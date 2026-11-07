Eşi hakkında tedbir talep edilen eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, BTK\'daki görevinden alındı

Benim Kkk:

Dikkat ettiyseniz hep bir islerdeler nerde kafa is var ordalar yahu srkadas baska adammi kalmadı memlekette bakin buda ayni o kaymakli isten aljnmis baska kaymakli islerde gorevlendirilmis fatma sayan da ayni digerleride olmayan yok arkadas ne emeklilikleri geiyor ne baska yanlari vekilligi birakiyorlar falan kuruma baskan oluyorlar mudur oluyorlar yeter arkadas bu ne yahu hep bana rabbena demeyin artik bak hepsi bozuk tipler iste bizdede memur bile yok bu ne is anlamadim gitti sulalede memur yok