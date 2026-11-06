Eski Bakan\'ın eşi ve eski SPK Başkanı için karar verildi

Fon soruşturmasında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve İlyas Kaya hakkında karar çıktı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde yeniden ifadeleri alınan iki isim, hakimlik kararıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, eski SPK Başkanı Gönül hakkında imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski SPK Başkanı Gönül, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.

ESKİ BAKAN'IN EŞİ HAKKINDA DA KARAR VERİLDİ

Soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya hakkında da aynı yönde karar verildi. İlyas Kaya, "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza" şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada yeniden ifadeleri alınan iki isim hakkında tutuklama kararı verilmedi. Ancak adli kontrol tedbirleri nedeniyle haklarındaki hukuki süreç devam ediyor.