Eski Bakan'ın eşi ve eski SPK Başkanı için karar verildi - Son Dakika
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Eski Bakan'ın eşi ve eski SPK Başkanı için karar verildi

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Eski Bakan\'ın eşi ve eski SPK Başkanı için karar verildi
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26 yorum

Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ile eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya, yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. İki isim, soruşturma kapsamında ikinci kez şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gelmişti.

Fon soruşturmasında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve İlyas Kaya hakkında karar çıktı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde yeniden ifadeleri alınan iki isim, hakimlik kararıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, eski SPK Başkanı Gönül hakkında imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski SPK Başkanı Gönül, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı. 

Eski Bakan'ın eşi ve eski SPK Başkanı için karar verildi

ESKİ BAKAN'IN EŞİ HAKKINDA DA KARAR VERİLDİ 

Soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya hakkında da aynı yönde karar verildi. İlyas Kaya, "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza" şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada yeniden ifadeleri alınan iki isim hakkında tutuklama kararı verilmedi. Ancak adli kontrol tedbirleri nedeniyle haklarındaki hukuki süreç devam ediyor.

Eski Bakan'ın eşi ve eski SPK Başkanı için karar verildi
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Okurların en beğendiği yorum

“başka ne bekliyordunuz adaletin olmadığı bir ülkede adalet beklemek ahmakların işi”

Tüm yorumlar (26)
Sermaye Piyasası KuruluFatma Betül Sayan Kayaİbrahim Ömer Gönülİstanbul Adliyesiİlyas KayaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (26)

  • fatih topaktaş fatih topaktaş:
    başka ne bekliyordunuz adaletin olmadığı bir ülkede adalet beklemek ahmakların işi 53 7 Yanıtla
    Engin GÜL Engin GÜL:
    yaşadığın ülkeyi beğenmiyorsan yol orda fatih 4 37
    yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Şaşirdikmì hayir 0 0
    hakinen6321 hakinen6321:
    engin asıl senin gibiler defolsa gitse bu ülkeden harika olacak 0 0
  • wbzk277r6f wbzk277r6f:
    tutuklansa şaşırırdı Tüm Türkiye… 35 6
  • Murat Aras Murat Aras:
    Zaten farklı bişey beklenmiyordu.Adalet bir gün herkese lazım olacak!!! 29 3 Yanıtla
  • Mahmut Erdem Mahmut Erdem:
    işte adletin tin dediği nokta 27 4 Yanıtla
  • Sami UYAROĞLU Sami UYAROĞLU:
    cezaevine gitmeliler 24 2 Yanıtla
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