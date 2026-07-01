İspanya'da rekor sıcaklar: 1029 kişi öldü - Son Dakika
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İspanya'da rekor sıcaklar: 1029 kişi öldü

01.07.2026 14:16
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İspanya'da Haziran ayı en sıcak ikinci Haziran olarak kaydedildi. 40 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle 1029 kişi hayatını kaybetti. 165 maksimum sıcaklık rekoru kırıldı, 35,7 milyon kişi sağlık riski altındaydı.

İspanya'da geçtiğimiz ay etkili olan rekor sıcaklarda bin 29 kişi hayatını kaybetti. Haziran ayı, ülkede kayıtlara geçen en sıcak ikinci Haziran oldu.

İspanya'da etkili olan rekor sıcak hava dalgası, ülke genelinde ciddi sağlık sorunlarına yol açtı. Geçtiğimiz ay 40 dereceyi aşan sıcaklıkların ardından Haziran ayı, kayıtlardaki en sıcak ikinci Haziran olarak kaydedildi. Sıcaklara bağlı ölüm sayısında da dikkat çekici bir artış yaşandı. Bugün açıklanan resmi verilere göre; geçtiğimiz ay etkili olan rekor sıcaklar nedeniyle bin 29 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nın günlük ölüm izleme sistemi MoMo verileri, geçtiğimiz ay sıcaklığa bağlı ölümlerin 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını gösterdi.

"1-30 Haziran tarihleri arasında 165 maksimum sıcaklık rekoru kırıldı"

Meteoroloji ajansı AEMET, geçen ay ortalama sıcaklıkların normalin 3,2 derece üzerinde olduğunu ve bunun 2025 Haziran'ından sonra kaydedilen en sıcak ikinci Haziran olduğunu bildirdi. AEMET'e göre, sıcak hava dalgasının en yoğun olduğu 23 Haziran'da, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 73'üne denk gelen 35,7 milyon kişi sıcaklık nedeniyle sağlık riski altındaydı; bunların yüzde 38'i ise yüksek risk grubundaydı.

AEMET sözcüsü Ruben del Campo yaptığı açıklamada, "Ülkede 1975'ten bu yana Haziran ayında 12 sıcak hava dalgası yaşandı ve bunların yarısı son 10 yılda meydana geldi. Kayıtların tutulmaya başlandığı 1961'den bu yana en sıcak 13 Haziran ayının tamamı 21. yüzyılda gerçekleşti" dedi.

Ruben del Campo, "1-30 Haziran tarihleri arasında yerel ölçüm istasyonlarında 165 maksimum sıcaklık rekoru kırıldı; bunların 145'i aylık, 20'si ise tüm zamanların rekoruydu. Ayrıca 225 en yüksek minimum sıcaklık rekoru kırıldı; bunların 180'i aylık, 45'i ise tüm zamanların rekoru olarak kaydedildi" diye konuştu. - MADRİD

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık İspanya'da rekor sıcaklar: 1029 kişi öldü - Son Dakika

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