Çanakkale'nin Çan ilçesinde düşen yıldırımın yangın çıkardığı anlar kameraya yansıdı.
Çan ilçesinde sabah saat 06.00 sıralarında yağmur yağışı başladı. Yağış esnasında eski mezarlık bölgesinde bir selvi ağacına yıldırım düşmesiyle ağaçlar tutuştu. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Öte yandan yıldırım düşme anı kameralara anbean yansıdı. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3. Sayfa › Çan'da Yıldırım Düşmesi Yangına Neden Oldu - Son Dakika
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