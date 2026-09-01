Times Meydanı’nda yaralanmıştı: Dünyaca ünlü bankacı hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Times Meydanı’nda yaralanmıştı: Dünyaca ünlü bankacı hayatını kaybetti

Times Meydanı’nda yaralanmıştı: Dünyaca ünlü bankacı hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD’nin New York kentindeki dünyaca ünlü Times Meydanı’nda düzenlenen bıçaklı saldırıda yaralanan Bank of America Başkan Yardımcısı Erin Piacenti’den acı haber geldi. 32 yaşındaki Piacenti, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırıda bir kişi daha yaralanırken, saldırgan kadın polis tarafından vurularak öldürüldü.

ABD’nin New York kentindeki dünyaca ünlü Times Meydanı’nda yaşanan bıçaklı saldırıda yeni bir gelişme yaşandı. Saldırıda ağır yaralanan Bank of America Başkan Yardımcısı Erin Piacenti, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 32 yaşındaki Piacenti’nin ölümü büyük üzüntü yaratırken, saldırıyı gerçekleştiren kadın polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

TIMES MEYDANI'NDA DEHŞET

Saldırı, pazartesi günü öğleden sonra Times Meydanı'nda, 42. Cadde ile 7. Cadde yakınlarında meydana geldi. Polis ekiplerinin açıklamasına göre 49 yaşındaki Pamela Cisneros, elindeki iki bıçakla önce 68 yaşındaki bir erkeği, ardından Piacenti'yi bıçakladı.

Karın bölgesinden yaralanan Piacenti, olayın ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun stabil olduğu bildirildi.

Times Meydanı’nda yaralanmıştı: Dünyaca ünlü bankacı hayatını kaybetti
Erin Piacenti

BANK OF AMERICA'DAN TAZİYE MESAJI

Bank of America, Piacenti'nin ölümünün ardından yaptığı açıklamada genç yöneticinin kaybından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirtti. Piacenti'nin bankada "Business Selection and Conflicts" biriminde başkan yardımcısı olarak görev yaptığı bildirildi.

SALDIRGAN POLİS TARAFINDAN VURULDU

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, elindeki bıçakları bırakması için kadına uzun süre çağrıda bulundu. Taser müdahalesinin de sonuç vermemesi üzerine bıçaklarla polislere doğru ilerleyen Cisneros, polis memurlarının açtığı ateş sonucu vuruldu. Hastaneye kaldırılan saldırgan burada hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Bank Of America Corp., Times Meydanı, New York, Polis, Banka, Son Dakika

Son Dakika New York Times Meydanı’nda yaralanmıştı: Dünyaca ünlü bankacı hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı
Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

21:16
İşte İdris Naim Şahin’in savcılık ifadesi “Tahsisli araç“ skandalında itiraf geldi
İşte İdris Naim Şahin'in savcılık ifadesi! "Tahsisli araç" skandalında itiraf geldi
20:19
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
20:07
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
19:37
Korkulan oldu ABD, İran’ı yeniden vurmaya başladı
Korkulan oldu! ABD, İran'ı yeniden vurmaya başladı
19:10
Almanya, dron saldırısından Rusya’yı sorumlu tuttu Konsolosluğu kapatıyorlar
Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar
18:25
Facia “Geliyorum“ demiş İşte Girne’de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri
Facia "Geliyorum" demiş! İşte Girne'de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri
17:13
Trabzonspor’da Fatih Tekke dönemi resmen bitti
Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi resmen bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 21:50:57. #7.13#
SON DAKİKA: Times Meydanı’nda yaralanmıştı: Dünyaca ünlü bankacı hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement