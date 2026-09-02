Türkiye’de de çok sayıda şubesi olan restoran zinciri satıldı, CEO istifa etti - Son Dakika
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Türkiye’de de çok sayıda şubesi olan restoran zinciri satıldı, CEO istifa etti

Türkiye’de de çok sayıda şubesi olan restoran zinciri satıldı, CEO istifa etti
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KFC ve Taco Bell’in de ana kuruluşu olan Yum Brands, Türkiye’de de faaliyet gösteren dünyaca ünlü pizza zinciri Pizza Hut’ın satışını toplam 2,7 milyar dolarlık iki ayrı işlemle tamamladı. Dev satışın ardından 2021’den bu yana şirketin Küresel CEO’su olan Aaron Powell, yeni sahibin görevine devam etmesi yönündeki teklifini reddederek istifa etti.

KFC ve Taco Bell'in de ana kuruluşu olan Yum Brands, bünyesindeki küresel restoran zinciri Pizza Hut'ı toplam 2,7 milyar dolar değerindeki iki ayrı işlemle elden çıkardı. Satış sürecinin tamamlanmasıyla birlikte zincirin el değiştirmesi, üst yönetimde ayrılık getirdi; 2021'den bu yana Pizza Hut'ın Küresel CEO'luğunu yürüten Aaron Powell görevinden istifa etti.

ABD VE ÇİN DIŞINDAKİ OPERASYONLAR 1,5 MİLYAR DOLARA SATILDI

Haziran ayında alınan satış kararının ardından tamamlanan işlemlere göre, Pizza Hut'ın ABD ve Çin anakarası dışındaki tüm mağazaları özel sermaye şirketi LongRange Capital'e devredildi. Yum Brands'ın küresel operasyonlarının büyük bir kısmını elden çıkardığı bu devir işlemi, 1,5 milyar dolar karşılığında gerçekleşti. Kalan operasyonlarla birlikte satışın toplam hacmi 2,7 milyar doları buldu.

CEO POWELL TEKLİFİ REDDEDEREK İSTİFA ETTİ

Satış sürecinin resmiyete dökülmesiyle birlikte Pizza Hut'ın üst yönetiminde beklenen ayrılık gerçekleşti. 2021 yılından bu yana zincirin küresel düzeydeki en tepe ismi olan Aaron Powell, 1 Eylül itibarıyla CEO'luk ve diğer tüm görevlerinden ayrıldığını duyurdu. Ağustos ayında profesyonel iş ağı LinkedIn üzerinden bir veda mesajı paylaşan Powell, yeni sahip LongRange Capital'in kendisine görevine devam etmesi yönünde teklifte bulunduğunu ancak kendisinin ayrılma kararı aldığını belirtti.

Yum Brands yönetimi, son dönemde zor günler geçiren Pizza Hut'ı elden çıkarma kararını ilk olarak haziran ayında kamuoyuna duyurmuştu.

Yum Brands, Ekonomi, Türkiye, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye’de de çok sayıda şubesi olan restoran zinciri satıldı, CEO istifa etti - Son Dakika

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