TBMM'de komedyen tartışması krizi - Son Dakika
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TBMM'de komedyen tartışması krizi

01.07.2026 18:10  Güncelleme: 18:11
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TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in komedyen Deniz Göktaş hakkındaki açıklamaları üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında sert tartışmalar yaşandı. AK Parti'li vekiller gösteriyi 'mukaddes değerlere saygısızlık' olarak nitelerken, CHP'li Gökhan Günaydın ifade özgürlüğüne vurgu yaptı. Gerginlik üzerine Meclis Başkanvekili iki kez ara verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in, hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş'ın gösterisi ile ilgili açıklaması üzerinden tartışma yaşandı.

TBMM'DE DENİZ GÖKTAŞ GERİLİMİ

TBMM Genel Kurulu, uzman er ve erbaşlarla ilgili düzenlemeleri de içeren, 'Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da gündem dışı konuşmaların ardından milletvekillerine verilen birer dakikalık konuşma bölümü sürerken AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir söz aldı. Demir, Özgür Özel'in komedyen Deniz Göktaş'ın gösterisiyle ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Geçtiğimiz gün CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in aziz milletimizin mukaddes değerlerini ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i açıkça alaya alan bir sözde stand-up gösterisini grup kürsüsünden hararetle savunduğuna esefle şahit olduk. Mizah, sanat ya da ifade özgürlüğü hiçbir kimseye milyarlarca insanın inancına, kutsallarına hakaret etme hakkı tanımaz. Dini değerlerimize yönelik bu fütursuz saygısızlığı espri kılıfı adı altında normalleştirmeye çalışmak, toplumsal barış ve inanç hürriyetine karşı yapılmış büyük bir gaflettir" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ GÜNAYDIN: HİÇ KİMSE MİLLETİN MUKADDESATINA SAYGISIZLIK YAPMIYOR

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AK Parti'li Mehmet Demir'e cevaben, "Konuşmacıyı dinledim, 'CHP Manisa Milletvekili' diye kastettiği insan CHP'nin Grup Başkanı ve seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'dir, önce bunu bir anlayacaksınız. İkincisi de zamanında 'Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul Milletvekili' diye anılmadı, azıcık saygılı olmayı öğrenmekte fayda var. Üçüncüsü de hiç kimse bu milletin mukaddesatına en ufak bir saygısızlık yapmıyor. Eğer kavramları siyaset bilimi içerisinde öğrenemediyseniz bu yaşta, bu yaştan sonra ben size öğretemem. Herkes vatanın, milletin müktesebatına, mukaddes her türlü değerine saygılıdır, bunun çerçevesinde de Anayasa'nın 25'inci maddesinde ifadesini bulan kanaatini açıklama, kanaatinden dolayı kınanmama özgürlüğüne orada atıf yapılmıştır. Anlamıyorsanız gelip de burada garip laflar etmeyin" diye konuştu.

AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU: SOYTARILIK İLE SAHNE ALMAK FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞİL

Daha sonra söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti'li vekilin sözlerinde bir yanlışlık olmadığını belirterek, "Milletvekilimizin söylediğinde bir eksiklik ve problem yok, 'Manisa Milletvekili' olarak nitelendirmesinde de herhangi bir problem olmadığını ifade etmek isteriz. Ortada bir hukuk kararı, mutlak butlan kararı ve onun neticeleri söz konusu malumunuz. Bir de stand-up noktasında da espri ile hakareti ve tahkiri birbirinden ayırt etmek gerekir. Şunu ifade etmek isteriz ki, bu milletin inancını, örf ve adetlerini, bütün kutsallarını hiç kimse ne hakaretle ne tahkirle tezyif edebilir. Milletin değerlerine saygılı bir şekilde siyaset yapması gereken siyasetçilere bu hatırlatmalar gayet meşru ve yerindedir. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya ve milletimizin inancına saygılı olmaya, soytarılık ile sahne almanın fikir özgürlüğü kapsamında olmadığını, tahkir ve tezyifin asla kabul edilemeyeceğini, bu konuda esprinin, şakanın yerinin farklı olduğunu söylüyoruz" dedi.

CHP'Lİ GÜNAYDIN: EN SON DERS VERECEK PARTİ AKP'DİR

Milletvekilleri arasında karşılıklı sataşmaların yaşandığı sırada konuşan CHP'li Günaydın, "Milletin değerlerine saygı gösterme konusunda en son insanlara ders verecek partinin adı, AKP'dir. Çünkü yıllarca bu değerler üzerinden, bu değerlerin istismar edilmesi üzerinden siyaseti böldünüz, insanları kutuplaştırdınız. Bu memleket bu nedenle büyük acılar çekti, hala aynı noktadasınız. Artık istismar edebileceğiniz bir şey kalmamıştır çünkü millet sizi anlamıştır. Bu çerçevede, ifade özgürlüğü ile stand-up ile bunu 'soytarılık' olarak tanımlayan bir insanla bir fikir tartışması yapmanın bir anlamının olmadığını burada ifade edelim. Gelelim, 'mahkeme kararı' dediklerine. Özgür Özel, beğenseniz de beğenmeseniz de CHP'nin hukuki olarak grup başkanıdır, milletin gönlündeki de lideridir. Sizin milletin gönlündeki yerinizi öğrenmek istiyorsanız sokağa çıkmanız yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ AKBAŞOĞLU: HİÇBİR ZAMAN İNSANLARIMIZI KUTUPLAŞTIRMA SİYASETİ GÜTMEDİK

Tartışmanın sürmesi üzerine Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Meclis Başkanvekili Bingöl'e birleşime ara vermesi yönünde çağrıda bulundu. CHP'li Gökhan Günaydın ise ara verilme çağrısına tepki gösterdi. Daha sonra AK Parti'li Muhammet Emin Akbaşoğlu söz aldı. Akbaşoğlu, "AK Parti olarak biz hiçbir zaman insanlarımızı kutuplaştırma siyaseti gütmedik, tam tersine kutuplaştırmayı ortadan kaldırıcı, kucaklaşmayı, normale dönmeyi, normalleşmeyi ve insanlarımızın birbiriyle kaynaşmasını ortaya koyan siyaset ürettik, 86 milyon insanımızın tamamına dönük siyaset ürettik. AK Parti normalleşmenin adıdır, kucaklaşmanın adıdır. Bizim siyasetimiz buna dönüktür. AK Parti, hizmet ve eser siyasetinin, bütün toplumu kucaklaşmanın adıdır" diye konuştu.

BİRLEŞİME İKİ KEZ ARA VERİLDİ

Meclis Başkanvekili Bingöl, tartışmaların sürmesi üzerine birleşime 10 dakika ara verdi. Aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Milletvekillerinin birer dakikalık söz hakkının sürdüğü bölümde konuşan AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, "CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yabancı bir gazeteye verdiği demeçte Türkiye'nin demokrasisini, seçim sistemini ve NATO içindeki konumunu tartışmaya açan ifadeler kullanmasını son derece yanlış buluyoruz. Demokratik ülkelerde meşruiyetin tek kaynağı sandıktır. Aziz milletimizin hür iradesiyle defalarca tecelli etmiş seçim sonuçlarını yabancı platformlarda tartışmaya açmak, milli iradeye gölge düşürme çabasından başka bir anlam taşımaz" dedi.

CHP'li Günaydın ise, vatandaşların iradesini Mersin'de gösterdiğini ve yakında Türkiye'de göstereceğini söyledi.

Bunun üzerine AK Parti'li Kıratlı, "Yahu ergen çocuk gibisin, her şeye müdahale ediyorsun, vallahi ergen çocuk gibisin, Grup Başkan Vekilliğinin ağırlığını taşımayan ergen bir çocuk gibisin" dedi.

CHP Günaydın da "Mersin'de aldığın cevabı Türkiye'nin tamamında alacaksın. Sana, 'Manisa Milletvekili' lafını göstereceğim, az bekle. Ergen çocuk istiyorsan aynaya bak. Her biriniz ayrı ayrı tetikçilik yapıyorsunuz. Aynı metni okumaya utanmıyor musun hiç. Burada tetikçilik yapma da git Mersin'de dolaş, bir tane oy al" ifadelerini kullandı.

İki isim arasındaki karşılıklı sataşmaların sürmesi üzerine Meclis Başkanvekili Bingöl, birleşime bir kez daha 10 dakika ara verdi. Aranın ardından Genel Kurul çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika TBMM'de komedyen tartışması krizi - Son Dakika

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