışkanlıklarını gözlemlemeleri istendi. Böylece yarışmacılar, günlük uyku düzenlerini değerlendirme fırsatı buldu. En dikkat çekici görevlerden biri de "Gizli Uyku Operasyonu" oldu. Yarışmacılar, karşılarındaki kişiye fark ettirmeden normal bir sohbet sırasında "battaniye" veya "yastık" kelimelerini 10 kez kullanmaya çalıştı. Haftalık görevlerde en başarılı performansı gösteren yarışmacıya "Haftanın Profesyonel Uyuyucusu" unvanı verildi. Bu görevlerden elde edilen başarılar, yarışmanın final aşamasında da etkili oldu.

FİNALE KALANLAR KENDİ YATAK ODALARINI HAZIRLADI

Yaklaşık 60 günlük yarışmanın sonunda Jiniya Chatterjee, Ratnagiri Manikandan ve Mehek Khot ilk üç sıraya yerleşti. Haftalık yaratıcılık görevlerinde en başarılı isim olan Karim Khan ise sürpriz bir kararla yarışmaya geri döndü. Böylece dört yarışmacı büyük ödül için finale kaldı. "Big Bedd" adı verilen finalde katılımcıları birbirinden farklı görevler bekliyordu. İlk olarak "Hafızalı Sünger" görevinde yarışmacılara örnek bir yatak odasının fotoğrafları gösterildi. Ardından finalistlerden gördükleri odayı hafızalarına dayanarak yeniden oluşturmaları istendi. Bir sonraki aşamada ise "Uyku Müzayedesi" gerçekleştirildi. Yarışmacılar, ideal uyku ortamlarını hazırlamak için yastık, battaniye, klima kontrolü, ışık ve ses ayarları gibi unsurlara puanlarıyla teklif verdi. Bu aşamada amaç, yarışmacıların kendileri için en uygun uyku ortamını oluşturmalarıydı.

SON GECE UYUDULAR, KAZANAN BELLİ OLDU

Final görevlerini tamamlayan dört yarışmacı, hazırladıkları yatak ortamlarında son kez uyudu. Uyku takip cihazları, finalistlerin gece boyunca gösterdiği performansı kayıt altına aldı. Son gece elde edilen uyku puanlarının karşılaştırılmasıyla Jiniya Chatterjee yarışmanın birincisi ilan edildi. Chatterjee, birinciliği sayesinde 960 bin Hindistan rupisi, verilen karşılığıyla yaklaşık 512 bin TL ve sponsorlu tatil kazandı.

HindistanTatilDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Oooo Oooo:
    Hindistan da bir sıkıntı var abi Bir ara Bülent Ersoy gitmişti Buda diye tapmaya başladılar 0 0 Yanıtla
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