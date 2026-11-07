Eşi hakkında tedbir talep edilen eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, BTK\'daki görevinden alındı

Eşi hakkında tedbir talep edilen eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, BTK'daki görevinden alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve BTK Kurul Üyesi Batuhan Mumcu'nun görevden alındığı bildirildi. Kararın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, eşi ve Lydia Holding ortağı Neslihan Mumcu'nun mal varlığının dondurulması ve araştırılması yönünde talepte bulunulmasının ardından gelmesi dikkat çekti.
Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Kurulu Üyesi Batuhan Mumcu’nun görevden alındığı bildirildi. Karar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında Mumcu’nun eşi Neslihan Mumcu hakkında mali tedbir talep edilmesinin ardından geldi.
EŞİNİN MAL VARLIĞINA YÖNELİK TEDBİR TALEBİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Lydia Holding ortaklarından Neslihan Mumcu'nun sermaye piyasası hesaplarında bulunan varlıklarının dondurulmasını ve mal varlığını azaltabilecek işlemlerinin kontrol altına alınmasını talep etti.
Savcılık ayrıca Neslihan Mumcu adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava aracı bulunup bulunmadığının araştırılmasını da istedi.
AĞUSTOS AYINDA BTK KURUL ÜYELİĞİNE ATANMIŞTI
Batuhan Mumcu, 31 Ağustos 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevinden alınarak BTK Kurul Üyeliğine atanmıştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığında daha önce beş yıl Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Mumcu, ardından üç yıl boyunca Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüştü.
“her taraftan piskisler çıkıyor bakalım daha neler görüp duyacaz”Tüm yorumlar (2)
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