Fatma Betül Sayan Kaya hakkında “örgüt üyeliği” ve “SPK Kanunu’na muhalefet” suçlamaları ile tutuklama talep edildi. - Son Dakika
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Fatma Betül Sayan Kaya hakkında “örgüt üyeliği” ve “SPK Kanunu’na muhalefet” suçlamaları ile tutuklama talep edildi.

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Fatma Betül Sayan Kaya hakkında “örgüt üyeliği” ve “SPK Kanunu’na muhalefet” suçlamaları ile tutuklama talep edildi.
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57 yorum

Fatma Betül Sayan Kaya hakkında “örgüt üyeliği” ve “SPK Kanunu’na muhalefet” suçlamaları ile tutuklama talep edildi.

"Fon soruşturması" kapsamında şüpheli sıfatıyla yeniden ifadeye çağırılan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında “örgüt üyeliği” ve “SPK Kanunu’na muhalefet” suçlamaları ile tutuklama talep edildi.

İŞLEMLERİ 9 SAAT SÜRDÜ 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla yeniden ifadeye çağırılan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi’ne gelen üç ismin savcılıktaki işlemleri yaklaşık 9 saat sürdü.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ 

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Fatma Betül Sayan Kaya'nın "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmesine karar verildi. Savcılık, İlyas Kaya ve Gönül'ü ise "imza atmak" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

KAYA ÇİFTİ İKİNCİ KEZ İFADE VERDİ

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, soruşturma kapsamında daha önce 7 Ekim’de savcılığa ifade vermişti. İkinci kez ifadeye çağrılan çiftin, Özata Denizcilik hisselerindeki alım satım işlemlerine ilişkin soruları yanıtladığı belirtilmişti.

İlk ifadelerinde hisse alım satımlarını kendi yatırım kararları doğrultusunda gerçekleştirdiklerini savunan Kaya çifti, herhangi bir yönlendirme veya özel bilgi almadıklarını belirtmişti.

ESKİ SPK BAŞKANI GÖNÜL DE İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de sabah saatlerinde adliyeye geldi. Gönül, aynı soruşturma çerçevesinde daha önce 30 Eylül’de de ifade vermişti.

Üç ismin yaklaşık 9 saat süren savcılık ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmadaki adli sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

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Okurların en beğendiği yorum

“hadi inşallah merakla bekliyoruz..”

Tüm yorumlar (57)
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    Yorumlar (57)

  • Eray Barkin Eray Barkin:
    hadi inşallah merakla bekliyoruz.. 21 1 Yanıtla
  • Mustafa Seçkin Mustafa Seçkin:
    hadi inşallah içeriii bir AKP seçmeni olarak yazıyorum. 15 3 Yanıtla
    x8p6sc6ztv x8p6sc6ztv:
    başkası olsa gece yarısı baskını ile gözaltına alınır. milyarlık vurgun, kamuoyu baskısı olmasa hiçbir şey yapmayacaklardı. Bir kurban ile sıyıracaklar işi maalesef… 11 9
    Kara Kartal Kara Kartal:
    Yetmez. Dahasınıda isteriz. 3 1
    Htc Lorim Htc Lorim:
    Sen konuşma şakir 0 1
    Deli Kadir Deli Kadir:
    x8p6.... sana beğendiremediler kusurlarına bakma. başka isteğin varmı trolcük 0 1
    Mutlu SÜTÇÜ Mutlu SÜTÇÜ:
    Günah keçisini buldunuz hırsızlığınızı Fatma Betül satan ile örtbas ettiğinizi sandınız. Deve kuşu misali kafanızı toprağa gömünce saklandığınızı mı sandınız. Çaldıklarınızı geri millete iade edeceksiniz. 0 0
  • sezgin günal sezgin günal:
    adalet işleyecekmi göreceğiz 11 1 Yanıtla
  • Sevcan Uçar Sevcan Uçar:
    Dokunulmazlığı var tutuklanamaz şuanlık bilmeyen cahiller yorum yapmadan söyliyim dedim 4 6 Yanıtla
    Aksacli.3458 Aksacli.3458:
    şuan milletvekili değil,tutuklanacak 0 2
    Nevin Kurtulus Nevin Kurtulus:
    yok 0 0
    Deli Kadir Deli Kadir:
    cahil diyen cühedaya bak ya komik 0 0
  • Mehmet Erginer Mehmet Erginer:
    Uygundur 7 0 Yanıtla
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