Marmaris'te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris'te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları devam ederken, kara ulaşımının mümkün olmadığı bölgeye arazöz ve ekipler çıkarma gemileri ile sevk ediliyor. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınmasının hedeflendiğini ifade eden Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Yangının üç kısmında enerjisi düştü, inşallah gece görüşlü hava araçlarımızla kontrol altına almayı hedefliyoruz" dedi.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkii Kabakargı Koyu'nda saat 17.45 sıralarında meydana gelen orman yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

ARAZÖZLER ÇIKARMA GEMİLERİYLE BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Karadan ulaşımın mümkün olmadığı bölgeye arazöz ve yangın söndürme ekipleri ise çıkarma gemileri ile yangın sahasına intikal ettiriliyor.

Marmaris'te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

İlk çıkış anından itibaren toplamda 217 personel, 7 uçak, 16 helikopter ve 82 kara unsuruyla müdahalenin gerçekleştirildiği yangında, havanın kararmasıyla birlikte bölgeye sevk edilen gece görüşlü 3 helikopter de havadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Marmaris'te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor

VALİ AKBIYIK: YANGININ ÇIKTIĞI ARAZİ DİK, KARADAN MAALESEF ULAŞIMIMIZ YOK

Bölgeye gelerek yangınla mücadele çalışmalarını yakından takip eden Muğla Valisi İdris Akbıyık ise son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Üç noktada yangının enerjisinin düşürüldüğünü ifade eden Vali Akbıyık "Bugün saat 17.45 civarı Marmaris ilçemizde, Adaköy mevkiinde bir orman yangını ihbarı aldık ve 10 dakika içerisinde Orman Bölge Müdürlüğümüz hava araçlarıyla müdahale etmeye başladık. Yangının çıktığı arazi dik, karadan maalesef ulaşımımız yok. Dolayısıyla da ağırlıklı olarak denizden ve havadan müdahale ettik. Ancak karadan da yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Toplam 217 personel, 7 uçak, 16 helikopter ve toplam 82 kara unsuruyla müdahalemiz devam ediyor. Bu müdahale esnasında Aksaz Milli Savunma Bakanlığımızın, Aksaz Üs Komutanlığımızın da hem çıkarma gemilerinden hem de helikopterlerinden faydalandık" dedi.

Marmaris'te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor

“YANGININ ÜÇ KISMINDA ENERJİSİ DÜŞTÜ, BİR KISMI DEVAM EDİYOR”

Çıkarma gemilerinin arazözleri ve orman yangın söndürme personelini yangın sahasına intikal ettirdiğini belirten Vali Akbıyık, "Ayrıca Sahil Güvenliğimizin botları hem personellerimizi yangın alanına intikal ettiriyor hem de büyük su atan gemileriyle de müdahale etmeye gayret ediyorlar. Bu esnada bizim Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Muğla'da ilgili kurumlarımızla Valiliğimizin başkanlığında koordineli bir halde gerekli desteği veriyorlar. Yangının üç kısmında enerjisi düştü, bir kısmı devam ediyor. Burayı da inşallah gece görüşlü hava araçlarımızla, helikopterlerimizle, 3 helikopterimiz şu anda çalışıyor, kontrol altına almayı, enerjisini düşürmeyi hedefliyoruz. Bir miktar rüzgar var, arazi çok dik. Bu biraz bizim işimizi zorlaştırıyor ancak denizden tüm kurumlarımızın, Orman Bölge Müdürlüğümüz, AFAD, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, yine Aksaz Üs Komutanlığımızın, Savunma Bakanlığımızın, Sahil Güvenlik Komutanlığımızın tüm unsurlarını, tüm potansiyellerini kullanarak inşallah en kısa zamanda yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Muğla'mıza, Marmaris'imize, ülkemize geçmiş olsun" diye konuştu. 

Marmaris'te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor

Kaynak: AA/ İHA

Muğla Valiliği, İdris Akbıyık, Orman Yangını, Marmaris, Gündem, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Muğla Marmaris'te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti Mardin'de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Sapanca’da yürek yakan kaza: Bisikletiyle oynayan 3 yaşındaki Cihangir kurtarılamadı Sapanca'da yürek yakan kaza: Bisikletiyle oynayan 3 yaşındaki Cihangir kurtarılamadı
Malatya’da korkunç kaza: Hayatını kaybeden sürücünün yaşı kahretti Malatya'da korkunç kaza: Hayatını kaybeden sürücünün yaşı kahretti
Serkan Kurtuluş 6 yıl süren iade sürecinin ardından Türkiye’ye getirildi Cezaevinden çıkarıldığı anlar yayımlandı Serkan Kurtuluş 6 yıl süren iade sürecinin ardından Türkiye'ye getirildi! Cezaevinden çıkarıldığı anlar yayımlandı
Ömer Karakaş’tan AK Parti’ye geçişi sonrası ilk açıklama: Sayın Erdoğan fevkalade vefalı bir lider Ömer Karakaş’tan AK Parti’ye geçişi sonrası ilk açıklama: Sayın Erdoğan fevkalade vefalı bir lider
Temmuz itibarıyla konut fiyatlarının en fazla arttığı il Ordu oldu Temmuz itibarıyla konut fiyatlarının en fazla arttığı il Ordu oldu
Gaziantep’te engelli kadına cinsel saldırıda bulunan 5 zanlı tutuklandı Gaziantep'te engelli kadına cinsel saldırıda bulunan 5 zanlı tutuklandı
AK Parti’nin 25. yılına özel dron gösterisi AK Parti'nin 25. yılına özel dron gösterisi
Ünlü Şarkıcı Gökhan Özen ikinci kez nikah masasına oturdu Ünlü Şarkıcı Gökhan Özen ikinci kez nikah masasına oturdu
İran’dan Trump’a Hürmüz Boğazı yanıtı: Ne tweetle ne uçak gemisiyle ele geçirilebilir İran'dan Trump'a Hürmüz Boğazı yanıtı: Ne tweetle ne uçak gemisiyle ele geçirilebilir
6 yıllık firarı sona eren Serkan Kurtuluş’un Türkiye’ye getirilme görüntüleri ortaya çıktı 6 yıllık firarı sona eren Serkan Kurtuluş'un Türkiye’ye getirilme görüntüleri ortaya çıktı
Endonezya’da 7,7 büyüklüğünde deprem Endonezya’da 7,7 büyüklüğünde deprem
TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti

23:25
Fenerbahçe’ye sezonun ilk şoku Öne geçtiği maçı kaybetti
Fenerbahçe'ye sezonun ilk şoku! Öne geçtiği maçı kaybetti
23:20
Fenerbahçe taraftarından yönetime İrfan Can Eğribayat tepkisi
Fenerbahçe taraftarından yönetime İrfan Can Eğribayat tepkisi
22:06
Sidiki Cherif Premier Lig’e gitti Fenerbahçe çuvalla para kazandı
Sidiki Cherif Premier Lig'e gitti! Fenerbahçe çuvalla para kazandı
21:18
Tepkiler çığ gibi Fenerbahçe formalı minik taraftara yapılana bakın
Tepkiler çığ gibi! Fenerbahçe formalı minik taraftara yapılana bakın
21:11
Diyarbakır’da yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi
Diyarbakır’da yürek yakan manzara: 5 kardeş ve 2 yeğen yan yana toprağa verildi
20:54
Salah Trabzonspor ile ilk maçına çıktı İşte sonuç
Salah Trabzonspor ile ilk maçına çıktı! İşte sonuç
20:44
Ankara’da 3 CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor iddiası
Ankara'da 3 CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor iddiası
20:10
Alihan Kuriş Ankara’ya getirildi, ’Süleymancılar’ destek için Başkent Millet Bahçesi’nde toplandı
Alihan Kuriş Ankara'ya getirildi, 'Süleymancılar' destek için Başkent Millet Bahçesi'nde toplandı
19:50
Alihan Kuriş’in evindeki çelik kasadan servet çıktı
Alihan Kuriş’in evindeki çelik kasadan servet çıktı
19:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump’ın F-35 taahhüdünü yerine getirmesini bekliyoruz
19:00
Ak Parti Milletvekili Ali İnci’den duygulandıran “47 yıllık“ Erdoğan anıları: Cezaevinde bile umudumuzu kesmedik
Ak Parti Milletvekili Ali İnci'den duygulandıran "47 yıllık" Erdoğan anıları: Cezaevinde bile umudumuzu kesmedik
18:05
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
15:46
Sırbistan’da 20 yıllık bölünme sona erdi: İslam birlikleri birleşti
Sırbistan'da 20 yıllık bölünme sona erdi: İslam birlikleri birleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 02:21:52. #7.13#
SON DAKİKA: Marmaris'te arazözler çıkarma gemileriyle yangın bölgesine gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.