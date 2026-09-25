Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önceki teklifini açıkladı! Davutoğlu'na ateş püskürdü - Son Dakika
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Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önceki teklifini açıkladı! Davutoğlu'na ateş püskürdü

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Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yıllar önceki teklifini açıkladı! Davutoğlu\'na ateş püskürdü
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Gelecek Partisi'nde birlikte siyaset yapan Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, partinin faaliyetlerini sonlandırma kararının ardından Ahmet Davutoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte kendisine "Ahmet Bey ayrılsın sen kal" dediğini öne sürerken, Davutoğlu için "AK Parti'yi bırakıp Davutoğlu'na haksızlık yapıldı diye peşinden gittim o ise dükkan kapatır gibi parti kapattı" ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu'na eski yol arkadaşı Selçuk Özdağ'dan peş peşe sert eleştiriler geldi. Özdağ, Gelecek Partisi'nin başarısızlığından fesih sürecine kadar birçok konuda Davutoğlu'nu hedef aldı.

"ERDOĞAN 'SEN KAL, AHMET BEY GİTSİN' DEDİ"

Selçuk Özdağ, AK Parti'den ayrıldığı döneme ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine "Ahmet Bey ayrılsın sen kal" dediğini öne süren Özdağ, Binali Yıldırım'ın da kendisini arayarak "Sana mahcubuz" dediğini ifade etti. Özdağ, buna rağmen Davutoğlu'na haksızlık yapıldığını düşündüğü için AK Parti'den ayrıldığını belirterek, "AK Parti'yi bırakıp Davutoğlu'na haksızlık yapıldı diye peşinden gittim o ise dükkan kapatır gibi parti kapattı." dedi.

Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önceki teklifini açıkladı! Davutoğlu'na ateş püskürdü

"BAŞARISIZLIĞIN EN BÜYÜK SEBEBİ DAVUTOĞLU"

Gelecek Partisi'nin siyasi performansına ilişkin de konuşan Özdağ, "Gelecek Partisi'nin başarısızlığının en büyük sebebi Sayın Davutoğlu'nun particiliği ve teşkilatçılığı bilmemesidir." ifadelerini kullandı. 

Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önceki teklifini açıkladı! Davutoğlu'na ateş püskürdü

"ADAM DÜKKANI KAPATTI"

Özdağ, partinin kapatıldığını Meclis'te gazetecilerden öğrendiğini belirterek yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Partinin kapatıldığını Meclis'te gazetecilerden öğrendim genel merkeze giderken il başkanı kulağıma 'Adam dükkanı kapattı' dedi."

"BİZ 6,5 YILIMIZI VERDİK, ÖLÜMDEN DÖNDÜK"

Parti için yıllarca mücadele ettiğini vurgulayan Özdağ, "Biz 6,5 yılımızı verdik, ölümden döndük. 'Gizli tuttular' diyor; neyi saklıyorsun, yangından mal mı kaçırıyorsun? Bir şahıs tek başına bir partiyi kapatamaz!" sözleriyle tepkisini sürdürdü.

"MÜRİT GİBİ BİAT BEKLEDİLER"

Partinin yönetim anlayışını da hedef alan Özdağ, "Bir yandan istişare deyip bir yandan mürit gibi biat beklediler. 'Hocamız yaptıysa hikmet vardır' anlayışıyla parti yönettiler." ifadelerini kullandı. Davutoğlu ile kişisel ilişkisinin de sona erdiğini belirten Gizem Sevinç Selvi'nin konuğu olan Özdağ, "Küstüğüm dağın odununu yakmam kendisiyle hukukum bitti. Çocuğunun nikahına gitmedim, savcılığa çağrıldığında da aramadım." dedi.

Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önceki teklifini açıkladı! Davutoğlu'na ateş püskürdü
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