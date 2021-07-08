Son Dakika Çan Haberleri

- Dün Dün 08:30 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- 08.07.2021 08 Tem 10:09 Çanlı pehlivanlar 660. Kırkpınar Yağlı pehlivan güreşlerine uğurlandı
Çan Belediyesi Güreş Kulübü sporcuları, 660. Kırkpınar Yağlı pehlivan güreşlerine dualarla uğurladı.
- 06.07.2021 06 Tem 23:34 Camide imam, salonda boks antrenörü
Camide imam, salonda boks antrenörü Boks tutkunu imam Hadin Yılmaz gençlerin gönlünü fethetti Gaziosmanpaşa'da görev yapan imam Hadin Yılmaz, boks antrenörlüğü de yapıyor.
- 06.07.2021 06 Tem 17:19 Başarılı sporcular Akçal'ı ziyaret etti
Çan Termik Gençlik ve Spor Kulübünün okçuları Kulüp Başkanı Uğur Akçal'ı ziyaret etti.
- 06.07.2021 06 Tem 09:57 Çan OSB için önemli bir adım atıldı
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ile birlikte Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret ederek hazırlanan Organize Sanayi Bölgesi başvuru dosyasını sundular.
- 06.07.2021 06 Tem 09:45 Camide imam salonda boks antrenörü
Gaziosmanpaşa'da görev yapan imam Hadin Yılmaz, boks antrenörlüğü de yapıyor.
- 04.07.2021 04 Tem 16:39 ÇANAKKALE - Makilik alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöp döküm sahasında başlayıp makilik alana sıçrayan yangına müdahale edildi.
- 04.07.2021 04 Tem 16:04 Ezine ilçe çöplüğünde çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor
Ezine ilçe çöplüğünde çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor -Başkan Yüksel yangın söndürme çalışmalarına katıldı Çanakkale'nin Ezine ilçe çöplüğünde çıkan yangının söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.
- 04.07.2021 04 Tem 16:04 EZİNE'DE ÇÖPLÜKTE YANGIN; HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde çöplükte yangın çıktı.
- 04.07.2021 04 Tem 08:50 Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- 02.07.2021 02 Tem 12:14 Kaymakam Göktaş'tan hayırlı olsun ziyareti
Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Orman İşletme Müdürlüğü görevine başlayan Mehmet Akkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
- 27.06.2021 27 Haz 14:48 ELAZIĞ ELAZIĞ'DA DEPREMZEDELER GECEYİ ÇADIRDA GEÇİRDİ; VALİ İNCELEMEDE BULUNDU
BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde, hasar oluşan Elazığ'ın 5 köyünde yaşayanlar, geceyi AFAD tarafından kurulan çadırlarda geçirdi.
- 26.06.2021 26 Haz 20:11 Meteorolojik Uyarı " Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!"
Halihazırda Gelibolu ' nun kuzey kesimlerinde etkili olan sistemin Güney-Doğu istikametinde hareket ederek Çanakkale ve kuzey ve doğu ilçelerinde (Gelibolu, Lapseki, Çan ve Biga) akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
- 26.06.2021 26 Haz 17:47 Fırtına ağaçları devirdi, enerji nakil hatları kopunca yangın çıktı
Fırtına ağaçları devirdi, enerji nakil hatları kopunca yangın çıktı Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde sağanak yağmur öncesi çıkan fırtınada aile çay bahçesinde bulunan bir söğüt ağacı ile Küçükpaşa köyü yolu üzerinde bulunan 3 adet kavak ağacını devirdi.
- 26.06.2021 26 Haz 17:44 Vali Erkaya Yırık ve İl protokolü depremin vurduğu köylerde
Vali Erkaya Yırık ve İl protokolü depremin vurduğu köylerde Vali Erkaya Yırık: "Devletimiz ilk reaksiyonu etkili bir şekilde burada da göstermiş oldu" "Hamt olsun 3-5 kadar bayılma, burkulma gibi benzeri çok da ciddi olmayan vakalar var" "Bir can kaybı ve yaralanma söz konusu...
- 26.06.2021 26 Haz 13:41 Çanakkale'de yaz ortasında fırtına
- Çanakkale'de yaz ortasında fırtına Saros Körfezi'nde fırtına aniden bastırdı Çanakkale'de öğle saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
- 25.06.2021 25 Haz 19:52 AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan okul müjdesi
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga ve Çan ilçelerine 4 okul yapılacağının müjdesini verdi.
- 25.06.2021 25 Haz 16:55 Başkan Öz mahalle sakinlerini ziyaret ediyor
Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, halkın içinde olmayı sürdürüyor.
- 24.06.2021 24 Haz 18:02 ÇANAKKALE - ÇOMÜ'de iş insanı Tacettin Aslan'a "fahri doktora" unvanı verildi (1)
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin, "Bu, sadece Çanakkale'nin projesi değil. Avrupa'yı Anadolu'ya bağlayan, oradan Orta Doğu'ya kadar uzanan önemli bir güzergahı hayata geçirmiş oluyoruz.
- 23.06.2021 23 Haz 17:04 Çan'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor
Çanakkale'nin Çan ilçesinde sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor.
- 21.06.2021 21 Haz 18:00 İskenderoğlu, muhtarların taleplerini dinledi
AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çan'da Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.
- 19.06.2021 19 Haz 16:30 Türkiye 2'ncisi güreşçi ödüllendirildi
Antalya'da gerçekleştirilen 11-13 yaş minikler Türkiye Güreş Şampiyonasında Türkiye ikincisi olan Mustafa Şeref Özgül, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal tarafından ödüllendirildi.
- 18.06.2021 18 Haz 13:43 Son dakika haberi: Tokat'ta tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı
Gelen son dakika haberine göre Tokat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
- 18.06.2021 18 Haz 12:00 Çanakkale'de çifte gökkuşağı manzarası
Çanakkale'de çifte gökkuşağı manzarası Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyü ile Hurma köyü arasındaki ormanlık alan üzerinde oluşan muhteşem çifte gökkuşağı manzarası görenleri büyüledi.
- 17.06.2021 17 Haz 15:41 Son dakika haberleri: Çocukların gözünden madencilik ve kömür
Son dakika haberi... - Çocukların gözünden madencilik ve kömür Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, sosyal sorumluluk hedefleri kapsamında Çan'da ilkokullar arasında madencilik ve kömür konulu ödüllü resim yarışması tertip etti.
- 15.06.2021 15 Haz 22:32 Torosların kartallarına kepenek dağıtıldı
- Torosların kartallarına kepenek dağıtıldı Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 1800 rakımı Toros Dağları eteklerinde çadırlarını kuran çobanlara kepenek, çan, bıçak, su teknesi hediye edildi Devlet desteği ile hayvancılık yapan 75 yaşındaki Veli Türkmen, vatandaşları kentlerden köylerine geri...
- 15.06.2021 15 Haz 13:57 Torosların kartallarına kepenek dağıtıldı
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Toros Dağları eteklerinde çadırlarını kuran çobanlara kepenek dağıtıldı.
- 11.06.2021 11 Haz 14:55 Çan'da en güzel bisiklet yarışması düzenlendi
Çanakkale'nin Çan Belediyesi tarafından düzenlenen en güzel bisiklet yarışmasının ödülleri verildi.
- 10.06.2021 10 Haz 19:42 Vali Aktaş incelemelerde bulundu
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesinde incelemelerde bulundu.
- 04.06.2021 04 Haz 21:37 Son Dakika | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Atölyeleri önemsiyorum"
Son dakika habere göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Atölyeleri önemsiyorum" "Çocukların bir şeyi bilmesi elbette gerekli olabilir.
- 04.06.2021 04 Haz 13:50 Son Dakika | Bakan Selçuk: Salgında öğretmenlerimizin başarısı tarihe mal olacak şekilde karşımızda duruyor
Gelen son dakika haberlerine göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi döneminde öğretmenlerin büyük fedakarlık gösterdiğini belirterek, "Bu salgın döneminde öğretmenlerimizin ortaya koyduğu başarı gerçekten çok çok büyük fedakarlık ve bu tarihe mal olacak şekilde karşımızda duruyor" dedi.
- 04.06.2021 04 Haz 13:01 Son dakika haberi... ÇANAKKALE - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tasarım beceri atölyelerini ziyaret etti
Son dakika gündem haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açılışı yapılan Bilim ve Sanat Merkezi'nde tasarım beceri atölyelerini ziyaret etti.
- 03.06.2021 03 Haz 14:59 Çan Belediyesi'nden garaj ücretlerine yüzde 50 indirim
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, pandemi destekleri kapsamında belediye garaj ücretlerinde 2 ay süresince yüzde 50 indirim yaptıklarını duyurdu.
- 02.06.2021 02 Haz 15:24 ÇELTİKTE DAMLA SULAMA REFORMU
ÇANAKALE'de 3 yıl boyunca deneme ekimleri yapılan ve başarı elde edilince bu yıl ilk kez Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Damlaya Damlaya Çeltik Olur' projesi kapsamında, 10 bin dekar alanda damla sulama sistemiyle çeltik üretimine başlandı.
- 02.06.2021 02 Haz 13:19 Başkan Öz, iş yerlerini açan esnafı ziyaret etti
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, korona virüs salgını sebebiyle faaliyetleri geçici olarak durdurulan iş yerlerini ziyaret ederek kolaylıklar diledi.
- 30.05.2021 30 May 10:27 Hedef Antalya'yı Misli.com Sultanlar Ligi'nde temsil etmek
Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü hem milli takım hem de kulüpler bazında başarılara imza atan kadın voleybolunda Antalya'nın lokomotifi olmak için düğmeye bastı.
- 27.05.2021 27 May 10:48 Çan Belediyesi güreş kulübü pehlivanları davul zurna ile karşılandı
Çan Belediyesi Güreş Kulübü pehlivanları Antalya Kumluca'da yapılan güreşlerden tarih yazarak döndükleri Çan İlçesinde Belediye Başkanı Bülent Öz ve Sivil toplum kuruluşları başkan ve yöneticileriyle birlikte davul zurna eşliğinde belediye önünde karşılandılar.
- 21.05.2021 21 May 16:53 Başkan Öz, "Pandemi sürecinde halkımızın maddi ve manevi hep yanında olduk"
Başkan Öz, "Pandemi sürecinde halkımızın maddi ve manevi hep yanında olduk" Zor günler yaşayan vatandaşa belediye bütçesinden feragat ederek destek verdiklerini paylaşan Çan Belediye Başkan Bülent Öz, "Kira ve su faturalarında esnafımızın ve vatandaşlarımızın sıkıntılarına bir nebze olsun...
- 21.05.2021 21 May 11:45 Balıkesir ve Çanakkale nüfusa göre yüksek Kovid-19 aşılama oranlarıyla hedefleri yakalıyor
Çanakkale ve Balıkesir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmalarının hedeflenen rakamlarla yürütülmesi salgınla mücadeleye önemli katkı sağlıyor.
- 19.05.2021 19 May 10:18 Çan Belediyesi güreş kulübü sporcuları yola çıkıyor
Çanakkale'nin Çan belediyesi güreş kulübü sporcuları büyük yağlı pehlivan güreşleri için yola çıkıyor.
- 19.05.2021 19 May 09:33 Çan Türk Bayrakları ile donatıldı
Çanakkale'nin Çan ilçesi Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatıldı.
- 18.05.2021 18 May 16:53 Çan'da küçükbaş hayvan hırsızlığı
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Asmalı köyünde küçükbaş hayvan hırsızlığı meydana geldi.
- 18.05.2021 18 May 15:53 Çoban, çalıştığı çiftlikten 13 koyun çaldı
ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde çalıştığı çiftlikten 13 koyun çalan çoban, jandarma tarafından gözaltına alındı.
- 13.05.2021 13 May 11:25 Çanakkale'de yavru leylekler yumurtadan çıktı
Çanakkale'de yavru leylekler yumurtadan çıktı Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde vatandaşlar tarafından yapılan yuvada kuluçkaya yatan anne leyleğin yumurtalarından 4 yavru çıktı.
- 09.05.2021 09 May 14:40 Annelere en güzel hediye
Çanakkale'nin Çan Belediyesi 9 Mayıs anneler günü sebebiyle hayatını kaybeden anneler için mevlid-i şerif okuttu.
- 08.05.2021 08 May 11:48 Jandarma ekiplerinden çocuklara boyama kitabı
Çanakkale'de jandarma ekipleri çocukları sevindirdi.
- 08.05.2021 08 May 10:43 61 ova "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi
Ovaların korunması amacıyla yaklaşık 550 bin 802 hektarlık alana sahip 61 ova, "büyük ova koruma alanı" olarak ilan edildi.
- 07.05.2021 07 May 19:04 Çanakkale'de takla atan otomobildeki arılar yola saçıldı
Çanakkale'de takla atan otomobildeki arılar yola saçıldı Arılar, yardıma gelen vatandaşlara da zor anlar yaşattı Çanakkale'de meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, otomobil içerisinde bulunan kovandaki arılar etrafa saçılırken, yardıma gelenlere de zor anlar yaşattı.
- 05.05.2021 05 May 07:46 Son dakika haberleri! Çan'da trafik kazası : 3 yaralı
Son dakika haberlerine göre Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
- 03.05.2021 03 May 20:31 Minik serçenin aynadaki oyunu görenleri gülümsetti
Minik serçenin aynadaki oyunu görenleri gülümsetti Çanakkale'de bir serçenin otomobilin yan aynasında kendisiyle oyunu görenleri gülümsetti.