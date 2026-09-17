Vincenzo Italiano'dan ilk 11 tercihi için açıklama - Son Dakika
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Vincenzo Italiano'dan ilk 11 tercihi için açıklama

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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Olimpik Marsilya karşısında Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yaparak maksimum puanları almak istediklerini söyledi. İlk 11 tercihi hakkında konuşan deneyimli hoca, "İlk 11 hakkında konuşmak gerekirse, Erzurumspor maçına göre Leandro Trossard yok ve Dusan Vlahovic var. Erzurumspor maçından sonra güzel bir dinlenme vaktimiz vardı. Bu takım, enerjisiyle güzel işler yapabilir'' dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Marsilya ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

"GÜZEL BİR YOLCULUK OLACAK"

Avrupa macerasına iyi bir başlangıç yapmak istediklerini ifade eden İtaliano, "Bugün Avrupa yolculuğumuz başlıyor. Bence güzel bir yolculuk olacak. Buraya gelmek için çok çalıştık. Bugün iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Rakibimizi tanıyoruz ve kendimizi göstermek istiyoruz. Zor olacak ama Avrupa serüveni bizim için mini bir lig gibi olacak, burada maksimum puanları almak istiyoruz. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Taraftarımız stadı doldurdu. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." dedi. 

"TROSSARD YOK''

İlk 11 tercihiyle ilgili konuşan Italiano, "İlk 11 hakkında konuşmak gerekirse, Erzurumspor maçına göre Leandro Trossard yok ve Dusan Vlahovic var. Erzurumspor maçından sonra güzel bir dinlenme vaktimiz vardı. Bu takım, enerjisiyle güzel işler yapabilir." ifadelerini kullandı. 

"TARAFTAR BU MAÇIN ÖNEMİNİ BİLİYOR"

Atmosfere dikkat çeken Italiano, "Burada geldiğimden beri muhteşem bir atmosfer gördüm. Taraftar bu maçın önemini biliyor. Bu maçta da onların önünde puanlar almak istiyoruz. Her zaman gelişmek isteyen bir takımız, bugün de bunu göstermek istiyoruz." sözlerini sarf etti. 

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SON DAKİKA: Vincenzo Italiano'dan ilk 11 tercihi için açıklama - Son Dakika
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