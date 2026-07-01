Erzurumspor\'a stat müjdesi

Süper Lig'e yükselerek büyük bir başarı elde eden Erzurumspor FK için şehirde adeta seferberlik ilan edildi.

STADYUM YENİLEME SÜRECİNDE

Mavi-beyazlı ekibin 2026-2027 sezonunda Süper Lig karşılaşmalarına ev sahipliği yapacağı Kazım Karabekir Stadyumu, en yüksek standartlara ulaştırılmak üzere geniş kapsamlı bir yenileme sürecine girdi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sadece saha içiyle sınırlı kalmıyor; dış cephe tasarımından çevre düzenlemesine, genişletilen otopark alanlarından turnike ve geçiş noktalarına kadar stadyumun her noktası baştan aşağı yenileniyor.

BASIN TRİBÜNÜ MARATON KISMINA TAŞINIYOR

Süper Lig standartlarını yakalamak adına özellikle kale arkaları, protokol ve basın tribünlerinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Erzurum Temsilcisi İrfan Tarakçıoğlu ile stadyumda bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Yapılan planlamalar doğrultusunda, daha önce kale arkasında yer alan basın tribünü, gazetecilerin sahaya çok daha iyi hakim olabilmesi amacıyla maraton tribünündeki eski yerine taşınıyor. Basın mensuplarının daha konforlu bir ortamda görev yapabilmesi için modern bir basın izleme alanı, yeni toplantı odası ile çalışma ve dinlenme bölümleri oluşturuluyor. Ayrıca sahada görev alacak foto muhabirleri ve iç mekan tasarımları için de hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

STADYUM TAM KAPASİTEYE ULAŞACAK

Deprem felaketinin ardından alınan güvenlik önlemleri nedeniyle uzun bir süredir Kazım Karabekir Stadyumu'nda yalnızca kale arkası tribünlerine seyirci alınabiliyor, Erzurumspor taraftarı takımlarını kısıtlı alanlarda desteklemek zorunda kalıyordu. Mavi-beyazlı taraftarlara müjdeyi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, yürütülen yoğun çalışmaların ardından stadyumun kapılarının 2026-2027 sezonuyla birlikte tüm tribünleriyle ve tam kapasite olarak eksiksiz bir şekilde taraftara açılacağını ''Erzurum stadı 2026-2027 sezonunda kapılarını tüm tribünleriyle eksiksiz ve tam kapasite olarak taraftara açacak'' sözleriyle duyurdu.