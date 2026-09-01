Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor - Son Dakika
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Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya yönelik İHA saldırılarını artıracaklarını söyleyerek tehditler savurdu. Sivil yolcu uçaklarını uyaran Zelenski, "Rusya'nın hava sahası fiilen kapanacak. Ukrayna, sivil havacılığın kendisini ve hiçbir sivil uçağı tehdit etmiyor ancak Rusya'nın semalarında insansız hava araçları öyle yoğun olacak ki bunun dikkate alınması gerekiyor." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya yönelik insansız hava aracı saldırılarını artıracakları mesajını vererek, "Rusya'nın semalarında insansız hava araçları öyle yoğun olacak ki bunun dikkate alınması gerekiyor." dedi.

"RUSYA'DA İHA'LAR ÇOK YOĞUN OLACAK"

Zelenski, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video mesajında, Rusya hava sahasını kullanan hava yolu şirketlerine, sigortacılara ve Rusya'nın önemli havalimanlarını kullanmaya devam eden taraflara seslendi.

Rusya'nın hava sahasının artık güvenli olmadığını savunan Zelenski, "Ukrayna, sivil havacılığın kendisini ve hiçbir sivil uçağı tehdit etmiyor ancak Rusya'nın semalarında insansız hava araçları öyle yoğun olacak ki bunun dikkate alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"RUSYA'NIN HAVA SAHASI FİİLEN KAPANACAK"

Zelenski, Rus makamlarının hava sahasındaki tehlikeler konusunda gerekli bilgilendirmeyi yapmadığını öne sürerek, "Rusya'nın hava sahası fiilen kapanacak. Rusya'nın başlattığı savaş, kendi hava sahasını kapatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya'nın hava sahasında güvenli anlar sona erdi." ifadesini kullanan Zelenski, "bu uyarının" Kiev'de ve Moskova'da görev yapan büyükelçiler tarafından da duyulmasının önemli olduğunu kaydetti.

Zelenski, diplomatların Rusya'nın savaşının Ukrayna ve Ukrayna halkı açısından ne anlama geldiğini bildiğini ve bu bilgileri kendi başkentlerine aktarmaları gerektiğini belirtti.

Özellikle Moskova, St. Petersburg ve Rusya'nın diğer önemli noktalarındaki havalimanlarına uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketlerinin uyarıyı dikkate alması gerektiğini kaydeden Zelenski, mesajını "Sivil havacılığın insansız hava araçlarının bulunduğu hava sahasında yeri yok." sözleriyle tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Volodimir Zelenskiy Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 2520366 2520366:
    Avrupa desteğini çeksin,2 saat sonra Kiev düşer 15 1 Yanıtla
  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    tutmayın küçük enişteyi 11 0 Yanıtla
  • Hakan Kizilay Hakan Kizilay:
    Rusyanın hakkını veriyor helal olsun 1 2 Yanıtla
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