Kaza yerinden kaçtığı ileri sürülen otomobil tıra çarptı: 2 kişi araçta yandı - Son Dakika
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Kaza yerinden kaçtığı ileri sürülen otomobil tıra çarptı: 2 kişi araçta yandı

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Kaza yerinden kaçtığı ileri sürülen otomobil tıra çarptı: 2 kişi araçta yandı
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Çan'a bağlı Paşaköy yakınlarında, plakası öğrenilemeyen bir otomobil benzin istasyonu önünde tırla kafa kafaya çarpışarak alev aldı; araçtaki 2 kişi yanarak öldü. Otomobilin 3 kilometre önce başka bir araçla maddi hasarlı kazaya karışıp olay yerinden ayrıldığı iddia ediliyor. Yaralanan tır şoförünün hayati tehlikesi bulunmuyor, jandarma inceleme başlattı.

Çanakkale'de tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, otomobilde bulunan iki kişi yanarak hayatını kaybetti.

ÖNCE BAŞKA BİR KAZAYA KARIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Kaza saat 18.30 sıralarında Çan ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında bir benzin istasyonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, tır ile çarpışan ve plakası öğrenilemeyen otomobilin ilk olarak kaza yerinden 3 kilometre geride 17 AHK 334 plakalı otomobil ile maddi hasarlı kazaya karıştığı ileri sürüldü.

Olay yerinden kaçan otomobil 3 kilometre sonra benzin istasyonu önünde Çanakkale'den Çan'a seyir halinde olan 17 HL 011 plakalı T.B.'nin kullandığı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, tırla çarpışan otomobil ise alev topuna döndü.

VATANDAŞLAR YANGIN TÜPLERİYLE MÜDAHALE ETTİ

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Benzin istasyonunda bulunan vatandaşlar ise yangın tüpleri ile otomobildeki alevleri söndürmek için müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yanan otomobil söndürüldü.

Yapılan incelemede yangın sırasında otomobil içinde bulunan 2 kişinin feci şekilde hayatını kaybettiği tespit edildi. Tır şoförü T.B. ise yaralı olarak Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KİMLİKLER OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin ardından cenazeler Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak. Ölen 2 kişinin kimlikleri ise yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİncelemeJandarmaOtomobilGüncelKazaSon Dakika

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