Son Dakika Çan Haberleri

08:30 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

23:34 Camide imam, salonda boks antrenörü Camide imam, salonda boks antrenörü Boks tutkunu imam Hadin Yılmaz gençlerin gönlünü fethetti Gaziosmanpaşa'da görev yapan imam Hadin Yılmaz, boks antrenörlüğü de yapıyor.

17:19 Başarılı sporcular Akçal'ı ziyaret etti Çan Termik Gençlik ve Spor Kulübünün okçuları Kulüp Başkanı Uğur Akçal'ı ziyaret etti.

09:57 Çan OSB için önemli bir adım atıldı Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ile birlikte Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret ederek hazırlanan Organize Sanayi Bölgesi başvuru dosyasını sundular.

09:45 Camide imam salonda boks antrenörü Gaziosmanpaşa'da görev yapan imam Hadin Yılmaz, boks antrenörlüğü de yapıyor.

16:04 Ezine ilçe çöplüğünde çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor Ezine ilçe çöplüğünde çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor -Başkan Yüksel yangın söndürme çalışmalarına katıldı Çanakkale'nin Ezine ilçe çöplüğünde çıkan yangının söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

08:50 Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

12:14 Kaymakam Göktaş'tan hayırlı olsun ziyareti Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Orman İşletme Müdürlüğü görevine başlayan Mehmet Akkan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

14:48 ELAZIĞ ELAZIĞ'DA DEPREMZEDELER GECEYİ ÇADIRDA GEÇİRDİ; VALİ İNCELEMEDE BULUNDU BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde, hasar oluşan Elazığ'ın 5 köyünde yaşayanlar, geceyi AFAD tarafından kurulan çadırlarda geçirdi.

20:11 Meteorolojik Uyarı " Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!" Halihazırda Gelibolu ' nun kuzey kesimlerinde etkili olan sistemin Güney-Doğu istikametinde hareket ederek Çanakkale ve kuzey ve doğu ilçelerinde (Gelibolu, Lapseki, Çan ve Biga) akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

17:47 Fırtına ağaçları devirdi, enerji nakil hatları kopunca yangın çıktı Fırtına ağaçları devirdi, enerji nakil hatları kopunca yangın çıktı Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde sağanak yağmur öncesi çıkan fırtınada aile çay bahçesinde bulunan bir söğüt ağacı ile Küçükpaşa köyü yolu üzerinde bulunan 3 adet kavak ağacını devirdi.

17:44 Vali Erkaya Yırık ve İl protokolü depremin vurduğu köylerde Vali Erkaya Yırık ve İl protokolü depremin vurduğu köylerde Vali Erkaya Yırık: "Devletimiz ilk reaksiyonu etkili bir şekilde burada da göstermiş oldu" "Hamt olsun 3-5 kadar bayılma, burkulma gibi benzeri çok da ciddi olmayan vakalar var" "Bir can kaybı ve yaralanma söz konusu...

13:41 Çanakkale'de yaz ortasında fırtına - Çanakkale'de yaz ortasında fırtına Saros Körfezi'nde fırtına aniden bastırdı Çanakkale'de öğle saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

19:52 AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan okul müjdesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga ve Çan ilçelerine 4 okul yapılacağının müjdesini verdi.

16:55 Başkan Öz mahalle sakinlerini ziyaret ediyor Çanakkale'nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, halkın içinde olmayı sürdürüyor.

18:02 ÇANAKKALE - ÇOMÜ'de iş insanı Tacettin Aslan'a "fahri doktora" unvanı verildi (1) AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin, "Bu, sadece Çanakkale'nin projesi değil. Avrupa'yı Anadolu'ya bağlayan, oradan Orta Doğu'ya kadar uzanan önemli bir güzergahı hayata geçirmiş oluyoruz.

17:04 Çan'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor Çanakkale'nin Çan ilçesinde sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

18:00 İskenderoğlu, muhtarların taleplerini dinledi AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çan'da Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

16:30 Türkiye 2'ncisi güreşçi ödüllendirildi Antalya'da gerçekleştirilen 11-13 yaş minikler Türkiye Güreş Şampiyonasında Türkiye ikincisi olan Mustafa Şeref Özgül, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal tarafından ödüllendirildi.

12:00 Çanakkale'de çifte gökkuşağı manzarası Çanakkale'de çifte gökkuşağı manzarası Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyü ile Hurma köyü arasındaki ormanlık alan üzerinde oluşan muhteşem çifte gökkuşağı manzarası görenleri büyüledi.

15:41 Son dakika haberleri: Çocukların gözünden madencilik ve kömür Son dakika haberi... - Çocukların gözünden madencilik ve kömür Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, sosyal sorumluluk hedefleri kapsamında Çan'da ilkokullar arasında madencilik ve kömür konulu ödüllü resim yarışması tertip etti.

22:32 Torosların kartallarına kepenek dağıtıldı - Torosların kartallarına kepenek dağıtıldı Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 1800 rakımı Toros Dağları eteklerinde çadırlarını kuran çobanlara kepenek, çan, bıçak, su teknesi hediye edildi Devlet desteği ile hayvancılık yapan 75 yaşındaki Veli Türkmen, vatandaşları kentlerden köylerine geri...

13:57 Torosların kartallarına kepenek dağıtıldı Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Toros Dağları eteklerinde çadırlarını kuran çobanlara kepenek dağıtıldı.

14:55 Çan'da en güzel bisiklet yarışması düzenlendi Çanakkale'nin Çan Belediyesi tarafından düzenlenen en güzel bisiklet yarışmasının ödülleri verildi.

19:42 Vali Aktaş incelemelerde bulundu Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesinde incelemelerde bulundu.

13:50 Son Dakika | Bakan Selçuk: Salgında öğretmenlerimizin başarısı tarihe mal olacak şekilde karşımızda duruyor Gelen son dakika haberlerine göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi döneminde öğretmenlerin büyük fedakarlık gösterdiğini belirterek, "Bu salgın döneminde öğretmenlerimizin ortaya koyduğu başarı gerçekten çok çok büyük fedakarlık ve bu tarihe mal olacak şekilde karşımızda duruyor" dedi.

13:01 Son dakika haberi... ÇANAKKALE - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tasarım beceri atölyelerini ziyaret etti Son dakika gündem haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açılışı yapılan Bilim ve Sanat Merkezi'nde tasarım beceri atölyelerini ziyaret etti.

14:59 Çan Belediyesi'nden garaj ücretlerine yüzde 50 indirim Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, pandemi destekleri kapsamında belediye garaj ücretlerinde 2 ay süresince yüzde 50 indirim yaptıklarını duyurdu.

15:24 ÇELTİKTE DAMLA SULAMA REFORMU ÇANAKALE'de 3 yıl boyunca deneme ekimleri yapılan ve başarı elde edilince bu yıl ilk kez Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Damlaya Damlaya Çeltik Olur' projesi kapsamında, 10 bin dekar alanda damla sulama sistemiyle çeltik üretimine başlandı.

13:19 Başkan Öz, iş yerlerini açan esnafı ziyaret etti Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, korona virüs salgını sebebiyle faaliyetleri geçici olarak durdurulan iş yerlerini ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

10:27 Hedef Antalya'yı Misli.com Sultanlar Ligi'nde temsil etmek Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü hem milli takım hem de kulüpler bazında başarılara imza atan kadın voleybolunda Antalya'nın lokomotifi olmak için düğmeye bastı.

10:48 Çan Belediyesi güreş kulübü pehlivanları davul zurna ile karşılandı Çan Belediyesi Güreş Kulübü pehlivanları Antalya Kumluca'da yapılan güreşlerden tarih yazarak döndükleri Çan İlçesinde Belediye Başkanı Bülent Öz ve Sivil toplum kuruluşları başkan ve yöneticileriyle birlikte davul zurna eşliğinde belediye önünde karşılandılar.

16:53 Başkan Öz, "Pandemi sürecinde halkımızın maddi ve manevi hep yanında olduk" Başkan Öz, "Pandemi sürecinde halkımızın maddi ve manevi hep yanında olduk" Zor günler yaşayan vatandaşa belediye bütçesinden feragat ederek destek verdiklerini paylaşan Çan Belediye Başkan Bülent Öz, "Kira ve su faturalarında esnafımızın ve vatandaşlarımızın sıkıntılarına bir nebze olsun...

11:45 Balıkesir ve Çanakkale nüfusa göre yüksek Kovid-19 aşılama oranlarıyla hedefleri yakalıyor Çanakkale ve Balıkesir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmalarının hedeflenen rakamlarla yürütülmesi salgınla mücadeleye önemli katkı sağlıyor.

10:18 Çan Belediyesi güreş kulübü sporcuları yola çıkıyor Çanakkale'nin Çan belediyesi güreş kulübü sporcuları büyük yağlı pehlivan güreşleri için yola çıkıyor.

09:33 Çan Türk Bayrakları ile donatıldı Çanakkale'nin Çan ilçesi Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatıldı.

16:53 Çan'da küçükbaş hayvan hırsızlığı Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Asmalı köyünde küçükbaş hayvan hırsızlığı meydana geldi.

15:53 Çoban, çalıştığı çiftlikten 13 koyun çaldı ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde çalıştığı çiftlikten 13 koyun çalan çoban, jandarma tarafından gözaltına alındı.

11:25 Çanakkale'de yavru leylekler yumurtadan çıktı Çanakkale'de yavru leylekler yumurtadan çıktı Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde vatandaşlar tarafından yapılan yuvada kuluçkaya yatan anne leyleğin yumurtalarından 4 yavru çıktı.

14:40 Annelere en güzel hediye Çanakkale'nin Çan Belediyesi 9 Mayıs anneler günü sebebiyle hayatını kaybeden anneler için mevlid-i şerif okuttu.

10:43 61 ova "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi Ovaların korunması amacıyla yaklaşık 550 bin 802 hektarlık alana sahip 61 ova, "büyük ova koruma alanı" olarak ilan edildi.

19:04 Çanakkale'de takla atan otomobildeki arılar yola saçıldı Çanakkale'de takla atan otomobildeki arılar yola saçıldı Arılar, yardıma gelen vatandaşlara da zor anlar yaşattı Çanakkale'de meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, otomobil içerisinde bulunan kovandaki arılar etrafa saçılırken, yardıma gelenlere de zor anlar yaşattı.