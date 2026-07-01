Galatasaray'dan Jhon Duran'ın sözleşmesine özel madde! İşte oyuncunun alacağı maaş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'dan Jhon Duran'ın sözleşmesine özel madde! İşte oyuncunun alacağı maaş

Galatasaray\'dan Jhon Duran\'ın sözleşmesine özel madde! İşte oyuncunun alacağı maaş
01.07.2026 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Jhon Duran'ı kadrosun katmak üzere. Sarı-kırmızılı kulübün Kolombiyalı oyuncu için sözleşme şartları ve sunduğu maaş teklifi ortaya çıktı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek adına Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 

TÜM ŞARTLARI KABUL ETTİ 

Geçtiğimiz sezonun bir bölümünü kiralık olarak Fenerbahçe’de geçiren Jhon Duran, yeniden Türkiye'ye dönmeye yakın. Bir süre önce sarı-kırmızılı kulübe olumlu mesajlar gönderen 22 yaşındaki santrforun, Galatasaray yönetiminin sunduğu tüm şartları kabul ettiği öğrenildi.

Galatasaray'dan Jhon Duran'ın sözleşmesine özel madde! İşte oyuncunun alacağı maaş

G.SARAY'DAN SÖZLEŞMEYE ÖZEL MADDE

Saha içindeki performansının yanı sıra saha dışındaki disiplinsiz davranışları ve Fenerbahçe döneminde yaşadığı sorunlarla da gündeme gelen Duran için Galatasaray yönetimi temkinli bir yol izledi. Sarı-kırmızılılar, kulübün menfaatlerini korumak adına sözleşmeye "tek taraflı fesih hakkı" koydurmak istedi. Kolombiyalı golcünün de bu özel maddeye karşı çıkmadığı ve şartı onayladığı belirtildi.

Galatasaray'dan Jhon Duran'ın sözleşmesine özel madde! İşte oyuncunun alacağı maaş

ALACAĞI MAAŞ

Adım adım Galatasaray forması giymeye yaklaşan Jhon Duran’ın mali şartları da netleşti. Transferin resmiyete dökülmesi halinde Kolombiyalı oyuncunun Galatasaray’dan yıllık 5 milyon Euro garanti ücret alacağı ifade edildi.

Galatasaray'dan Jhon Duran'ın sözleşmesine özel madde! İşte oyuncunun alacağı maaş

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyen Jhon Duran, sezonun ikinci yarısını Zenit'te geçirmişti. 

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Jhon Duran'ın sözleşmesine özel madde! İşte oyuncunun alacağı maaş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahipleri dikkat: Kaputu açmak hayatının hatası oldu Araç sahipleri dikkat: Kaputu açmak hayatının hatası oldu
Keşan Belediye Başkanı CHP’den istifa edip AK Parti’ye katıldı Keşan Belediye Başkanı CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldı
Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı Kulağında boynuz çıkan keçi görenleri şaşırttı
Edirne’de kavurucu sıcaklar asfaltı eritti: Belediye ekipleri yola kum serdi Edirne'de kavurucu sıcaklar asfaltı eritti: Belediye ekipleri yola kum serdi
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın doğumla kazanılan vatandaşlığa getirdiği kısıtlamaları reddetti ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın doğumla kazanılan vatandaşlığa getirdiği kısıtlamaları reddetti
Rusya, Türkiye’ye 2 adet yangın söndürme uçağı gönderiyor Rusya, Türkiye'ye 2 adet yangın söndürme uçağı gönderiyor
Kartal’da Yol Verme Tartışması Kavga ve Kaza ile Bitti Kartal'da Yol Verme Tartışması Kavga ve Kaza ile Bitti
Sivrihisar Devlet Hastanesi’ndeki skandalda personel görevden uzaklaştırıldı Sivrihisar Devlet Hastanesi'ndeki skandalda personel görevden uzaklaştırıldı

18:58
Beşiktaş’ta ayrılık: 1. Lig’e gitti
Beşiktaş'ta ayrılık: 1. Lig'e gitti
18:21
Edin Dzeko’dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap
Edin Dzeko'dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap
18:10
TBMM’de gergin anlar: AK Parti ve CHP’li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması
TBMM'de gergin anlar: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması
16:56
Hindistan değil Ege’nin incisi Hareket edecek yer kalmadı
Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı
16:16
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı
15:40
Trump’tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran’la çok iyi anlaşıyoruz
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz
14:16
İspanya’da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 19:39:18. #.0.5#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Jhon Duran'ın sözleşmesine özel madde! İşte oyuncunun alacağı maaş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.