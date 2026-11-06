"Fon soruşturması" kapsamında şüpheli sıfatıyla yeniden ifadeye çağırılan ve savcılıktaki işlemlerinin ardından "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları ile mahkemeye sevk edilen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı.

SAVCILIKTAKİ İŞLEMLERİ 9 SAAT SÜRDÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla yeniden ifadeleri alınan Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül'ün savcılıktaki işlemleri yaklaşık 9 saat sürdü.

İfadelerin tamamlanmasının ardından savcılık, Fatma Betül Sayan Kaya'yı "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül hakkında ise "imza yükümlülüğü" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanması talep edildi.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA TUTUKLANDI

Şüphelilerin sorgularını tamamlayan nöbetçi sulh ceza hakimliği, savcılığın taleplerine uyarak Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına karar verdi. İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül’ün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmedildi.

SAVCILIĞIN SEVK YAZISINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY: HİSSELERİNİ TASFİYE KARARINDAN BİR GÜN ÖNCE DEVRETTİ

Savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, Özata Denizcilik San. ve Tic. AŞ isimli şirket hissesindeki işlem verileri ve bulgular neticesinde, şüpheli Kaya'nın kamuya açıklanmamış ve sermaye piyasası aracının fiyatını, değerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgilere sahip olduğu yönünde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından rapor düzenlendiği belirtildi.

Söz konusu SPK raporunda, Kaya’nın Özata Denizcilik (OZATD) hisseleriyle ilgili kamuoyuna duyurulmamış ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek bilgilere erişimi olduğu yönünde değerlendirmeler bulunduğu aktarıldı. Savcılık ayrıca Tera Grubu bünyesindeki şirket ve fonların söz konusu hisselerde yüksek miktarlı alım işlemleri yaptığını belirtti.

Kaya’nın Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile görüştüğü, grup yöneticilerinden Erdin Özel ile de geçmişe uzanan bir tanışıklığının bulunduğu sevk yazısında yer aldı. Özellikle OZATD hisselerine yatırım yapılan dönemde Kaya ile Erdin Özel arasındaki görüşmelerin sıklaştığı ifade edildi. Kaya’nın Tera Grubu bünyesinde yatırım hesabı açtığı bilgisi de işlem kayıtları ve ifadelerle desteklenen tespitler arasında gösterildi.

Savcılığın üzerinde durduğu bir diğer konu, hisse devrinin gerçekleştiği tarih oldu. Sevk yazısına göre Kaya, OZATD hisselerini Nisan 2026’da satın aldı. Hisselerini ise 16 Eylül 2026’da devretti. Bu işlemin, SPK’nın fonların tasfiyesine ilişkin 17 Eylül 2026 tarihli kararından yalnızca bir gün önce yapılmış olması soruşturma dosyasındaki önemli ayrıntılardan biri olarak kaydedildi.